धोनी दुखापतग्रस्त? सरावादरम्यान लंगडत असतानाचा Video समोर, IPL 2026 च्या आधी CSK चं वाढलं टेन्शन

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
IPL 2026 MS Dhoni Injury Limping Video Chennai Super Kings: महेंद्रसिंग धोनीला मैदानात बघण्यासाठी सगळेच आतुरतेने वाट बघत आहेत. दरम्यान, धोनीचा एक व्हिडीओ व्हायरल होत असून, त्यामुळे संघाचा तणाव वाढला आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 20, 2026, 08:35 PM IST
Ms Dhoni injury Video of him limping during practice surfaced CSK tension increased ahead of IPL 2026

IPL 2026 MS Dhoni Injury Limping Video Viral: आयपीएल 2026 सुरू होण्याआधीच एक व्हिडीओ समोर आला आहे ज्यामुळे क्रिकेटप्रेमींचं टेन्शन वाढलं आहे. महेंद्रसिंग धोनी (MS Dhoni) याच्याबाबत एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर जोरात व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडीओ बघून धोनीच्या चाहत्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. 44 व्या वर्षीही मैदानावर उतरण्यास तयार असलेला हा दिग्गज खेळाडू अजूनही आपल्या संघासाठी तितक्याच जिद्दीने मेहनत घेत आहे, पण त्याच्या फिटनेसबद्दल आता प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. चेन्नईतील एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम (M. A. Chidambaram Stadium) येथे सुरू असलेल्या सराव सत्रादरम्यान धोनी चालताना थोडे लंगडताना दिसला. हा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि लगेचच सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. धोनी नेहमीच त्यांच्या फिटनेस, चपळाई आणि विकेटकीपिंगमधील वेगासाठी ओळखला जातो. विकेट्समधील धाव असो किंवा स्टंपिंगसाठीची त्याची गती ही त्याची ओळख होती. मात्र या वेळी ते थोडे सावध आणि अस्वस्थ वाटत होते.

Add Zee News as a Preferred Source

हे पाहून अनेक चाहत्यांना धक्का बसला, कारण हा तोच धोनी आहे जो एकेकाळी मैदानावर विजेच्या वेगाने धावताना दिसायचा. आता मात्र वय आणि दीर्घ क्रिकेट कारकिर्दीचा परिणाम दिसू लागला आहे.

बघा व्हायरल व्हिडीओ 

 

चाहत्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हिडीओ व्हायरल होताच सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. काही चाहत्यांनी चिंता व्यक्त करत म्हटलं की धोनी आपल्या शरीरावर जास्त ताण देत आहेत आणि त्यांनी थोडा आराम घ्यायला हवा. तर दुसरीकडे, अनेक चाहत्यांनी त्यांना सलाम केला. '44 व्या वर्षीही संघासाठी खेळणं म्हणजे खरी महानता' असं काहींनी म्हटलं. धोनीबद्दलचं प्रेम आणि आदर आजही तितकाच आहे, हे या प्रतिक्रियांमधून स्पष्ट दिसून आलं.

CSK साठी धोनीचं योगदान

चेन्नई सुपर किंग्ज या संघासाठी धोनी म्हणजे फक्त एक खेळाडू नाही, तर संपूर्ण टीमची ओळख आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली CSK ने आयपीएलमध्ये तब्बल 5 वेळा विजेतेपद मिळवलं आहे. 2022 सिझनपूर्वी त्याने कर्णधारपद सोडून जबाबदारी रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) याच्याकडे दिली होती. मात्र संघाचा खराब परफॉर्मन्स पाहता, सिझनच्या मध्यातच त्याला पुन्हा कर्णधारपद स्वीकारावं लागलं.

यानंतर 2024 सिझनपूर्वी धोनीने आणखी एक मोठा निर्णय घेत, संघाची धुरा ऋतुराज गायकवाड (Ruturaj Gaikwad) याच्याकडे सोपवली. सध्या गायकवाडच CSK चा कर्णधार आहे आणि आगामी सिझनमध्येही तोच संघाचं नेतृत्व करणार आहेत.

निवृत्तीचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत

गेल्या काही सिझनपासून धोनीच्या निवृत्तीबाबत चर्चा सुरू आहे. त्याची बॅटिंग पूर्वीसारखी सातत्यपूर्ण नसली, तरी तो अजूनही छोट्या पण प्रभावी इनिंग्समुळे सामना फिरवू शकतो. मात्र आता या व्हायरल व्हिडीओनंतर एक मोठा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे की, हा धोनीचा शेवटचा आयपीएल सिझन ठरणार का?

धोनी अजूनही मैदानावर उतरून 100% देण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे नक्की. पण त्यांच्या फिटनेसबाबत वाढलेली चिंता CSK साठीही डोकेदुखी ठरू शकते. तरीही एक गोष्ट निश्चित आहे की धोनी मैदानावर असेपर्यंत, प्रत्येक सामना खास असणार आहे. आणि जर हा त्याचा शेवटचा सिझन असेल, तर चाहत्यांसाठी तो आणखी भावनिक ठरणार आहे.

About the Author

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
MS DhoniIPL 2026CSKViral Video

इतर बातम्या

Ashok Kharat Case: 'मला कल्पना नाही', अशोक खरात प...

महाराष्ट्र बातम्या