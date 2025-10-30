English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IPL 2026: ‘हे तर कन्फर्म आहे…’: रोहित शर्मा KKR मध्ये जाणार? मुंबई इंडियन्सने सोडलं मौन, पोस्ट करत दिला इशारा!

Rohit Sharma in IPL 2026:  कोलकत्ता नाईट रायडरचा हेड कोच बदल्यावर आता त्यावरून मुंबई इंडियन्सने एक पोस्ट टाकत खास इशारा केला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 30, 2025, 06:13 PM IST
IPL 2026: ‘हे तर कन्फर्म आहे…’: रोहित शर्मा KKR मध्ये जाणार? मुंबई इंडियन्सने सोडलं मौन, पोस्ट करत दिला इशारा!

Mumbai Indians Break Silence on Rohit Sharma to KKR Rumours: आयपीएल 2026 च्या (IPL 2026) आधी सोशल मीडियावर एकच चर्चा सुरु आहे. रोहित शर्मा कोलकाता नाईट रायडर्समध्ये जाणार का? अलीकडेच अशी माहिती समोर आली की अभिषेक नायर यांची कोलकत्ता नाईट रायडर (KKR) च्या नव्या मुख्य प्रशिक्षकपदी (Head Coach) नियुक्ती झाली आहे. या बातमीनंतर चाहत्यांमध्ये चर्चा रंगली की रोहित आपल्या जवळच्या मित्राकडे म्हणजेच नायरकडे कोलकात्याकडे झुकतोय का? अभिषेक नायर, ज्यांनी अनेक भारतीय क्रिकेटपटूंना घडवण्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे, त्यात रोहित शर्मा हे नाव सर्वात महत्त्वाचं. मुंबईतील या दोघांची ओळख, ट्रेनिंगमधलं बॉण्डिंग आणि  आदर या सर्वामुळे चाहत्यांना वाटू लागलं की आयपीएल 2026 मध्ये ‘हिटमॅन’ KKR चा जर्सी घालून दिसेल का?

सोशल मीडियावरून गोंधळ सुरू 

ही चर्चा तेव्हा रंगली जेव्हा KKR ने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून रोहित शर्मा यांचे ‘World No.1 ODI Batter’ बनल्याबद्दल अभिनंदन केले. एका चाहत्याने मजेशीरपणे विचारलं की, “याचा अर्थ रोहित आता KKR मध्ये येणार का?” त्यावर KKR चा रिप्लाय आला की,  “CONFIRM World No.1 Men’s ODI Batter.”

 

एक शब्दाचं उत्तर पण चाहत्यांनी त्यावरून अंदाज बांधला की IPL इतिहासातील सर्वात मोठा ट्रान्सफर घडणार का?

आता मैदानात उतरले मुंबई इंडियन्स

गुरुवारी मुंबई इंडियन्सने अखेर या सगळ्या अफवांना उत्तर दिलं. त्यांच्या अधिकृत X (पूर्वीच्या ट्विटर) अकाउंटवर त्यांनी एक पोस्ट शेअर केली, “Sun will rise tomorrow again ye toh confirm hai, but at (K)night… मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है!” सोबतीला रोहितचा फोटो शेअर केला आहे. 

 

या पोस्टने चाहत्यांना थेट संदेश दिला आहे की रोहित शर्मा KKR मध्ये जाणं ‘नामुमकिन’ आहे! पोस्टचा टोन आत्मविश्वासपूर्ण, भावनिक आणि स्पष्ट होता. मुंबई इंडियन्सने या अफवांना तात्काळ पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला.

रोहित शर्मा आणि मुंबई इंडियन्सचा अटूट बंध

रोहित शर्मा गेली दहा वर्षांहून अधिक काळ मुंबई इंडियन्सचा चेहरा राहिला आहे. त्यांच्या कर्णधारपदाखाली मुंबईने 5 वेळा IPL ट्रॉफी जिंकली, जे कोणत्याही फ्रँचायझीने केलेलं सर्वात यशस्वी रेकॉर्ड आहे. रोहित आणि मुंबईचा बंध इतका घट्ट आहे की MI फॅनबेससाठी तो “फॅमिलीचा भाग”च बनला आहे.

हे ही वाचा: IPL 2026, KKR: कोलकाता नाईट रायडर्सला मिळाला नवा मुख्य प्रशिक्षक, गौतम गंभीरच्या मित्राला मिळाली जबाबदारी

 

सध्या दोन्ही टीमकडून कोणतीही अधिकृत ट्रान्सफर माहिती नसली तरी मुंबई इंडियन्सच्या या पोस्टने एक गोष्ट स्पष्ट केली की  'हिटमॅन' अजूनही मुंबईचाच आहे!

पुढे काय?

डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या मिनी ऑक्शननंतर परिस्थिती आणखी बदलू शकते. आयपीएलमध्ये काहीही शक्य असतं आणि हाच त्याचा थरार आहे. पण आत्ता तरी, मुंबई इंडियन्सने चाहत्यांना दिलासा दिला आहे की  रोहितचा सूर्य अजून मुंबईच्या आकाशातच चमकत आहे!

 

