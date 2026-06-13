/T20 Mumbai League 2026 : एमएससी मराठा रॉयल्सने रचला इतिहास! सलग दुसऱ्यांदा जिंकली टी20 मुंबई लीग

T20 Mumbai League 2026 : मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर शनिवार 13 जून रोजी आर्क अंधेरी विरुद्ध एमएससी मराठा रॉयल्स यांच्यात टी 20 मुंबई लीग 2026 चा फायनल सामना पार पडला. या सामन्याचा टॉस आर्क अंधेरीचा कर्णधार शिवम दुबेने जिंकला, यावेळी त्याने प्रथम गोलंदाजी निवडली. एमएससी मराठा रॉयल्सने प्रथम फलंदाजी करून विजयासाठी आर्क अंधेरीला 155 धावांचे आव्हान दिले होते. हे आव्हान पूर्ण करण्यात आर्क अंधेरीचा संघ अपयशी झाला आणि सलग दुसऱ्यांदा एमएससी मराठा रॉयल्सने टी20 मुंबई लीगच्या ट्रॉफीवर नाव कोरलं. अशी कामगिरी करणारा एमएससी मराठा रॉयल्स हा टी20 मुंबई लीगच्या इतिहासातील पहिला संघ ठरला.
शनिवारी टी20 मुंबई लीग 2026 च्या फायनलमध्ये एआरसीएस अंधेरी विरुद्ध एमएससी मराठा रॉयल्स यांच्यात झालेला टॉस आर्क अंधेरीचा कर्णधार शिवम दुबेने जिंकला. शिवमने आर्क अंधेरीसाठी पहिली गोलंदाजी निवडली आणि एमएससी मराठा रॉयल्सला प्रथम फलंदाजी करण्याचे आव्हान दिले. एमएससी मराठा रॉयल्स प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी मैदानात उतरली. यावेळी आर्क अंधेरीच्या गोलांफजांपैकी अर्जुन तेंडुलकरने पॉवर प्लेच्या तिसऱ्या ओव्हरला दोन विकेट घेतल्या. त्यानंतर शिवम दुबे आणि मुशीर खान यांनी गोलंदाजी करून एमएससी मराठा रॉयल्सच्या प्रत्येकी एका फलंदाजाला बाद केलं. एमएससी मराठा रॉयल्सच्या फलंदाजांपैकी सर्वाधिक कामगिरी ही चिन्मय सुतारने (61) केली. तर सिद्धेश लाडने 33, आर्यन पटनीने 17, सचिन यादवने 11 धावा केल्या. एमएससी मराठा रॉयल्सने फायनल सामन्यात २० ओव्हरमध्ये ५ विकेट गमावून 154 धावा केल्या.