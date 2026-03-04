English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  स्पोर्ट्स
MS Dhoni ला अतिघाई पडली महागात, रांचीच्या रस्त्यावर ओवरस्पीडिंगमुळे बसला एवढा दंड

MS Dhoni Overspeeding fined: आयपीएल 2026 साठी सध्या सराव करत असलेला एम एस धोनी एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आलेला आहे. धोनीच्या एका आलिशान गाडीवर ओव्हर स्पिडिंगमुळे दंड लावण्यात आलेला आहे.   

पूजा पवार | Updated: Mar 4, 2026, 06:26 PM IST
Photo Credit - Social Media

MS Dhoni Overspeeding fined: भारताचा माजी कर्णधार आणि चेन्नई सुपरकिंग्सचा स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) आयपीएल 2026 साठी (IPL 2026) सीएसकेच्या कॅम्पमध्ये प्रॅक्टिस करत आहे. त्याचे चाहते धोनीला मैदानात खेळताना पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. अशातच धोनी एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आलाय. धोनी यावेळी मैदानावरील प्रदर्शनामुळे नाही तर ट्रॅफिकच्या नियमांचं उल्लंघन केल्याने चर्चेत आलाय. 

धोनीवर रांची पोलिसांनी लावला दंड : 

रांची येथे ओव्हरस्पिडिंगच्या आरोपांखाली ट्राफिक पोलिसांनी महेंद्र सिंह धोनीवर दंड ठोठावला आहे. हे प्रकरण शहरातील कांके क्षेत्रातील असून ट्रॅफिक सिग्नलवर निरीक्षणासाठी लावलेल्या कॅमेऱ्यात धोनीची लग्झरी कार ठरून दिलेल्या वेगापेक्षा जास्त वेगात रस्त्यांवरून धावताना दिसतेय. यानंतर मोटर वाहन अधिनियमांच्या प्रवधानांतर्गत कारवाई करताना संबंधित वाहनावर दंड ठोठावण्यात आला. 

धोनीवर किती लागला दंड : 

निर्धारित वेग मर्यादेपेक्षा जास्त वेगाने गाडी चालवल्याबद्दल धोनीवर 1000 रुपये दंड आकारण्यात आला आहे. ही कारवाई ई चलान प्रणालीच्या अंतर्गत करण्यात आलेली आहे. धोनीच्या ज्या गाडीवर हा दंड ठोठावण्यात आला ती काळ्या रंगाची मर्सिडीज कार आहे. रांची ट्रॅफिक पोलिसांनी ओव्हरस्पिडिंग अंतर्गत केलेल्या कारवाईवर धोनी किंवा त्याच्या प्रतिनिधींकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. 

धोनीच्या गॅरेजमध्ये अनेक आलिशान गाड्यांचं कलेक्शन : 

ट्रॅफिक विभागाचं म्हणणं आहे की नियमांचं पालन करण्याच्या बाबतीत सर्व नागरिकांना एकसारखे नियम लागू आहे. धोनीच्या रांची येथील घरी त्याच्या बाईक्स आणि गाड्यांसाठी एक स्वतंत्र गॅरेज आहे. धोनीला बाईक्स आणि कारचा खूप शौक आहे. त्याच्या कार कलेक्शनमध्ये जीप, ग्रँड चेरोकी, ट्रॅकहॉक, मर्सिडीज बेंझ जी ६३ एएमजी आणि निसान जोंगा सारखी वाहनं आणि अनेक सुपरबाईक्स आहेत.

