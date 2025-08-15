टीम इंडियाच्या दोन स्टार खेळाडूंनी निवृत्ती, 15 ऑगस्ट कधीच विसरू शकत नाहीत भारतीय फॅन्स

Team India : भारतीय क्रिकेट चाहते 15 ऑगस्टचा दिवस कधीही विसरू शकत नाहीत. कारण यादिवशी भारताच्या दोन स्टार क्रिकेटर्सनी एकत्र निवृत्ती घेतली होती. 15 ऑगस्ट 2020 रोजी टीम इंडियाचा (Team India) सर्वात यशस्वी कर्णधार महेंद्र सिंह धोनीने (MS Dhoni) आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली होती. याच्या काही मिनिटांनी स्टार फलंदाज सुरेश रैनाने (Suresh Raina) सुद्धा निवृत्ती जाहीर केली. याच कारणामुळे 15 ऑगस्ट 2020 चा स्वातंत्र्य दिन हा दरवर्षीपेक्षा वेगळा होता. COVID-19 च्या भीतीमुळे लोकं घाबरून घरात बंद असताना महेंद्रसिंह धोनीने फॅन्सला हा धक्का दिला होता.
5 वर्षांपूर्वी एम एस धोनीने अचानक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली होती. सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून त्याने त्याच्या लाखो फॅन्सना धक्का दिला होता. यावेळी धोनीने एक व्हिडीओ शेअर करून त्यात बॅकग्राउंडला त्याचं आवडतं गाणं लावलं होतं. या पोस्टला धोनीने कॅप्शन दिलं होतं की, 'तुमचं प्रेम आणि समर्थनासाठी धन्यवाद. 1929 तासांपासून मला निवृत्त मानावं'.
एम एस धोनीच्या निवृत्तीच्या निर्णयातून भारतीय फॅन्स सावरत नाहीत तोवर स्टार फलंदाज सुरेश रैनाने सुद्धा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली. सुरेश रैना हा धोनीचा अत्यंत जवळचा मित्र मानला जातो. धोनीनंतर सुरेश रैनाने त्याचं करिअरवर सुद्धा समाप्त केलं. सुरेश रैनाने एक सोशल मीडिया पोस्ट लिहिली आणि म्हटले, 'एम एस धोनी सोबत खेळणं हे अद्भुत होतं. अभिमानाने भरलेल्या मनाने मी या प्रवासात तुमच्यासोबत सामील होण्याचा निर्णय घेतो. धन्यवाद भारत. जय हिंद'.
हेही वाचा : आशिया कप 2025 मध्ये 2 स्टार फलंदाजांना टीम इंडियात संधी नाही? समोर आलेल्या रिपोर्ट्सने फॅन्सना धक्का
2022 मध्ये, रैनाने 'सर्व क्रिकेट फॉरमॅट्स' मधून निवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेतला. सुरेश रैना याने ऑक्टोबर 2021 मध्ये इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) मध्ये शेवटचा सामना खेळला. रैनाने चेन्नई सुपर किंग्जसह चार आयपीएल जेतेपद जिंकले. त्याने भारतासाठी 226 एकदिवसीय, 78 टी20 आणि 18 कसोटी सामने खेळले.
एमएस धोनी अजूनही आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सकडून खेळतोय. तो क्रिकेटच्या इतिहासातील एकमेव कर्णधार आहे ज्याने तीन वेगवेगळ्या फॉरमॅटमध्ये भारताचा आयसीसी ट्रॉफी जिंकवून दिली. 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2011 वनडे वर्ल्ड कप आणि 2013 चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली. धोनीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये शेवटचा सामना हा 2019 मध्ये वर्ल्ड कप सेमीफायनल न्यूझीलंड विरुद्ध खेळला होता. धोनीने भारतासाठी 90 टेस्ट, 350 वनडे आणि 98 टी20 खेळले.
1. सुरेश रैनाने आयपीएलमधील शेवटचा सामना कधी खेळला?
सुरेश रैनाने ऑक्टोबर 2021 मध्ये इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) मध्ये शेवटचा सामना खेळला.
2. एमएस धोनीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील शेवटचा सामना कधी खेळला?
एमएस धोनीने त्याचा शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना 2019 मध्ये वर्ल्ड कप सेमीफायनलमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध खेळला.
3. सुरेश रैनाने निवृत्तीची घोषणा कशी केली?
सुरेश रैनाने एमएस धोनीच्या निवृत्तीच्या काही मिनिटांनंतर सोशल मीडियावर पोस्ट लिहून निवृत्ती जाहीर केली. त्याने लिहिलं, "एमएस धोनी सोबत खेळणं हे अद्भुत होतं. अभिमानाने भरलेल्या मनाने मी या प्रवासात तुमच्यासोबत सामील होण्याचा निर्णय घेतो. धन्यवाद भारत. जय हिंद."