IPL 2026 : गोलंदाजाने बॉल टाकला आणि धोनी लहान मुलांसारखा नाचला, CSK ने शेअर केला थालाचा Cute Video

IPL 2026 CSK : टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धा आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून आता आयपीएल 2026 चे वेध क्रिकेट रसिकांना लागले आहेत. अद्याप बीसीसीआयने आयपीएल 2026 च्या वेळापत्रकाची घोषणा केलेली नाही. तरी मीडिया रिपोर्ट्सनुसार 28 मार्च पासून आयपीएलला सुरुवात होईल. अनेक फ्रेंचायझी संघांनी सरावाला सुरुवात केली आहे. यात चेन्नई सुपरकिंग्सने आपल्या खेळाडूंसोबत सराव सुरु केला असून यात एमएस धोनी सह ऋतुराज गायकवाड इत्यादी खेळाडूंचा समावेश आहे. दरम्यान सीएसकेच्या सराव सत्रातील एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. यात धोनी अगदी लहान मुलाप्रमाणे नाचताना दिसतोय.
चेन्नई सुपरकिंग्सने त्यांच्या सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ शेअर केलाय. यात धोनी नेट्समध्ये सराव करत असून यावेळी त्याला एका नेट गोलंदाजाने व्हाईट बॉल टाकला. हा व्हाईट बॉल धोनीने मिस केला. नेट गोलंदाजाकडून चुकून पडलेल्या व्हाईट बॉलमुळे धोनी आनंदित झाला आणि तो लहान मुलाप्रमाणे नाचू लागला. धोनीचा हा अंदाज पाहून तिथे उपस्थित सर्व आश्चर्यचकित झाले आणि हसू लागले. सध्या हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. यावर नेटकरी विविध प्रतिक्रिया व्यक्त करत असून लाईक्सचा वर्षाव करत आहेत.
एम एस धोनी हा 44 वर्षांचा आहे. दरवर्षी धोनी त्याचा शेवटचा सीजन खेळतोय अशी चर्चा असते, मात्र पुढच्या वर्षी पुन्हा धोनी त्याच तयारीने मैदानात उतरताना दिसतो. यंदा चेन्नई सुपरकिंग्समध्ये अनेक मोठे बदल झालेत. सीएसकेने सॅम करन आणि रवींद्र जडेजाला राजस्थान रॉयल्सला ट्रेड करून संजू सॅमसनला आपल्या संघात घेतलं. संजू सॅमसन हा सीएसकेसाठी धोनीची रिप्लेसमेंट म्हणून एक उत्तम पर्याय आहे. संजू सॅमसन हा उत्कृष्ट विकेटकिपर, सलामी फलंदाज आणि नेतृत्व कौशल्य असणारा खेळाडू आहे. तसेच सीएसके सोबत यंदा अनेक युवा खेळाडू सुद्धा जोडले गेलेत. अशा परिस्थितीत धोनीचा आयपीएल 2026 सीजन शेवटचा ठरू शकतो अशी शक्यता आहे.
कार्तिक शर्मा , प्रशांत वीर , राहुल चहर, मॅट हेन्री, अकील होसेन, मॅथ्यू शॉर्ट, झॅक फॉल्केस, सरफराज खान, अमन खान, एमएस धोनी, रुतुराज गायकवाड़, संजू सॅमसन, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, उर्विल पटेल, नूर अहमद, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, जेमी ओवरटन, गुरजापनीत सिंह, अंशुल कंबोज, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मॅट हेनरी, राहुल चाहर, जॅक फॉल्क्स.