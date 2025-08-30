English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आशिया कपपूर्वी BCCI कडून MS Dhoni ला खास ऑफर? टीम इंडियाचा भाग करून घेण्याचा प्लॅन

टी 20 वर्ल्ड कप 2026 पूर्वी टीम इंडियाशी जोडण्याकरता बीसीसीआयने एम एस धोनीला खास ऑफर दिली असल्याची माहिती समोर आली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Aug 30, 2025, 05:05 PM IST
आशिया कपपूर्वी BCCI कडून MS Dhoni ला खास ऑफर? टीम इंडियाचा भाग करून घेण्याचा प्लॅन
(Photo Credit : Social Media)

MS Dhoni  : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 साठी आता अवघे काही दिवस शिल्लक असताना भारतीय क्रिकेटमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. सध्या काही मीडिया रिपोर्ट्ससमोर येत असून यात दावा करण्यात आला की बीसीसीआय पुन्हा एकदा एम एस धोनीची (MS Dhoni) मेंटॉर म्हणून नेमणूक करू इच्छिते. धोनी हा यापूर्वी 2021 टी 20 वर्ल्ड कपच्या वेळी टीम इंडियाचा मेंटॉर (Team India Mentor) बनला त्यावेळी हेड कोच रवी शास्त्री होते. रिपोर्टनुसार धोनीला पुन्हा एकदा ऑफर देण्यात आली परंतु धोनी ही ऑफर स्वीकार करणार नाही. 

टीम इंडियाचा मेंटॉर बनणार एम एस धोनी?

क्रिकब्लॉगरच्या रिपोर्टनुसार बीसीसीआयच्या सूत्रांनी सांगितले की, एम एस धोनी मेंटॉर म्हणून भारतीय क्रिकेटमध्ये येणाऱ्या पुढच्या पिढीची टीम तयार करण्यासाठी मदतशीर ठरू शकेल. पण असं देखील सांगितलं जातंय की कदाचित धोनी ही ऑफर स्वीकार करणार नाही आणि त्याच्या असं करण्याचं कारण गौतम गंभीर असू शकेल. 2021 मध्ये जेव्हा एमएस धोनी मार्गदर्शक बनला तेव्हा भारतीय संघ टी-20 वर्ल्ड कपच्या उपांत्य फेरीतही पोहोचू शकला नाही.

काही रिपोर्ट्समध्ये असं म्हटलं गेलं की एम एस धोनी IPL 2026 नंतर इंडियन प्रीमियर लीगला रामराम ठोकू शकतो.  2026 च्या टी-20 वर्ल्ड कपच्या  समाप्तीनंतर पुढील महिन्यात आयपीएल 2026 सुरू होईल. एमएस धोनीची उपस्थिती खेळाडूंच्या पुढच्या पिढीसाठी खूप उपयुक्त ठरेल यात शंका नाही, परंतु त्याची विचारप्रक्रिया हेड कोच गौतम गंभीरपेक्षा खूप वेगळी असू शकते, त्यामुळे कदाचित निर्णय प्रकारीयांदरम्यान टीम इंडियात वाद निर्माण होऊ शकतो. 

एम एस धोनीने जिंकवून दिले 3 आयसीसी ट्रॉफी : 

टीम इंडियाने एम एस धोनीच्या नेतृत्वात टी20 वर्ल्ड कप 2007 जिंकला आहे. यात त्यांनी फायनलमध्ये पाकिस्तानला 5 धावांनी पराभूत केले. त्यानंतर 2011 मध्ये टीम इंडियाने धोनीच्या नेतृत्वात वनडे वर्ल्ड कप जिंकला. तसेच धोनी टीम इंडियाचा कर्णधार असताना भारताने आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफीवर सुद्धा नाव कोरले. 

FAQ : 

एमएस धोनीने यापूर्वी भारतीय संघाचा मेंटॉर म्हणून काम केलं आहे का?

होय, 2021 च्या टी-20 वर्ल्ड कप दरम्यान एमएस धोनीने भारतीय क्रिकेट संघाचा मेंटॉर म्हणून काम केलं होतं. त्यावेळी रवी शास्त्री हे भारतीय संघाचे हेड कोच होते.

धोनीला पुन्हा मेंटॉर बनण्याची ऑफर देण्यात आली आहे का?

होय, अहवालांनुसार बीसीसीआयने धोनीला पुन्हा मेंटॉर बनण्याची ऑफर दिली आहे. तथापि, असं म्हटलं जात आहे की धोनी ही ऑफर स्वीकारणार नाही.

धोनीच्या मेंटॉरशिपचा भारतीय संघाला काय फायदा होऊ शकतो?

धोनीचा अनुभव आणि रणनीतीक कौशल्य पुढच्या पिढीच्या खेळाडूंना मार्गदर्शन करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतं. त्याच्या नेतृत्वाने अनेक खेळाडूंना प्रेरणा मिळू शकते आणि संघाची रणनीती अधिक मजबूत होऊ शकते.

