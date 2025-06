आयसीसी हॉल ऑफ ऑफ फेममध्ये MS Dhoni चा समावेश, यापूर्वी भारताच्या कोणत्या क्रिकेटर्सना मिळाला हा सन्मान?

ICC Hall Of Fame : भारताचा माजी कर्णधार महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) याला सोमवारी ऑस्ट्रेलियाचा महान फलंदाज मॅथ्यू हेडन आणि दक्षिण आफ्रिकेचा हाशिम अमला यांसह वर्ष 2025 च्या आयसीसी हॉल ऑफ फेममध्ये सामील करण्यात आलं आहे. आयसीसी हॉल ऑफ फेममध्ये सामील करण्यात येणार धोनी हा भारतीय क्रिकेटमधील 11 वा खेळाडू आहे. एम एस धोनीच्या नेतृत्वात भारताने 2007 वर्ल्ड कप, 2011 वनडे वर्ल्ड कप आणि 2013 मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली होती.

आयसीसीने धोनीला हा सन्मान देताना म्हटले की, 'दबावाखाली शांत राहून खेळण्याचा अनुभव आणि अतुलनीय रणनीतिक कौशल्यासाठी प्रसिद्ध, तसेच छोट्या फॉरमॅटमध्ये एक अग्रणी खेळाडू म्हणून काम करणारा एमएस धोनीचा आयसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेममध्ये समाविष्ट करून त्याला सन्मानित करत आहोत'. धोनीने म्हटले की, 'आयसीसी हॉल ऑफ फेममध्ये समावेश होणं हा सन्मान आहे, जो जगभरातील विविध पिढ्यांमधील क्रिकेटपटूंच्या योगदानाची दखल घेतो'.

आयसीसी हॉल ऑफ फेममध्ये भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंडुलकर, वीनू मांकड, डायना एडुल्जी, वीरेंद्र सहवाग, नीतू डेविड नंतर आता एम एस धोनीचा देखील समावेश झालेला आहे.

"Whenever you played against him, you knew the game was never over until he was out!"

Cricket greats celebrate MS Dhoni, one of the newest inductees in the ICC Hall of Fame

https://t.co/oV8mFaBfze pic.twitter.com/118LvCP71Z

— ICC (ICC) June 10, 2025