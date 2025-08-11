माझ्या गुडघ्यांमधील वेदनांचं काय? MS Dhoni च्या उत्तरानं चाहत्यांची चिंता वाढली, IPL 2026 बाबतही केलं स्पष्ट

MS Dhoni : आयपीएल 2026 चा (IPL 2025) सीजन सुरु होण्यासाठी अजून बराच वेळ आहे. मात्र आतापासूनच आयपीएलच्या पुढील सीजनबाबत चाहत्यांमध्ये खूप उत्सुकतता आहे. कोणता खेळाडू कोणत्या संघाकडून खेळणार, फ्रेंचायझी कोणत्या खेळाडूला रिलिज करणार याबाबत अनेक अपडेट्स दररोज समोर येत आहेत. दरम्यान एका कार्यक्रमात एम एस धोनीला तो आयपीएलचा पुढील सीजन खेळणार की नाही याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. यावर धोनीने दिलेल्या उत्तरामुळे चाहत्यांची चिंता वाढलीये.
माजी कर्णधार महेंद्र सिंह धोनीला एका कार्यक्रमात तो आयपीएल 2026 मध्ये खेळण्याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. यावर धोनी म्हणाला की, 'मी खेळणार की नाही हे ठरवण्यासाठी माझ्याकडे अजूनही बराच वेळ आहे. डिसेंबरपर्यंत माझ्याकडे याबद्दल विचार करण्यासाठी वेळ आहे'. तेव्हा गर्दीत एका फॅनने जोरात ओरडून 'सर तुम्हाला खेळावं लागेल' अशी धोनीला विनंती केली. तेव्हा धोनी त्या व्यक्तीला म्हणाला, 'गुडघ्यांमध्ये ज्या वेदना होतात त्याची काळजी कोण घेणार'.
चेन्नई सुपरकिंग्ससाठी आयपीएल 2025 चा सीजन खास ठरला नाही. या सीजनमध्ये सुरुवातीला सीएसके ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळली, पण दुखापतग्रस्त झाल्याने त्याला सीजन अर्धवट सोडावा लागला. ज्यामुळे पुन्हा एकदा धोनीकडे कर्णधारपदाची जबाबदारी आली. पण सीएसकेचा परफॉर्मन्स काही केल्या सुधारला नाही आणि अखेर 14 पैकी केवळ 4 सामने जिंकून संघ पॉईंट्स टेबलमध्ये सर्वात शेवटच्या स्थानी राहिला. आयपीएलच्या इतिहासात पहिल्यांदाच चेन्नईचा संघ पॉईंट्स टेबलमध्ये शेवटच्या स्थानी राहिला होता.
