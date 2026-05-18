/MS Dhoni Injury : एम एस धोनीला पुन्हा दुखापत! हैदराबाद विरुद्धचा सामना खेळणार नाही - सूत्र

MS Dhoni Injury : चेन्नई सुपरकिंग्सचा माजी कर्णधार आणि दिग्गज क्रिकेटर असलेला एम एस धोनी याची आयपीएल सामन्यात एक झलक पाहण्यासाठी लाखो चाहते उत्सुक आहेत. मागच्या दोन दिवसात समोर आलेल्या माहितीनुसार धोनी हा 18 मे रोजी सोमवारी सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स यांच्यात चेपॉक स्टेडियमवर होणारा सामना खेळू शकतो अशी शक्यता होती. मात्र धोनीच्या चाहत्यांच्या आशेवर पाणी फिरणार आहे. सोमवारी चेन्नईतून समोर आलेल्या मीडिया रिपोर्ट्सनुसार एम्स धोनीला पुन्हा एकदा दुखापत झाली आहे. ज्यामुळे तो सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध सामन्यात खेळताना दिसणार नाही.
चेपॉक स्टेडियमवर सोमवारी 18 मे रोजी सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स यांच्यात सामना खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात धोनी प्लेईंग 11 किंवा इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळणार अशी शक्यता वर्तवली जात होती. तो मैदानात सराव सुद्धा करत होता. मात्र ताज्या मीडिया रिपोर्ट्सनुसार धोनीच्या हाताच्या अंगठ्याला नवीन दुखापत झाली आहे. ज्यामुळे तो सोमवारच्या सामन्यातून बाहेर पडला असून या सामन्यात चेन्नईचा भाग नसेल.
एम एस धोनी हा आधीपासूनच काल्फ स्ट्रेनमुळे आयपीएल 2026 च्या सुरुवातीपासून अद्याप एकही सामना खेळलेला नाही. 28 मार्च रोजी चेन्नई सुपरकिंग्सने त्याच्या दुखापतीबाबत माहिती देऊन तो पुढील दोन आठवड्यांपर्यंत खेळणार नाही असं सांगितलं होतं. मात्र त्यानंतर बराचकाळ लोटला तरीही धोनी काही चेन्नई संघासोबत सामना खेळताना दिसला नाही. सुरुवातीला काही सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सला पराभवाचा सामना करावा लागला. मात्र त्यानंतर त्यांचा परफॉर्मन्स सुधारला आणि ते प्लेऑफच्या शर्यतीत अजूनही टिकून आहेत. दरम्यान धोनी हा सामन्यापूर्वी संघासोबत सराव करताना दिसायचा मात्र त्याला प्लेईंग 11 मध्ये संधी देण्यात आली नाही.
एम एस धोनी 44 वर्षांचा आहे. 5वर्षांपूर्वी त्याने एका कार्यक्रमात सांगितलं होतं की तो त्याचा शेवटचा टी20 सामना हा चेपॉक स्टेडियमवरच खेळेल. धोनी वयोमानानुसार कधीही आयपीएलमधून निवृत्ती घेऊ शकतो. सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स यांच्यात होणारा सामना हा यंदाच्या सीजनमधील चेन्नई सुपरकिंग्सचा त्यांच्या होम ग्राउंडवरील शेवटचा सामना आहे. त्यामुळे या सामन्यात खेळून धोनी नंतर निवृत्ती जाहीर करू शकतो अशी शक्यता होती. मात्र या सामन्यापूर्वी पुन्हा एकदा त्याला दुखापत झाल्याची माहिती समोर आली आहे.