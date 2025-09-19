English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
आज भारताविरुद्ध खेळणार मुंबईतील मराठमोळा क्रिकेटर? ओमान संघाकडून खेळतोय आशिया कप

आशिया कपमध्ये शुक्रवारी भारत विरुद्ध ओमान यांच्यात शेवटचा ग्रुप स्टेज सामना खेळवला जाणार आहे. तेव्हा या सामन्यात मुंबईला मराठमोळा क्रिकेटर करण सोनावळे याला ओमान संघातून प्लेईंग ११ मध्ये संधी मिळू शकते.   

पूजा पवार | Updated: Sep 19, 2025, 04:04 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS OMAN : आशिया कप 2025 ही स्पर्धा आता अत्यंत रोमांचक वळणावर आलीये. टीम इंडियाने (Team India) यूएई आणि पाकिस्तान विरुद्धचे ग्रुप स्टेज सामने जिंकून आधीच सुपर 4 मध्ये जागा मिळवलीये. तर आज ग्रुप स्टेजमधला शेवटचा सामना भारत ओमान विरुद्ध (IND VS OMAN) खेळणार आहे. टीम इंडियाचा ओमान विरुद्ध हा पहिलाच टी 20 क्रिकेट सामना असेल. ओमान संघ यापूर्वी पाकिस्तान आणि यूएईकडून पराभूत होऊन आधीच सुपर 4 च्या रेसमधून बाहेर पडलाय. त्यामुळे आजच्या सामन्याच्या निकालाचा कोणताही परिणाम सुपर 4 च्या समीकरणावर होणार नाहीये. मात्र या सामन्याबाबत एक विशेष गोष्ट अशी की ओमान संघात काही भारतीय वंशाच्या खेळाडूंचा देखील समावेश आहे. यातील एक खेळाडू हा मुंबईचा सुद्धा आहे. 

करण सोनावळेला ओमान संघात संधी :

मुंबईच्या कन्नमवार नगर, विक्रोळी पूर्व येथे राहणारा मराठी कुटुंबात वाढलेला क्रिकेटर करण कमलाकर सोनावळे (Karan Kamlakar Sonavale) याला आशिया कप 2025 साठी ओमान संघात निवड करण्यात आली. आशिया कपपूर्वी ओमान क्रिकेट बोर्डाकडून आशिया कपसाठी संघाची घोषणा करण्यात आली आणि यात करणला संधी मिळाल्याने त्याचं कुटुंब आणि मित्र परिवारात उत्साहाचे वातावरण आहे. शुक्रवार 19 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध ओमान यांच्यात सामना खेळवण्यात येणार आहे. करणने क्रिकेटमध्ये करिअर करण्यासाठी खूप कष्ट घेतलेत.

जर करण सोनावळेचं ओमानच्या प्लेईंग 11 मध्ये सिलेक्शन झालं तर तो भारताविरुद्ध सामना खेळण्यासाठी मैदानात उतरेल. करण सोनावळेने जुलै 2024 मध्ये स्कॉटलंड विरुद्ध ओमान संघाकडून वनडे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं. त्यानंतर डिसेंबर 2024 मध्ये त्याने टी 20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं. करण सोनावळे सह जतिंदर सिंग, आर्यन बिश्त, विनायक शुक्ल, समय श्रीवास्तव हे भारतीय वंशाच्या खेळाडूंचा सुद्धा ओमान संघात समावेश आहे. भारतीय वंशाचा खेळाडू जतिंदर सिंगकडे ओमान संघाचं नेतृत्व देण्यात आलंय.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भारताचे सुपर 4 मधील सामने कधी? 

भारतासाठी ही फेरी खास ठरणार आहे, कारण 21 सप्टेंबरला त्याला पुन्हा एकदा पाकिस्तानविरुद्ध मैदानात उतरावे लागेल. या लढतीला नेहमीप्रमाणे प्रचंड उत्सुकता लागली आहे. यानंतर 24 सप्टेंबरला भारताचा सामना बांग्लादेशशी, तर 26 सप्टेंबरला श्रीलंकेशी होईल. तिन्ही सामने दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियमवर होणार आहेत.

आशिया कप 2025 साठी ओमानचा संघ :  

जतिंदर सिंग (कर्णधार), हम्माद मिर्झा, विनायक शुक्ला, सुफयान युसूफ, आशिष ओडेदेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफयान मेहमूद, आर्यन बिश्त, करण सोनावळे, जिक्रिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, फैसल शाह, मोहम्मद इम्रान, नदीम खान आणि श्रीवास्तव अहमद.

FAQ : 

ओमानच्या संघात कोणत्या मराठी क्रिकेटरचा समावेश आहे?

मुंबईतील विक्रोळी येथील करण कमलाकर सोनावळे या मराठमोळ्या क्रिकेटरचा ओमानच्या आशिया कप 2025 च्या संघात समावेश आहे.

करण सोनावळे कोण आहे आणि त्याला ओमानच्या संघात कशी संधी मिळाली?

करण सोनावळे हा मुंबईतील कन्नमवार नगर, विक्रोळी पूर्व येथील क्रिकेटर आहे. त्याने क्रिकेटमध्ये करिअर करण्यासाठी खूप मेहनत घेतली आहे. दोन दिवसांपूर्वी ओमान क्रिकेट बोर्डाने आशिया कप 2025 साठी त्याच्या नावाची घोषणा केली, ज्यामुळे त्याच्या कुटुंबात आणि मित्रपरिवारात आनंदाचे वातावरण आहे.

करण सोनावळे ओमानच्या प्लेईंग ११ मध्ये खेळू शकतो का?

जर करण सोनावळेची ओमानच्या प्लेईंग ११ मध्ये निवड झाली, तर तो भारताविरुद्ध सामन्यात मैदानात उतरेन. ओमानने आतापर्यंत दोन सामने गमावले असल्याने, हा त्यांचा शेवटचा ग्रुप स्टेज सामना आहे आणि नवीन खेळाडूंना संधी मिळण्याची शक्यता आहे.

 

