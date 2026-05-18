/5 वर्षांपूर्वी बोललेलं आज खरं करणार धोनी? IPL 2026 मध्ये चेन्नई विरुद्ध हैदराबाद सामन्यानंतर घेणार निवृत्ती?

IPL 2026 MS Dhoni : चेन्नई सुपरकिंग्सचा दिग्गज क्रिकेटर आणि माजी कर्णधार एम एस धोनी हा दुखापतीच्या कारणांमुळे एकही सामने खेळलेला नाही. मात्र सोमवारी हैदराबाद विरुद्ध चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर होणाऱ्या सामन्यात तो खेळू शकतो अशी शक्यता आहे. 5 वर्षांपूर्वी एका कार्यक्रमात आपल्या निवृत्ती विषयी धोनी बोलला होता, ते आज धोनी पूर्ण करू शकतो अशी शक्यता आहे.
IPL 2026 MS Dhoni : आयपीएल 2026 मध्ये सोमवारी चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात चेन्नईतील चेपॉक स्टेडियमवर सामना खेळवला जाणार आहे. हा चेन्नईचा लीग स्टेजमधील शेवटून दुसरा सामना आहे. या आणि त्याच्या पुढील सामन्यात विजय मिळवणं चेन्नई सुपरकिंग्ससाठी (Chennai Superkings) महत्वाचं असेल असं झालं तरचं चेन्नई प्लेऑफमध्ये पोहोचू शकेल. त्यामुळे आजचा सामना चेन्नईसाठी करो वा मरो चा असेल. चेन्नई सुपरकिंग्सचा दिग्गज क्रिकेटर आणि माजी कर्णधार एम एस धोनी हा दुखापतीच्या कारणांमुळे एकही सामने खेळलेला नाही. मात्र सोमवारी हैदराबाद विरुद्ध सामन्यात धोनी इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळू शकतो अशी शक्यता आहे. यासोबतच धोनी पाच वर्षांपूर्वी त्याने दिलेलं बोललेलं खरं करणार आणि सामन्यानंतर निवृत्ती घेऊ शकतो अशी सुद्धा चर्चा रंगली आहे.
एम एस धोनीने 2020 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सर्व फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतली. त्यानंतर 2021 मध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सच्या एका कार्यक्रमात त्याने त्याच्या निवृत्तीबाबत सांगताना म्हटलं होतं की, 'तो नेहमी एका प्लॅन सोबत क्रिकेटमध्ये पुढे जातो. धोनीने त्याचा शेवटचा वनडे आंतरराष्ट्रीय सामना हा होम ग्राउंड रांची येथे खेळला होता. या कार्यक्रमात धोनीने म्हटलं होतं की, असं येणाऱ्या एका वर्षात होईल की येणाऱ्या पाच वर्षात ते मला माहित नाही पण तो आशा करतो की तो त्याचा शेवटचा T20 सामना हा चेन्नईमध्ये खेळेल.
Once MS Dhoni said, “Hopefully my last T20 will be in Chennai.” And before that, he mentioned how he has always planned his career his last ODI in Ranchi, his home ground.sirron tweets (SirronOfficial) May 16, 2026
So yes, CSK Nation… we can dream.
Maybe, just maybe, on 18th May vs SRH, we might witness Thala walking… pic.twitter.com/lnyanIGLFF
एम एस धोनीने आपल्या निवृत्तीवर बोलताना जे म्हंटलं होतं त्याला आता पाच वर्ष झाली आहेत. तसेच 18 मे रोजी चेन्नई त्यांचा शेवटचा होम ग्राउंड सामना खेळणार आहे. सनरायजर्स हैदराबाद सामन्यापूर्वी एम एस धोनी चेपॉकवर नेट्समध्ये खूप काळ सराव करताना दिसला. ही सर्व समीकरण एम एस धोनी या सामन्यानंतर निवृत्ती घेऊ शकतो याकडे इशारा करत आहेत.
चेन्नई सुपरकिंग्सला प्लेऑफमध्ये पोहोचायचं असेल तर त्यांना उर्वरित दोन सामने जिंकावे लागतील. एवढंच नाही तर यावेळी नेट रन रेट सुद्धा चांगला ठेवण्यासाठी त्यांना चांगल्या फरकाने विजय मिळवावा लागेल. सध्या चेन्नई सुपरकिंग्सचा संघ हा पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर ६ वर आहे. त्यांच्या खात्यात सध्या १२ पॉईंट्स असून त्यांनी आतापर्यंत १३ पैकी ५ सामने जिंकलेत.