Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • Toyota Fortuner चा जागीच चुरडा! प्रसिद्ध खेळाडूचा जागीच मृत्यू; क्रीडा जगताला मोठा धक्का

Toyota Fortuner चा जागीच चुरडा! प्रसिद्ध खेळाडूचा जागीच मृत्यू; क्रीडा जगताला मोठा धक्का

Road Accident Famous Player Killed: हा खेळाडू पुण्याहून अहमदाबादला जात होता. अपघात झाला त्यावेळी हा खेळाडू त्याच्या मित्रासोबत कारने प्रवास करत होता. त्यावेळी 22 वर्षीय मित्राच्या हाती कारचं स्टेअरिंग होतं.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 10, 2026, 03:04 PM IST
मुंबई-अहमदाबाद हायवेवर झाला अपघात

Road Accident Famous Player Killed: महाराष्ट्रातील एका नामांकित खेळाडूचं रस्ते अपघातामध्ये दुर्देवी मृत्यू झाला आहे. हा खेळाडू अवघ्या 27 वर्षांचा होता. सोमवारी दुपारी झालेल्या भीषण अपघातामध्ये या खेळाडूचा जागीच मृत्यू झाला असून हा अपघात पालघरमध्ये झाला आहे. या खेळाडूच्या अकाली मृत्यूमुळे हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

हा खेळाडू कोण आणि घडलं काय?

सदर अपघात मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर सोमवारी दुपारी एक वाजताच्या सुमारास घडला. मनोर येथील दुर्वेस गावाजवळ झालेल्या या दुर्दैवी कार अपघातात 27 वर्षीय आंतरराष्ट्रीय शूटर संभाजी पाटील यांचा मृत्यू झाला. संभाजी पाटील हे टोयोटा फॉर्च्युनर कारने पुण्याहून अहमदाबादला प्रशिक्षणासाठी जात असताना हा अपघात झाला. ट्रकला ओव्हरटेक करताना कारवरील नियंत्रण सुटलं आणि कार ट्रकला धडकली. यावेळी संभाजी पाटील यांचे मित्र यश चौधरी (वय 22) त्यांच्यासोबत कारमध्ये होते. चौधरीच गाडी चालवत होते.

हा अपघात एवढा भीषण होता की...

ही धडक एवढी भीषण होती की त्यामुळे कारचा पुढचा भाग पूर्णपणे चिरडला गेला. पाटील यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर गाडी चालवत असलेल्या चौधरी यांना किरकोळ दुखापत झाली. चौधरी यांना तातडीने मनोर येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांची प्रकृती धोक्याबाहेर असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. अपघातासंदर्भात चालकावर मनोर पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.

कशी होती या खेळाडूची आतापर्यंतची कामगिरी?

संभाजी पाटील हे राष्ट्रीय स्तरावर प्रभावी रेकॉर्ड असलेले अत्यंत उत्तम शूटर होते. संभाजी पाटील यांनी वयाच्या 12 व्या वर्षी नेमबाजी सुरू केली. 2018 मध्ये, त्यांनी 53 व्या ऑल इंडिया रेल्वे शूटिंग स्पर्धेत 25 मीटर पिस्तूल स्पर्धेत सांघिक सुवर्णपदक जिंकले होते. संभाजी पाटील हे प्रशिक्षण स्पर्धेत अहमदाबादला गेले होते. त्यानंतर 2019 मध्ये 54 व्या अजिंक्यपद स्पर्धेत त्यांनी वैयक्तिक सुवर्णपदक जिंकले. 2020 मध्ये, त्यांनी पुण्यात मध्य रेल्वेने आयोजित केलेल्या शूटिंग स्पर्धेत आणखी एक सुवर्णपदक जिंकले. त्यांनी डार्ड पिस्तूल स्पर्धेतही सुवर्णपदक जिंकलं होतं. पिस्तूचा हा प्रकार ऑलिंपिक नसलेल्या प्रकारांपैकी आहे. 25 मीटर स्टँडमध्ये ज्युनियर वर्ल्ड कपमध्ये सुवर्णपदकावर नाव कोरलं होतं. प्रशिक्षणासाठी ते पुणे आणि अमदाबाददरम्यान नियमितपणे प्रवास करायचे. संभाजी पाटील यांच्या अकाली निधनामुळे नेमबाजी क्षेत्रात मोठा धक्का बसला आहे. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

