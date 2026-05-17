/MS Dhoni Retirement News: फेअरवेल सामना खेळण्यासाठी उतरणार एम एस धोनी? दोन सामने शिल्लक असताना समोर आली मोठी अपडेट

MS Dhoni Retirement News: आयपीएल 2026 मध्ये आता लीग स्टेजचे काहीच सामने शिल्लक राहणार असून त्यानंतर प्लेऑफच्या सामन्यांना सुरुवात होईल. अद्याप आयपीएलच्या प्लेऑफ फेरीसाठी एकही संघ क्वालिफाय झालेला नाही. आता आयपीएलमधील प्रसिद्ध संघ असलेला चेन्नई सुपरकिंग्सच्या (Chennai Superkings) संघाचे आता दोन सामने शिल्लक आहेत. मात्र चेन्नई सुपरकिंग्सचा दिग्गज क्रिकेटर एम एस धोनी मात्र अद्याप चेन्नईकडून एकही सामना खेळताना दिसलेला नाही. मात्र मीडिया रिपोर्ट्सनुसार अशी माहिती समोर येतेय की महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) आता शेवटच्या दोन सामन्यात खेळताना दिसणार आहे.
वरिष्ठ क्रीडा पत्रकाराने दिलेल्या माहितीनुसार एम एस धोनी हा लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध मागच्या सामन्यात खेळण्यासाठी फिट होता. मात्र तो त्या सामन्यात खेळताना दिसला नाही. माहितीनुसार एम एस धोनीला नकोय की त्याच्या पुनरागमनामुळे संघ डिस्टर्ब होईल. कारण सुरुवातीच्या खराब कामगिरीनंतर चेन्नई सुपरकिंग्सच्या संघाने दमदार पुनरागमन केलं आणि स्वतः प्लेऑफच्या शर्यतीत आणलं. हेच कारण आहे की एम एस धोनीला नकोय की संघाचं विनिंग कॉम्बिनेशन बिघडावं. लखनऊ सुपर जाएंट्सच्या सामन्यात सीएसकेला पराभवाचा धक्का मिळाला. ज्यानंतर एम एस धोनीबाबत असं म्हटलं जातंय की उर्वरित दोन सामन्यात तो खेळायला उतरू शकतो.
पाचवेळा आयपीएल चॅम्पियन राहिलेला चेन्नई सुपरकिंग्सच्या संघाला यंदा दुखापतीचं ग्रहण लागलं. यंदा त्यांचे अर्धा डझनापेक्षा जास्त खेळाडू दुखापतग्रस्त होऊन सीजनमधून बाहेर पडले. या दुखापतग्रस्त खेळाडूंमध्ये एम एस धोनी सुद्धा सामील आहे अद्याप तो सामना खेळला नसला तरी तो संपूर्ण सीजनमधून बाहेर गेलेला नाही. पण अशी माहिती मिळतेय की सनरायजर्स हैदराबाद आणि गुजरात टायटन्स विरुद्ध सामन्यात एम एस धोनी खेळेल आणि त्याच्या आयपीएल करिअरला पूर्णविराम देईल.
चेन्नई सुपरकिंग्सचा संघ आयपीएल 2026 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये सध्या सहाव्या स्थानावर आहे. चेन्नईने आतापर्यंत 12 सामने खेळले असून यातील 6 सामन्यात त्यांचा विजय झाला असून 6 सामन्यात त्यांचा पराभव झालाय. यामुळे चेन्नई सुपरकिंग्सच्या खात्यात 12 पॉईंट्स झाले असून ते सहाव्या स्थानी आहेत. चेन्नई सुपरकिंग्सने जर उर्वरित दोन सामने जिंकले तर ते 16 पॉईंट्स सह आयपीएलच्या प्लेऑफसाठी क्वालिफाय होऊ शकतील. मात्र यासाठी त्यांना आपल्या नेट रन रेटवर सुद्धा लक्ष द्यावं लागेल.