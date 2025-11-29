Virat and Dhoni: महेंद्रसिंह धोनी बनला विराट कोहलीसाठी ड्रायव्हर; डिनरनंतर स्वतः कार चालवून केलं ड्रॉप, Video चर्चेत

MS Dhoni Personally Drives Virat Kohli After Dinner in Ranchi: भारतीय क्रिकेटच्या चाहत्यांसाठी एक अत्यंत खास आणि मनस्पर्शी क्षण नुकताच घडला आहे. भारतीय संघाचा स्टार फलंदाज विराट कोहली गुरुवारी महेंद्रसिंह धोनी यांच्या घरी डिनरसाठी पोहोचला, आणि डिनर संपल्यावर धोनीने स्वतः कार चालवून विराटला टीमच्या हॉटेलपर्यंत सोडले. या सुंदर क्षणाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे आणि चाहत्यांनी याला 'रीयुनियन ऑफ द ईयर' असेही संबोधले आहे.
भारतीय संघ सध्या रांची येथे आहे, कारण 30 नोव्हेंबर रोजी येथे साउथ आफ्रिका विरुद्ध वनडे सामना जेएससीए इंटरनॅशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स मध्ये होणार आहे. रांचीमध्ये राहणाऱ्या धोनीच्या घरी विराट कोहलीसह विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत देखील डिनरसाठी गेले होते. डिनरनंतर धोनीने स्वतः कार चालवून विराटला हॉटेलपर्यंत सोडले. व्हिडीओमध्ये धोनी ड्रायव्हर सीटवर बसलेले असून, पुढच्या सीटवर विराट कोहली बसलेले दिसत आहेत. हा क्षण भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात एक स्मरणीय क्षण म्हणून नोंदला जाणार आहे.
विराट कोहलीने धोनीच्या नेतृत्वाखालीच भारतीय संघात पदार्पण केले होते, आणि त्यानंतर धोनीनंतर विराटच तीनही फॉर्मॅटमध्ये टीमचे कप्तान बने. या क्षणामुळे जुन्या आणि नव्या पिढीच्या क्रिकेट प्रेमींमध्ये उत्सुकता आणि आनंद पसरला आहे.
Mahi himself went to drop his Cheeku in the team hotel. pic.twitter.com/ORLVKDJviw
— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) November 27, 2025
विराट कोहली नुकताच लंडनहून भारतात परतला आहे. रांचीमध्ये काही काळानंतर सामन्याचा भाग होणार आहे; गेल्या वर्षी इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत त्याचा समावेश त्याच्या मुलाच्या जन्मामुळे झाला नव्हता. रांचीतील खेळाडूंसाठी आणि चाहत्यांसाठी हा अनुभव विशेष ठरणार आहे, कारण विराट हा मैदानावर परतल्याने टीममध्ये ऊर्जा आणि उत्साह वाढणार आहे.
भारतीय संघाला साउथ आफ्रिका विरुद्ध तीन सामने खेळायचे आहेत. या मालिकेत केएल राहुल संघाचा नेतृत्व करत आहेत, कारण नियमित कप्तान शुभमन गिलला टेस्ट मालिकेदरम्यान मानेत दुखापत झाली आहे. संघाचा उपकप्तान श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलियात दुखापतीमुळे उपलब्ध नाही.
या मालिकेत विराट कोहली आणि रोहित शर्मा देखील संघाचा भाग आहेत. दोन्ही प्रमुख फलंदाजांच्या अनुपस्थितीमुळे विराट आणि रोहितवर अधिक जबाबदारी राहणार आहे. त्यांच्या अनुभवावर आणि नेतृत्वावर टीमचे भविष्य अवलंबून आहे.
विराट आणि धोनीच्या भेटीमुळे सोशल मीडियावर चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. दोन्ही दिग्गज खेळाडूंचा हा मैत्रीपूर्ण आणि आदरयुक्त क्षण भारतीय क्रिकेट प्रेमींमध्ये खूप भावनिक प्रतिसाद निर्माण करत आहे. यामुळे क्रिकेटच्या चाहत्यांना केवळ मैदानावरील खेळ नव्हे, तर खेळाडूंच्या व्यक्तिगत संबंधांचीही झलक दिसली आहे.
डिनर, मैत्रीपूर्ण संवाद, आणि हॉटेलपर्यंत ड्रॉपसारख्या क्षणांनी भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात एक खास आठवणींचा भाग निर्माण केला आहे. या मालिकेत विराट कोहलीच्या सामील झाल्यामुळे आणि धोनीसारख्या दिग्गजांच्या उपस्थितीमुळे चाहत्यांना एक अद्भुत अनुभव पाहायला मिळणार आहे.