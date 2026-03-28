English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • स्पोर्ट्स
MS Dhoni: IPL 2026 सुरु होण्याच्या काही तास आधी CSK ला मोठा धक्का, धोनी संघाबाहेर; कारण काय?

IPL 2026, MS Dhoni ruled out: आयपीएल 2026 सुरू होण्याच्या काही तास आधी चेन्नई सुपर किंग्ज संघाला आणि त्याच्या  चाहत्यांना  एक धक्कादायक बातमी मिळाली आहे. पाच वेळा चॅम्पियन ठरलेल्या चेन्नई सुपर किंग्सचा स्टार खेळाडू एम.एस. धोनी मैदानाबाहेर राहणार आहे. यामागचे नेमके कारण जाणून घ्या.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 28, 2026, 11:49 AM IST
MS Dhoni set to miss first two weeks of IPL 2026: आयपीएलचा नवीन सीजन आज 28 मार्च पासून सुरु होत आहे. हा आयपीएलचा १९ वा सीजन असणार आहे. ही स्पर्धा सुरु होण्याआधीच अनेक खेळाडू यंदा स्पर्धे बाहेर पडले आहेत. आता आयपीएल आजच्या सिजनच्या (IPL 2026) पहिल्याच दिवसातच चाहत्यांसाठी मोठा धक्का बसेल अशी माहिती समोर आली आहे. धोनीच्या चाहत्यांसाठी एक वाईट बातमी आहे. महेंद्र सिंह धोनी, जो चेन्नई सुपर किंग्स चा सर्वात अनुभवी आणि लोकप्रिय खेळाडू आहे, दुखापतीमुळे पहिल्या दोन आठवड्यांसाठी मैदानाबाहेर राहणार आहे. धोनींच्या पिंडरीच्या स्नायूमध्ये ताण (Calf Strain)आल्यामुळे वैद्यकीय टीमने त्यांना विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला आहे. CSK नेही अधिकृत निवेदनातून ही माहिती दिली असून, “लवकर बरे व्हा, थाला” असा संदेश सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

विकेटकीपिंगची जबाबदारी कोणाकडे?

धोनीच्या अनुपस्थितीत CSK मध्ये विकेटकीपिंगची जबाबदारी कोणाकडे जाणार असा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला आहे. तर ही महत्त्वाची जबाबदारी संजू सॅमसन याच्याकडे दिली जाऊ शकते. सॅमसनला यंदाच्या हंगामाआधी ट्रेडद्वारे CSK मध्ये समाविष्ट केले आहे. त्याचा अनुभव संघासाठी महत्वाचा ठरेल. त्याचबरोबर, कर्णधार ऋतुराज गायकवाडला मागील हंगामात झालेल्या दुखापतीनंतर धोनी यांनी संघाचे नेतृत्व यशस्वीपणे सांभाळले होते, त्यामुळे धोनीच्या अनुभवाचा संघाला नेहमीच फायदा होतो.

 

धोनीचा IPL प्रवास आणि चाहत्यांची प्रतिक्रिया

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून 2020 मध्ये निवृत्ती घेतल्यानंतर धोनी फक्त IPL मध्येच खेळतो. त्यामुळे त्याचे चाहते त्याला बघायला तुफान गर्दी करतात. सर्वांसाठीच ही मोठी पर्वणी आहे. गेल्या सिजनमध्ये  त्याने सर्व 14 सामने खेळले आणि संघासाठी महत्त्वाच्या क्षणी धावा केल्या. धोनी पहिल्या दोन आठवड्यांसाठी मैदानाबाहेर असल्यामुळे चाहत्यांमध्ये निराशा आहे, कारण IPL बघताना त्याच्यासारखा खेळाडू नसेल तर उत्साह कमी होतो.

तरीही सर्व चाहते एकच प्रार्थना करत आहेत की धोनी लवकर बरे व्हावा आणि पुन्हा मैदानावर आपला जादुई खेळ दाखवावेत. CSK संघालाही या काळात सॅमसन आणि इतर खेळाडूंच्या कामगिरीवर विश्वास ठेवावा लागणार आहे, जेणेकरून संघ सुरुवातीच्या सामन्यांमध्येही प्रतिस्पर्ध्यांवर दबाव ठेवू शकेल.

आजपासून सिजनची सुरुवात, उद्घाटन सामना कोणामध्ये?

आज IPL 2026 चा पहिला सामना रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात खेळला जात आहे. या सामन्याबद्दल चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे आणि दोन्ही संघ जोरदार सुरुवात करण्याच्या तयारीत आहेत.

About the Author

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
chennai super kingsIPLIPL 2026CSKMS Dhoni

