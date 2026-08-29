/MS Dhoni निवृत्तीनंतर महिन्याला किती पैसे कमावतो? आकडा वाचून थक्क व्हाल

MS Dhoni Monthly Income : एमएस धोनीने 2020 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. या गोष्टीला आता जवळपास 6 वर्ष झालीयेत. मात्र असं असलं तरी एमएस धोनीच्या कमाईला ब्रेक लागलेला नाही. आजही त्याच्या कमाईचे अनेक स्रोत आहेत. यात आयपीएल, ब्रँड एंडोर्समेंट आणि व्यवसाय इत्यादींचा समावेश असून याशिवाय बीसीसीआयकडून धोनीला महिन्याला पेन्शन सुद्धा मिळते. तेव्हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाल्यावर सुद्धा एम एस धोनी नेमकी कुठून आणि किती कमाई करतो याविषयी जाणून घेऊयात.
एम एस धोनी हा टीम इंडियाचा माजी कर्णधार असून त्याने भारतासाठी तब्बल तीन आयसीसी ट्रॉफी जिंकल्या आहेत. धोनीने 90 टेस्ट सामने खेळले असून त्याला यानुसार दर महिन्याला 70,000 रुपये इतकी पेन्शन मिळते. मात्र धोनीच्या महिन्याच्या कमाईबाबत बोलायचं झालं तर बीसीसीआयकडून मिळणारी पेन्शनची रक्कम खूप कमी आहे.
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असली तरी एमएस धोनी अजूनही आयपीएलमध्ये खेळतोय. 2026 मध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सने त्याला 4 कोटींच्या रक्कमेवर रिटेन केलं होतं. म्हणजेच आयपीएल खेळण्यासाठी धोनीला 4 कोटी रुपये मिळतात. शिवाय 2026 च्या आयपीएलमध्ये खेळाडूंसाठी 'मॅच फी' प्रणाली लागू होणार आहे, त्यामुळे खेळलेल्या सामन्यांच्या संख्येनुसार त्यांच्या कमाईत बदल होऊ शकतो.
एमएस धोनीच्या कमाईचा मोठा भाग हा ब्रँड एंडोर्समेंटमधून येत असतो. 2026 च्या मीडिया रिपोर्ट्सनुसार एम एस धोनीची वार्षिक कमाई ही 75 कोटींपेक्षा जास्त असल्याचं सांगण्यात येत. यात आयपीएल, ब्रांड एंडोर्समेंट आणि व्यवसाय इत्यादींचा समावेश आहे. रिपोर्ट्सनुसार एमएस धोनीची 2025-26 ची कमाई ही जवळपास 95 ते 105 कोटी आहे. अनेक मीडिया रिपोर्ट्सनुसार एमएस धोनीची महिन्याची कमाई ही 6 ते 8 कोटी रुपये आहे.