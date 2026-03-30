MS Dhoni दुखापतीमुळे महिनाभर IPL 2026 मधून बाहेर? मुंबई इंडियन्स विरुद्ध मॅचही खेळणार नाही

MS Dhoni Injury Updates : आयपीएल 2026 पूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्सचा दिग्गज क्रिकेटर महेंद्रसिंह धोनीला (MS Dhoni) दुखापत झाल्यामुळे तो येत्या दोन आठवड्यात होणाऱ्या सामन्यातून बाहेर राहणार अशी माहिती स्वतः चेन्नई सुपरकिंग्सने दिली होती. त्यामुळे आधीच फॅन्स नाराज झाले होते, मात्र आता धोनीच्या फॅन्ससाठी अजून एक वाईट बातमी समोर आली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार महेंद्र सिंह धोनी हा जवळपास महिनाभर आयपीएल 2026 च्या सामन्यांमधून बाहेर राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तो मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स यांच्यात होणाऱ्या हायव्होल्टेज सामन्याला सुद्धा मुकण्याची शक्यता आहे. चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स सामना 23 एप्रिल रोजी होणार आहे, मात्र एम एस धोनी दुखापतीतून बरा होऊन एप्रिलच्या शेवटच्या सामन्यात संघात सामील होऊ शकतो.
चेन्नई सुपरकिंग्सचा माजी कर्णधार आणि स्टार फलंदाज एम एस धोनी पोटरीच्या स्नायूच्या दुखापतीमुळे पुढील दोन आठवडे खेळू शकणार नाही अशी माहिती मॅनेजमेंटकडून 28 मार्च रोजी देण्यात आली होती. धोनी हा २०२० मध्येच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सर्व फॉरमॅटमधून बाहेर पडला. मात्र अद्याप तो आयपीएलमध्ये खेळतोय. धोनी वर्षातून एकदा त्याच्या फॅन्सना फक्त आयपीएलमध्ये खेळतानाच पाहायला मिळतो त्यामुळे फॅन्स वर्षभर त्याची वाट पाहत असतात. हजारोंच्या संख्येने फॅन्स धोनीची एक झलक पाहण्यासाठी स्टेडियमवर येतात. त्यावेळी स्टेडियमवर जणू काही पिवळ्या जर्सीतील फॅन्सचं वादळच येतं. मात्र यंदा दुखापतीमुळे धोनी आयपीएलच्या सुरुवातीचे सामने मुकणार आहे.
आधी चेन्नई सुपरकिंग्सच्या मॅनेजमेंटकडून धोनी दोन आठवडे आयपीएल सामन्यातून बाहेर राहणार अशी माहिती समोर आली होती, मात्र मीडिया रिपोर्ट्सनुसार धोनीची तब्येत पाहता तो महिनाभर आयपीएल २०२६ चे सामने खेळणार नाही. त्यामुळे धोनी अनेक हायव्होल्टेज सामन्यांना सुद्धा मुकण्याची शक्यता आहे.
मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स यांच्यात आयपीएल 2026 चा सामना हा 23 एप्रिल रोजी वानखेडे स्टेडियमवर रंगणार आहे. मात्र धोनी हा दुखापतीतून एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात कमबॅक करेल. त्यामुळे मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर होणाऱ्या सामन्यात एम एस धोनी हा चेन्नई सुपरकिंग्सच्या संघातून मैदानात उतरणार नाही अशी शक्यता आहे. मात्र याबाबत अधिकृतपणे मॅनेजमेंटकडून कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.
एम एस धोनी दुखापतग्रस्त असल्याने तो पुढील काही आठवडे आयपीएलमध्ये खेळणार नाही. अद्याप त्याची रिप्लेसमेंट चेन्नई संघाकडून जाहीर झालेली नाही. मात्र रिपोर्ट्सनुसार चेन्नई सुपरकिंग्सने आयपीएल २०२६ च्या ऑक्शनमध्ये 14.2 कोटी रुपयांना खरेदी केलेला खेळाडू 19 वर्षीय कार्तिक शर्मा हा प्लेईंग ११ मध्ये धोनीची जागा घेऊ शकतो. कार्तिक शर्मा हा अनकॅप्ड खेळाडू आहे.