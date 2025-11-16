English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
तू निघून जा कारण की.... धोनी सोबतचं 'ते' संभाषण त्यानंतर जडेजाने CSK सोडण्याचा निर्णय घेतला

Ravindra Jadeja & MS Dhoni : आयपीएलचा सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक असणाऱ्या चेन्नई सुपरकिंग्सने त्यांचा माजी कर्णधार आणि स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजाला राजस्थान रॉयल्स सोबत ट्रेड केलं.  मात्र यापूर्वी एम एस धोनी सोबत जडेजाचं बोलणं झालं होतं.   

पूजा पवार | Updated: Nov 16, 2025, 08:19 PM IST
तू निघून जा कारण की.... धोनी सोबतचं 'ते' संभाषण त्यानंतर जडेजाने CSK सोडण्याचा निर्णय घेतला
(Photo Credit : Social Media)

Ravindra Jadeja & MS Dhoni : आयपीएल 2026 च्या (IPL 2026) सीजनसाठी चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकतता निर्माण झाली आहे. 15 नोव्हेंबर पर्यंत बीसीसीआयने (BCCI) सर्व फ्रेंचायझींना त्यांच्या रिटेन, रिलीज आणि ट्रेड केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर करायला सांगितली होती. सर्व संघांनी शनिवारी दिवसअखेरपर्यंत त्यांच्या खेळाडूंची लिस्ट जाहीर केली. या आयपीएलचा सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक असणाऱ्या चेन्नई सुपरकिंग्सने त्यांचा माजी कर्णधार आणि स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजाला राजस्थान रॉयल्स सोबत ट्रेड केलं. रवींद्र जडेजा सारख्या मॅच विनर खेळाडूला ट्रेड केल्यामुळे अनेक क्रिकेट फॅन्सना धक्का बसला. 

धोनीसोबत बोलून घेतला निर्णय : 

तब्बल 12 वर्ष सीएसकेसाठी खेळलेला रवींद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्समध्ये ट्रेड झाल्यावर असा प्रश्न उपस्थित होतोय की धोनीने त्याच्या जुन्या सहकाऱ्याला रोखलं का नाही? सीएसकेचे अनेक फॅन्स प्रश्नाचं उत्तर जाणून घेऊ इच्छितात. एका रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला होता की धोनी सोबत गौतम गंभीरच संभाषण झाल्यावर जडेजाने सीएसकेपासून वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला.

जडेजाला प्लेईंग 11 मध्ये स्थान मिळालं नसतं? 

क्रिकबझच्या एका रिपोर्टनुसार एमएस धोनी आणि रवींद्र जडेजाने सीएसकेमधील त्याच्या भविष्याबाबत सविस्तर बातचीत केली. दोघे या गोष्टीवर सहमत झाले की  वेगळं होणं हे सर्वांच्या हिताचं आहे. अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की ट्रेड प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी दोघांनी चर्चा केली आणि दोघांनीही हे पाऊल सर्व संबंधितांच्या हिताचे आहे यावर सहमती दर्शविली. रिपोर्टनुसार एम एस धोनीने जडेजाशी बोलताना सांगितलं की आगामी सीजनमध्ये अफगाणिस्तानचा स्पिनर नूर अहमद हा संघात सामील होऊ शकतो. त्याच्या येण्याने जडेजाला प्लेईंग 11 मध्ये स्थानासाठी संघर्ष करावा लागू शकतो. सीएसकेची अशी इच्छा नव्हती की त्यांच्या सर्वात यशस्वी गोलंदाजांपैकी एक असलेल्या जडेजाने बेंचवर बसावे किंवा रोटेशन प्रक्रियेतून जावे.

14 कोटी घेऊन राजस्थान रॉयल्समध्ये सामील : 

IPL 2026 च्या सीझनपूर्वी रिटेन्शन डेडलाईन संपण्याच्या काही तास आधीच ट्रेड मार्केटमध्ये मोठी हालचाल झाली आहे. चेन्नई सुपर किंग्सचा ‘पिलर’ मानला जाणारा रवींद्र जडेजा आता राजस्थान रॉयल्सकडे गेला असून त्यांची फी 18 कोटीवरून थेट 14 कोटींवर आणण्यात आली आहे. दुसरीकडे, मागील चार सीजनपासून राजस्थानचे नेतृत्व करणारा संजू सॅमसन आता CSK ची पिवळी जर्सी घालून मैदानात दिसणार आहे. 12 सीजन चेन्नई सुपर किंग्ज (CSK) चे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या रवींद्र जडेजाने 254 हून अधिक आयपीएल सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये त्याने 3260 धावा केल्या आहेत आणि 170 विकेट्स घेतल्या आहेत. तो लीगमधील सर्वात अनुभवी खेळाडूंपैकी एक आहे.

FAQ : 

रवींद्र जडेजाचा ट्रेड नेमका कसा झाला?
उत्तर: होय, रिटेन्शन डेडलाईनच्या काही तास आधीच CSK ने रवींद्र जडेजाला राजस्थान रॉयल्सकडे ट्रेड केले आणि बदल्यात संजू सॅमसन CSK मध्ये आला. जडेजाची किंमत १८ कोटींवरून थेट १४ कोटींवर आणली गेली.

जडेजाला प्लेईंग 11 मध्ये स्थान मिळाले नसते का?
उत्तर: रिपोर्टनुसार होय. नूर अहमदच्या येण्याने स्पिन डिपार्टमेंटमध्ये खूपच स्पर्धा वाढली असती. CSK ने जडेजाला रोटेशन किंवा बेंचची वाट न पाहता नियमित खेळण्याची संधी देण्यासाठी हा ट्रेड केला.

जडेजाचे CSK सोबतचे रेकॉर्ड काय आहे?
उत्तर: १२ सिझन, २५४+ आयपीएल मॅचे, ३२६० धावा आणि १७० विकेट्स. CSK साठी. तो संघाचा ‘पिलर’ मानला जात होता.

