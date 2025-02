IND Vs PAK: "कोहली रऊफ के छक्के छुड़ाएगा…", धोनीने चाहत्यांकडून बोलून घेतल्या मजेशीर घोषणा; Video Viral

MS Dhoni cheers for Team India: महेंद्रसिंग धोनी (MS Dhoni) या नावाला परिचयाची गरज नाही. भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वोत्तम कर्णधारांपैकी एक म्हणजे धोनी. धोनीला कॅप्टन कुल म्हणूनही ओळखले जाते. धोनीने 2011 एकदिवसीय विश्वचषक, 2007 टी20 विश्वचषक आणि 2013 चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि तीन आशियाई कप ट्रॉफी जिंकून भारताला मान मिळवून दिला आहे. शिवाय महेंद्रसिंग धोनीने भारतीय संघातील कर्णधारपद तर सिद्ध केलेच, पण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर त्याने आयपीएलमध्येही कर्णधारपद सिद्ध केले.

सीएसकेचा कर्णधार असताना धोनीने पाच वेळा संघाला आयपीएलचे जेतेपद मिळवून दिले. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असली तरी चाहत्यांचा त्याच्याबद्दल असलेला आदर आणि प्रेम कधीच कमी होऊ शकत नाही हे वेळोवेळी दिसून येते. धोनीच्या प्रत्येक व्हिडिओला चाहत्यांचे भरभरून प्रेम मिळते. अलीकडेच, त्याचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये तो चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 मध्ये भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी टीम इंडियाचा जयजयकार करताना दिसत आहे.

धोनीचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडीओ स्टार स्पोर्ट्सने आपल्या वेबसाइटवर शेअर केला आहे. हा व्हिडीओ ICC पुरूष चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 च्या भारत-पाकिस्तान या हाय-व्होल्टेज सामन्याबद्दलचा आहे, ज्यामध्ये धोनी त्याच्या 'कूल' स्टाईलने सर्वांचे मन जिंकत आहे.

यावेळी, कॅप्टन कूल धोनी भारताची जर्सी आणि पांढरे जॅकेट परिधान करून चाहत्यांसह मनोरंजक घोषणा देताना दिसत आहे. धोनीने या घोषणा दिल्या-

When the match is a DO-OR-DIE clash between India and Pakistan , even captain cool @msdhoni can't help but get excited!

You CAN'T MISS the #GreatestRivalry in the #ChampionsTrophy!

Start watching FREE on @DisneyPlusHS!#ChampionsTrophyOnJioStar… pic.twitter.com/VLA4hl5hLW

— Star Sports (@StarSportsIndia) February 10, 2025