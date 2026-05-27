/CSK चा नवा कोच होणार MS Dhoni? संघाच्या सीईओने केले मोठे विधान, वाचा सविस्तर

MS Dhoni CSK CEO Kasi Viswanathan's statement : चेन्नई सुपर किंग्जचा माजी कर्णधार एम एस धोनी या सिझनमध्ये दुखापतीमुळे एकही सामना खेळला नाही. सीएसकेचा संघ हा प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर झाला आहे. एमएस धोनीची संपूर्ण सिझन त्याच्या चाहत्यांनी वाट पाहिली अनेक वृत देखील समोर येत होते की तो काही सामने खेळणार पण त्याला झालेल्या गंभीर दुखापतीमुळे तो या सिझनमध्ये एकही सामना खेळू शकला नाही. सीएसकेचा असा पहिला इतिहासातील सिझन आहे जो सीएसकेसाठी एमएस धोनी खेळला नाही. सिझन झाल्यानंतर आता सीएसकेच्या चाहत्यांना चिंता आहे की पुढील सिझनमध्ये धोनी खेळणार की नाही?
अनेक सोशल मिडियावर दावे केले जात आहेत की एमएस धोनी पुढील सिझन खेळणार नाही. आता सीएसकेचे सीईओ कासी विश्वनाथन यांनी आता मोठे वक्तव्य केले आहे. जरी त्याने आयपीएलमधून निवृत्तीची अधिकृत घोषणा केली नसली तरी कासी विश्वनाथन यांनी धोनीबद्दल महत्वाची माहिती दिली आहे. सीएसकेचे सीईओ कासी विश्वनाथन यांनी दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सांगितले की धोनीला त्याच्या संघाशी (सीएसकेशी) जोडलेले राहायचे आहे. त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, आमची अशी इच्छा आहे की, त्याने खेळाडू, प्रशिक्षक, मार्गदर्शक किंवा इतर कोणतीही भूमिका निवडली तरी तो आमच्यासोबत राहावा.
कासी विश्वनाथन यांनी मुलाखतीमध्ये पुढे असेही सांगितले की, कोणताही त्याचा निर्णय असला तरी तो त्याच्यावर अवलंबून असणार आहे. धोनीने मागील सिझनमध्ये काही सामन्यांमध्ये कर्णधारपद सांभाळले होते, पण त्याआधी त्याने ऋतुराज गायकवाडकडे सीएसकेचे कर्णधारपद सोपवले आहे. मागील सिझन सीएसकेच्या संघासाठी फार काही चांगला नव्हता. त्याचबरोबर या सिझनमध्ये काही सामन्यांमध्ये सीएसकेच्या संघाने चांगली कामगिरी केली होती, पण ते प्लेऑफमध्ये जाण्यात अपयशी ठरली.
ऋतुराज गायकवाडच्या कॅप्टन्सीबद्दल कासी विश्वनाथन म्हणाले, सीएसकेच्या संघासाठी ऋतुराजने एमएसला तीन-चार वर्षे पाहून त्याच्याकडून कर्णधारपद स्वीकारले आहे. एमएस आणि फ्लेमिंग यांनी ऋतुराजला एक अत्यंत शांत स्वभावाचा नेता म्हणून घडवले आहे आणि मला खात्री आहे की तो आगामी काही वर्षांत सीएसकेसाठी खेळणाऱ्या काही क्रिकेटपटूंमध्ये हाच गुण रुजवेल." असा विश्वास कासी विश्वनाथन यांनी ऋतुराज गायकवाडवर व्यक्त केला.