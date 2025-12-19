English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
हा काय प्रकार?.... एअरपोर्टवर एमएस धोनीची चेकिंग करताना घडला 'हा' प्रकार, नेटकऱ्यांनी केली टीका Video Viral

MS Dhoni Airport : एम एस धोनीचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. यात एअरपोर्टवर चेकिंग करताना घडलेल्या प्रकारावरून नेटकरी टीका करत आहेत.   

पूजा पवार | Updated: Dec 19, 2025, 02:05 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

MS Dhoni Airport : भारताचा माजी कर्णधार महेंद्र सिंह धोनी हा नेहमी कोणत्या न कोणत्या कारणांमुळे चर्चेत येत राहतो. सध्या धोनीचा एअरपोर्टवरील एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. यात एअरपोर्टवरील VIP कल्चरवरून नेटकाऱ्यांनी टीकेची झोड उठवलीये. एम एस धोनीला एअरपोर्टवर दिलेल्या विशेष सवलतीमुळे नेटकरी व्यवस्थापनावर भडकले. 

नेमकं काय घडलं?

विमान प्रवास करणाऱ्या यात्रेकरूंची एअरपोर्टवर कडक तपासणी होते. एका सामान्य प्रवाशाला कडक प्रोटोकॉलचे पालन करावे लागते. सिक्युरिटी चेकिंगमधून जात असताना बेल्ट, मोबाईल, फिटनेस बँड आणि लॅपटॉप काढून ट्रेमध्ये ठेवावं लागतं. अनेकदा लहान सहान चूक झाल्याने पुन्हा एकदा मोठ्या रांगेत उभं रहावं लागतं. पण धोनीच्या व्हिडिओमध्ये या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.

महेंद्र सिंह धोनी एअरपोर्टवर आला तेव्हा त्याच्या एका हातात घड्याळ आणि दुसऱ्या हातात फिटनेस बँड होता. देशातील कोणता इतर सामान्य नागरिक असता तर त्याला लगेचच सिक्योरिटी चेकिंगमध्ये अडवण्यात आलं असतं आणि सर्व सामग्री ट्रेमध्ये ठेऊन चेकिंगसाठी रांगेत उभं रहावं लागलं असतं. मात्र व्हायरल व्हिडीओ पाहून असं वाटतं की स्टारडममुळे सीआईएसएफचे जवान सुद्धा त्यांचं कर्तव्य विसरले. धोनीला एअरपोर्टवर दिलेल्या VIP ट्रीटमेंटमुळे एअरपोर्टवर सिक्योरिटी शॉपिंग मॉल सारखी वाटत होती. 

पाहा व्हिडीओ : 

नेटकऱ्यांनी व्यक्त केली नाराजी : 

आता एम एस धोनीच्या व्हिडीओवर लोकं वेगवेगळ्या प्रकारे प्रतिक्रिया व्यक्त करतायत. लोकं बोलतायत की नियम सर्वांसाठी एक सारख आहेत. सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कोणाची लोकप्रियता, श्रीमंती आणि कर्तृत्वाच्या आधारावर ठरवलं जात नाही. सामान्य नागरिकांसाठी नियमाची सक्ती आणि VIP लोकांसाठी विशेष सवलत ही गोष्ट चुकीची आहे. 

आयपीएल 2026 खेळणार धोनी : 

आयपीएल 2026 साठी काही दिवसांपूर्वीच मिनी ऑक्शन पार पडलं. या ऑक्शनमध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सने अनेक युवा क्रिकेटर्सवर मोठी बोली लावून त्यांना आपल्या संघात सामील करून घेतलं. सीएसकेचा माजी कर्णधार एम एस धोनीला चेन्नईने ऑक्शनपूर्वीच रिटेन केलंय. त्यामुळे धोनी यंदा आयपीएलचा 19 वा सीजन खेळणार हे निश्चित आहे. मात्र फिटनेस पाहता धोनी एकूण स्पर्धेतील किती सामने खेळणार आणि आगामी सीजननंतर आयपीएलमधून निवृत्त होणार का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

