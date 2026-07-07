/MS Dhoni चे क्रिकेटच्या इतिहासातील 5 अजरामर रेकॉर्डस्, आजपर्यंत कोणी आसपास सुद्धा पोहोचलं नाही

MS Dhoni 5 Unbreakable Records : भारतीय क्रिकेट इतिहासातील सर्वात यशस्वी कर्णधारांपैकी एक असलेल्या महेंद्र सिंह धोनी याचा 7 जुलै 2026 रोजी 45 वा वाढदिवस आहे. धोनीच्या वाढदिवसानिमित्त सोशल मीडियावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला जात आहे. धोनीने 2020 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये निवृत्ती जाहीर केली असली तरी त्याने 15 वर्षांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कारकिर्दीत मैदानावर असे अनेक रेकॉर्ड केले ज्यांच्यापर्यंत पोहोचणं अनेक युवा खेळाडूंचं स्वप्न आहे.
एम एस धोनीने आपल्या नेतृत्वात भारताला तब्बल तीन आयसीसी ट्रॉफी जिंकवून दिल्या, यासोबतच विकेटकीपिंग आणि मॅच फिनिश करण्याची कला असणाऱ्या धोनीने भारतीय क्रिकेटला नवीन उंचीवर नेऊन ठेवलं. धोनीच्या अशा पाच अद्वितीय रेकॉर्डस् पाहुयात ज्यांना मोडणं हे कोणत्याही खेळाडूसाठी सोपं नाही.
एम एस धोनी हा जगातील एकमेव कर्णधार आहे ज्याने आयसीसीच्या तिन्ही ट्रॉफी आपल्या नेतृत्वात देशाला जिंकवून दिल्या. यात टी20 वर्ल्ड कप 2007 वनडे वर्ल्ड कप 2011, चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2013 इत्यादींचा समावेश आहे. आजतागायत धोनीचा हा विक्रम कोणत्याही खेळाडूला मोडता आलेला नाही. धोनीने आयसीसी स्पर्धांना नवीन ओळख मिळवून दिली असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.
धोनी जेवढा फलंदाज आणि कर्णधार म्हणून चांगला होता तेवढीच उत्कृष्ट विकेटकिपिंग सुद्धा तो करायचा. धोनी फलंदाजाला कळण्याच्या आधीच अवघ्या काही सेकंदात स्टॅम्पिंग करण्यात माहीर होता. आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एम एस धोनीने 195 स्टंम्पिंग केल्या. विकेटकिपर द्वारे करण्यात आलेल्या या आतापर्यंतच्या सर्वाधिक स्टंपिंग आहेत.
जयपूरमध्ये 2005 मध्ये श्रीलंके विरुद्ध एम एस धोनीने 183 विस्फोटक धावा केल्या होत्या. या खेळीने एम एस धोनीची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एक वेगळी ओळख बनवली. आजही वनडे क्रिकेटमध्ये सहाव्या किंवा त्यापेक्षा खालच्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या खेळाडूची ही सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या आहे. या खेळीदरम्यान त्याने १५ चौकार आणि 10 सिक्स लगावले.
आयसीसीच्या मर्यादित ओव्हरच्या स्पर्धांमध्ये धोनीने सर्वाधिक सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचे नेतृत्व केले. जवळपास एका दशकापर्यंत त्याने प्रमुख आयसीसी स्पर्धांमध्ये सातत्याने भारताचे नेतृत्व केले आणि अनेक प्रसंगी संघाला अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचवले.
एम एस धोनीच्या नावावर वनडे क्रिकेटमध्ये एकूण 84 नाबाद इनिंग्स आहेत जो एक वर्ल्ड रेकॉर्डचं आहे. सामन्याच्या अगदी शेवटपर्यंत मैदानावर टिकून राहून त्याने भारताला अनेक सामन्यांत विजय मिळवून दिलाय. म्हणूनच त्याला जगातील सर्वोत्तम 'फिनिशर' मानले जाते.