MS Dhoni आयपीएल 2026 खेळणार की नाही? समोर आली मोठी अपडेट

MS Dhoni IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग ही जगातील सर्वात मोठी टी 20 लीग असून याची लोकप्रियता सुद्धा जगभरात आहे. अजून आयपीएल 2026 सुरु होण्यासाठी बराच वेळ असला तर चाहत्यांमध्ये याची उत्सुकतात सुद्धा वाढू लागली आहे. असं असतानाच आता एम एस धोनीच्या आयपीएल खेळण्याबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली असून चेन्नई सुपरकिंग्स आणि धोनीच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, वयाच्या 44 व्या वर्षीही एमएस धोनी हा आणखी एक आयपीएल सीजन खेळण्याच्या तयारीत आहे. पुन्हा एकदा चेन्नई सुपरकिंग्ससाठी आयपीएलच्या मैदानात उतरून संघाला सहाव्यांदा चॅम्पियन बनवण्यासाठी एम एस धोनी प्रयत्न करेल.
एम एस धोनी पुढचाही सीजन खेळणार यामागील सर्वात मोठं कारण एन. श्रीनिवासन असल्याचं सांगण्यात येतंय. श्रीनिवासन पुन्हा एकदा चेन्नई सुपरकिंग्सचे चेअरपर्सन बनले असून त्यांच्या सोबत एम एस धोनीची बॉण्डिंग नेहमीच खास राहिली आहे. त्यामुळे कदाचित याचं कारणामुळे धोनी पुन्हा एकदा आयपीएल सीजन खेळण्यासाठी तयार झाला आहे. तसेच, असे म्हटले जात आहे की एमएस धोनी त्याच्या जवळच्या मित्राच्या पुनरागमनानंतर संघाला पॉईंट्स टेबलमध्ये पुन्हा सर्वोच्च स्थानी नेऊ इच्छितो.
आयपीएल 2025 मध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सचा परफॉर्मन्स खूपच वाईट होता. पॉईंट्स टेबलमध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सचा संघ शेवटच्या स्थानी राहिला. या सीजनच्या मध्यातच चेन्नई सुपरकिंग्सचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडला दुखापत झाल्याने त्याला स्पर्धेच्या माध्यातूनच बाहेर पडावे लागेल. त्यानंतर धोनीने कर्णधार पदाची जबाबदारी सांभाळली, परंतू परफॉर्मन्समध्ये काही बदल झाला नाही. धोनीच्या नेतृत्वात यापूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्सने तब्बल 5 वेळा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं.
धोनी आयपीएल 2026 मध्ये कोणत्या भूमिकेत असेल?
धोनी आयपीएल 2026 मध्ये खेळाडू आणि मेंटॉर अशा दोन्ही भूमिकांमध्ये महत्त्वाची जबाबदारी निभावेल. त्याची फलंदाजी आणि यष्टिरक्षणातील कौशल्य, तसेच नेतृत्व, चेन्नई सुपर किंग्सला सहावे आयपीएल विजेतेपद मिळवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल
एमएस धोनीने यापूर्वी किती वेळा आयपीएल विजेतेपद पटकावले आहे?
एमएस धोनीच्या नेतृत्वात चेन्नई सुपर किंग्सने 5 वेळा (2010, 2011, 2018, 2021, आणि 2023) आयपीएल विजेतेपद पटकावले आहे.
एन. श्रीनिवासन यांचे चेन्नई सुपर किंग्सशी काय नाते आहे?
एन. श्रीनिवासन हे चेन्नई सुपर किंग्सचे नवे चेअरपर्सन आहेत. त्यांनी फेब्रुवारी 2025 पासून चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड (CSKCL) मध्ये अतिरिक्त संचालक म्हणून जबाबदारी स्वीकारली आहे. धोनी आणि श्रीनिवासन यांच्यातील दृढ संबंधामुळे धोनीच्या आयपीएल 2026 मध्ये खेळण्याच्या निर्णयावर प्रभाव पडला आहे