धोनी दुखापतग्रस्त? सरावादरम्यान लंगडत असतानाचा Video समोर, IPL 2026 च्या आधी CSK चं वाढलं टेन्शन

IPL 2026 MS Dhoni Injury Limping Video Viral: आयपीएल 2026 सुरू होण्याआधीच एक व्हिडीओ समोर आला आहे ज्यामुळे क्रिकेटप्रेमींचं टेन्शन वाढलं आहे. महेंद्रसिंग धोनी (MS Dhoni) याच्याबाबत एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर जोरात व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडीओ बघून धोनीच्या चाहत्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. 44 व्या वर्षीही मैदानावर उतरण्यास तयार असलेला हा दिग्गज खेळाडू अजूनही आपल्या संघासाठी तितक्याच जिद्दीने मेहनत घेत आहे, पण त्याच्या फिटनेसबद्दल आता प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. चेन्नईतील एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम (M. A. Chidambaram Stadium) येथे सुरू असलेल्या सराव सत्रादरम्यान धोनी चालताना थोडे लंगडताना दिसला. हा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि लगेचच सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. धोनी नेहमीच त्यांच्या फिटनेस, चपळाई आणि विकेटकीपिंगमधील वेगासाठी ओळखला जातो. विकेट्समधील धाव असो किंवा स्टंपिंगसाठीची त्याची गती ही त्याची ओळख होती. मात्र या वेळी ते थोडे सावध आणि अस्वस्थ वाटत होते.
हे पाहून अनेक चाहत्यांना धक्का बसला, कारण हा तोच धोनी आहे जो एकेकाळी मैदानावर विजेच्या वेगाने धावताना दिसायचा. आता मात्र वय आणि दीर्घ क्रिकेट कारकिर्दीचा परिणाम दिसू लागला आहे.
MS Dhoni struggling while walking after a practice session.
I think this is his last season, as age seems to be catching up with him. pic.twitter.com/ZaR17O7O32
— Sonu (@Cricket_live247) March 20, 2026
व्हिडीओ व्हायरल होताच सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. काही चाहत्यांनी चिंता व्यक्त करत म्हटलं की धोनी आपल्या शरीरावर जास्त ताण देत आहेत आणि त्यांनी थोडा आराम घ्यायला हवा. तर दुसरीकडे, अनेक चाहत्यांनी त्यांना सलाम केला. '44 व्या वर्षीही संघासाठी खेळणं म्हणजे खरी महानता' असं काहींनी म्हटलं. धोनीबद्दलचं प्रेम आणि आदर आजही तितकाच आहे, हे या प्रतिक्रियांमधून स्पष्ट दिसून आलं.
चेन्नई सुपर किंग्ज या संघासाठी धोनी म्हणजे फक्त एक खेळाडू नाही, तर संपूर्ण टीमची ओळख आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली CSK ने आयपीएलमध्ये तब्बल 5 वेळा विजेतेपद मिळवलं आहे. 2022 सिझनपूर्वी त्याने कर्णधारपद सोडून जबाबदारी रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) याच्याकडे दिली होती. मात्र संघाचा खराब परफॉर्मन्स पाहता, सिझनच्या मध्यातच त्याला पुन्हा कर्णधारपद स्वीकारावं लागलं.
यानंतर 2024 सिझनपूर्वी धोनीने आणखी एक मोठा निर्णय घेत, संघाची धुरा ऋतुराज गायकवाड (Ruturaj Gaikwad) याच्याकडे सोपवली. सध्या गायकवाडच CSK चा कर्णधार आहे आणि आगामी सिझनमध्येही तोच संघाचं नेतृत्व करणार आहेत.
गेल्या काही सिझनपासून धोनीच्या निवृत्तीबाबत चर्चा सुरू आहे. त्याची बॅटिंग पूर्वीसारखी सातत्यपूर्ण नसली, तरी तो अजूनही छोट्या पण प्रभावी इनिंग्समुळे सामना फिरवू शकतो. मात्र आता या व्हायरल व्हिडीओनंतर एक मोठा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे की, हा धोनीचा शेवटचा आयपीएल सिझन ठरणार का?
धोनी अजूनही मैदानावर उतरून 100% देण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे नक्की. पण त्यांच्या फिटनेसबाबत वाढलेली चिंता CSK साठीही डोकेदुखी ठरू शकते. तरीही एक गोष्ट निश्चित आहे की धोनी मैदानावर असेपर्यंत, प्रत्येक सामना खास असणार आहे. आणि जर हा त्याचा शेवटचा सिझन असेल, तर चाहत्यांसाठी तो आणखी भावनिक ठरणार आहे.