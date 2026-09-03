'हुक्का पिऊन येतो....' एमएस धोनीचा ऋषभ पंतशी संवाद, पार्टीतला Video Viral

MS Dhoni Viral Video : भारताचा स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत आणि माजी कर्णधार एमएस धोनी यांचा एक व्हिडीओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओत दोन्ही क्रिकेटर्स सोबत काही इतर लोकं सुद्धा असून सर्वजण मिळून पार्टी करत आहेत. यात एमएस धोनी ऋषभ पंतशी बोलताना हुक्का पिऊन येतो असं बोलताना दिसतोय. जे ऐकून फॅन्स हैराण झाले असून विविध प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत.
व्हायरल व्हिडीओमध्ये एम एस धोनी सह ऋषभ पंत 6 ते 7 लोकांसोबत पार्टी करताना दिसतोय. या व्हिडिओत सर्वजण मिळून ग्रुप फोटो काढतायत. सोफ्यावर बसलेल्या ऋषभ पंतला धोनी आपल्या हातातील अंगठी घालताना दिसत आहे.
व्हायरल व्हिडीओमध्ये ऋषभ पंत आपल्या मित्रांना आवाज देऊन सांगतो बोलावतो. तेव्हा एम एस धोनी परत येतो. त्याला पंतच्या शेजारी बसलेल्या व्यक्तीचे पाय स्पर्श करताना पाहिले जाते. त्यानंतर तो म्हणतो, 'दादा, मी हुक्का पिऊन येतो'. अर्थात धोनीच्या हुक्का पितो याचा उल्लेख होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. सीएसकेमध्ये धोनीसोबत खेळलेल्या जॉर्ज बेलीने यापूर्वी सांगितले होते की, धोनी आपल्या खोलीत हुक्का सेशन्सचं आयोजन करायचा.
Dhoni never beating the allegationsONE7 (17pixles) September 2, 2026
When Pant said, “Mahi bhai, edhar aao.”
Dhoni: “Rukk… Hukka peeke aata hu.”
Dhoni & Pant chilling with their friends in London. pic.twitter.com/myPw4bjQF9
सदर व्हिडीओमध्ये सोशल मीडियावर एम एस धोनीचा एक जुना फोटो व्हायरल होत आहे. ज्यात त्याच्या हातात हुक्का दिसून येतोय. एका युजरने या गोष्टीचा संबंध त्या पोस्टशी जोडला, ज्यामध्ये पंत यांनी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यांना टॅग करून जमीन खरेदीचा उल्लेख केला होता. एका युजरने गंमतीने अशी टिप्पणी केली की, कदाचित ती पोस्ट याच पार्टीनंतर करण्यात आली असावी. धोनी हुक्का ओढत असल्याचे समजल्यानंतर काही लोक त्याला ट्रोल करत आहेत, तर अनेकजण त्याच्या समर्थनार्थ पोस्ट करत आहेत.