IND vs ENG: 'थाला फॉर अ रिझन' पुन्हा ट्रेंडमध्ये! भारताचा इंग्लंडवर थरारक विजय पण चर्चा मात्र धोनी अन् 7 नंबरची

MS Dhoni Jersey No 7 Connection Goes Viral After India 7 Run Win Over England: टी-20 वर्ल्ड कपच्या उपांत्य फेरीतील अत्यंत रोमांचक सामन्यात भारताने इंग्लंडवर 7 धावांनी विजय मिळवत अंतिम फेरीत धडक मारली. मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात शेवटच्या षटकापर्यंत प्रेक्षकांना उत्कंठावर्धक लढत पाहायला मिळाली. मैदानावरील थराराबरोबरच स्टेडियममध्ये उपस्थित असलेले माजी भारतीय कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी यामुळेही चाहत्यांमध्ये वेगळाच उत्साह पाहायला मिळाला. सामना संपताच सोशल मीडियावर 'थाला फॉर अ रिझन' हा लोकप्रिय ट्रेंड पुन्हा एकदा चर्चेत आला. या विजयासह भारताने टी-20 वर्ल्ड कपच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला असून आता अंतिम सामना न्यूझीलंडविरुद्ध अहमदाबाद येथे खेळला जाणार आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या या विजयामुळे भारतीय संघाचा आत्मविश्वासही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.
सामन्यादरम्यान स्टेडियममध्ये महेंद्रसिंग धोनी उपस्थित असल्याचे कळताच चाहत्यांमध्ये उत्साहाची लाट उसळली. भारताने शेवटच्या क्षणी सामना जिंकताच सोशल मीडियावर चाहत्यांनी 'थाला फॉर अ रिझन' असे म्हणत पोस्ट आणि मीम्सचा अक्षरशः पाऊस पाडला. अनेकांनी धोनीच्या उपस्थितीला भारताच्या विजयाशी जोडत हा ट्रेंड पुन्हा व्हायरल केला. 'थाला' हा शब्द प्रामुख्याने चेन्नई सुपर किंग्सच्या चाहत्यांमध्ये महेंद्रसिंग धोनीसाठी वापरला जातो. तमिळ भाषेत 'थाला' म्हणजे नेता किंवा प्रमुख. त्यामुळे चेन्नई सुपर किंग्सचे चाहते आणि क्रिकेटप्रेमी धोनीला प्रेमाने 'थाला' असे संबोधतात.
धोनीच्या जर्सीवरील सात क्रमांक हा देखील या ट्रेंडमागील महत्त्वाचा भाग मानला जातो. क्रिकेटमधील त्याची जर्सी नंबर 7 असल्यामुळे सोशल मीडियावर 'थाला फॉर अ रिझन' हा मीम प्रचंड लोकप्रिय झाला आहे. विशेष म्हणजे भारताने इंग्लंडवर नेमक्या 7 धावांनी विजय मिळवला, आणि स्टेडियममध्ये धोनी उपस्थित होते. त्यामुळे चाहत्यांनी या योगायोगाला “थाला फॉर अ रिझन”शी जोडत मोठ्या प्रमाणावर पोस्ट शेअर केल्या.
गेल्या काही वर्षांत हा मीम इतका लोकप्रिय झाला आहे की क्रिकेटमधील किंवा इतर कोणत्याही प्रसंगात 7 हा आकडा दिसला की चाहत्यांकडून लगेच 'थाला फॉर अ रिझन' असा उल्लेख केला जातो. त्यामुळे धोनीचा जर्सी नंबर आणि त्याची लोकप्रियता यामुळे हा ट्रेंड कायम चर्चेत राहतो.
7 is everywhere,credit Khud chal kar aata hai laadle pic.twitter.com/x3vkZdeBz8
— Vivek (@Vpoul007) March 6, 2026
दरम्यान, सामन्याच्या खेळाकडे पाहिले तर भारताच्या विजयात फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांचाही मोठा वाटा होता. भारतीय संघासाठी संजू सॅमसनने उत्कृष्ट फलंदाजी करत 42 चेंडूत 89 धावांची शानदार खेळी केली. सुरुवातीला इंग्लंडचा वेगवान गोलंदाज जोफ्रा आर्चरने भारतीय फलंदाजांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र सॅमसनने संयम आणि आक्रमकता यांचा योग्य समतोल साधत भारताचा डाव मजबूत केला.
सॅमसनच्या आक्रमक फलंदाजीमुळे भारताने 20 षटकांत 7 बाद 253 धावांचा भव्य स्कोअर उभारला. टी-20 वर्ल्ड कपच्या इतिहासात नॉकआउट सामन्यात केलेली ही सर्वाधिक धावसंख्या ठरली. त्यामुळे इंग्लंडसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले.
253 धावांचे लक्ष्य पाहता भारताचा विजय सोपा वाटत होता, मात्र इंग्लंडनेही जोरदार प्रतिकार केला. इंग्लंडकडून जेकब बेटेलने धडाकेबाज फलंदाजी करत 48 चेंडूत 105 धावांची शानदार शतकी खेळी केली. पॉवरप्ले दरम्यान इंग्लंडचे तीन विकेट 68 धावांवर पडले होते, परंतु बेटेलच्या आक्रमक खेळीमुळे इंग्लंडने सामन्यात पुन्हा जोरदार पुनरागमन केले.
बेटेलच्या फलंदाजीमुळे सामना शेवटच्या षटकांपर्यंत रंगला आणि इंग्लंडच्या विजयाच्या आशाही जिवंत राहिल्या. मात्र भारतीय गोलंदाजांनी निर्णायक क्षणी संयम राखत उत्कृष्ट गोलंदाजी केली.
विशेषतः जसप्रीत बुमराहने डेथ ओव्हर्समध्ये अत्यंत अचूक गोलंदाजी करत इंग्लंडच्या फलंदाजांना मोकळेपणाने खेळू दिले नाही. बुमराहने आपल्या चार षटकांत 33 धावा देत एक महत्त्वाची विकेट घेतली आणि भारताच्या विजयात मोलाची भूमिका बजावली.
अखेर इंग्लंडचा संघ 20 षटकांत 7 बाद 246 धावांपर्यंतच मजल मारू शकला आणि भारताने 7 धावांनी सामना जिंकत अंतिम फेरीतील आपले स्थान निश्चित केले. या रोमांचक विजयामुळे भारतीय चाहत्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून अंतिम सामन्याची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे.