MS Dhoni सीएसके नाही तर आता मुंबई इंडियन्ससाठी खेळणार? Viral Photo मुळे उडाला गोंधळ

MS Dhoni In Mumbai Indians T-Shirt: चेन्नई सुपर किंग्सचा स्टार कर्णधार महेंद्रसिंह धोनी पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सोशल मीडियावर धोनीचा एक फोटो व्हायरल झाला आहे, ज्यात तो मुंबई इंडियन्सच्या जर्सीत दिसत आहे. हा फोटो समोर आल्यानंतर सीएसकेच्या चाहत्यांमध्ये खळबळ माजली असून अनेकांना धक्का बसला आहे.
महेंद्रसिंह धोनी हे केवळ भारतीय नव्हे तर जागतिक क्रिकेटमधील एक मोठं नाव आहे. आयपीएलमध्ये ते सुरुवातीपासून चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळत आले आहेत आणि सीएसकेच्या यशाचं प्रमुख कारण म्हणून त्यांचं नाव घेतलं जातं. मात्र आता सोशल मीडियावर पसरलेल्या एका फोटोमध्ये धोनी मुंबई इंडियन्सच्या नावाची जर्सी घातलेले दिसत आहेत. या फोटोनंतर चर्चा सुरू झाली आहे की, माही पुढच्या हंगामात चेन्नईऐवजी मुंबई इंडियन्सकडून खेळणार का?
धोनी म्हणजेच चेन्नई सुपर किंग्स हा संबंध आयपीएलच्या सुरुवातीपासूनच अटूट राहिला आहे. 2008 पासून धोनी सीएसकेसोबत आहेत आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली संघाने पाच वेळा आयपीएलचे विजेतेपद पटकावले आहे. त्यामुळे जेव्हा चाहत्यांनी त्यांना प्रतिस्पर्धी मुंबई इंडियन्सच्या जर्सीत पाहिलं, तेव्हा त्यांना विश्वासच बसला नाही.
सोशल मीडियावर या फोटोनंतर सीएसकेच्या चाहत्यांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी मजेशीर कमेंट्स केल्या, तर काहींनी खरोखरच धोनी मुंबईत जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला. दुसरीकडे, मुंबई इंडियन्सचे फॅन्स मात्र उत्साहित आहेत. एका चाहत्याने लिहिले, “जर धोनी मुंबईत आले, तर आणखी एक ट्रॉफी निश्चित आहे!”
THALA MS DHONI IN MI JERSEY LOGO pic.twitter.com/NsgtLqMHLk
— Prakash (@definitelynot05) October 7, 2025
धोनीच्या नेतृत्वाखाली सीएसकेने पाच आयपीएल किताब जिंकले आहेत, तर मुंबई इंडियन्सनेही पाच वेळा ट्रॉफीवर आपलं नाव कोरलं आहे. त्यामुळे या दोन्ही संघांमध्ये कायमच कडवी स्पर्धा राहिली आहे. त्यामुळे धोनीचा “एमआय जर्सी फोटो” पाहून चर्चेला आणखी उधाण आलं आहे.
MS Dhoni Planning for IPL 2026 : pic.twitter.com/hPWzGGX68S
— Incognito Cricket (@Incognitocric) October 7, 2025
सध्या मात्र हे स्पष्ट झालेले नाही की फोटो खरा आहे की एडिटेड. अनेकांचे मत आहे की हा फोटो फॅन-एडिट आहे. तरीही सोशल मीडियावर तो जबरदस्त व्हायरल झाला आहे आणि चाहत्यांमध्ये “धोनी मुंबईत?” या चर्चेने जोर धरला आहे.