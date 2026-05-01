2 बदल केल्यास प्लेऑफमध्ये पोहोचू शकते मुंबई इंडियन्स, अजूनही आहे शेवटची संधी

IPL 2026 Mumbai Indians : आयपीएल 2026 स्पर्धा सुरु होण्यापूर्वी कागदावर मजबूत वाटणारा मुंबई इंडियन्सचा (Mumbai Indians) संघ प्रत्यक्षात मात्र फ्लॉप ठरताना दिसतोय. हार्दिक पंड्याच्या (Hardik Pandya) नेतृत्वात मुंबई इंडियन्सच्या संघात एकापेक्षा एक स्टार खेळाडू आहेत. मात्र या संघाला आतापर्यंत सीजनमधील 8 सामन्यांपैकी केवळ 2 सामने जिंकणं शक्य झालंय. एवढंच नाही तर मुंबईचं होम ग्राउंड असलेल्या वानखेडे स्टेडियमवर सलग 4 सामन्यांमध्ये मुंबई इंडियन्सचा दारुण पराभव झालाय. मात्र असं असलं तरी अद्याप मुंबई इंडियन्सचं प्लेऑफमध्ये जाण्याचं आव्हान अद्याप संपुष्ठात आलेलं नाही. पॉईंट्स टेबलमध्ये सध्या नवव्या स्थानावर असलेली मुंबई इंडियन्स अजूनही प्लेऑफमध्ये जागा मिळवू शकते. मात्र यासाठी त्यांना संघात दोन महत्वाचे बदल करावे लागतील.
सूर्यकुमारच्या जागी नव्या खेळाडूला संधी :
मुंबई इंडियन्सचा स्टार फलंदाज सूर्यकुमार यादव हा यंदाच्या सीजनमध्ये धावा करण्यात संघर्ष करताना दिसतोय. 8 सामन्यात सूर्यकुमार यादवने केवळ 19.88 च्या सरासरीने 159 धावा केल्या आहेत. तेव्हा मुंबई इंडियन्सला त्यांच्या मिडल ऑर्डरकडून चांगल्या धावांची अपेक्षा असेल तर त्यांनी मयंक रावत, राज बावा, रॉबिन मिंज यांना सूर्यकुमार यादव ऐवजी संधी दिली पाहिजे.
माइंडसेट आणि बॅटिंगमध्ये सुधार :
मुंबई इंडियन्सला आपल्या रणनीतीमध्ये फ्लेक्सिबिलिटी आणायची गरज असून पहिल्या 6 ओव्हरमध्ये आक्रमक फलंदाजी सुरु ठेवायला लागेल. कर्णधार हार्दिक पांड्याला पहिल्या बॉलपासून मोठे शॉट खेळण्याऐवजी सुरुवातीचे काही बॉल क्रीजवर टिकून खेळावे लागतील.
प्लेऑफ गाठण्यासाठी मुंबईकडे शेवटचा मार्ग :
आयपीएल 2026 मध्ये सर्व 10 संघ प्रत्येकी 14-14 सामने खेळतात. प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी 16 अंक पुरेसे असतात. म्हणजेच ज्या संघांकडे 16 पॉईंट्स असतात ते टॉप 4 मध्ये स्थान मिळवतात. मुंबई इंडियन्स आतापर्यंत 8 पैकी 2 सामने जिंकली असून त्यांचे 4 पॉईंट्स झाले आहेत. त्यामुळे आता प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी त्यांना 6 सामने जिंकावे लागतील, असं झालं तरच मुंबई इंडियन्सकडे 16 पॉईंट्स होतील. आयपीएल 2026 मध्ये आता मुंबई इंडियन्स जर एक सामन्यात जरी पराभूत झाली तर ते 14 पॉईंट्सवर अडकून पडतील आणि त्यांना दुसऱ्या संघांवर अवलंबून रहावं लागेल. जर ते 2 सामन्यात पराभूत झाले तर त्यांचं प्लेऑफमध्ये जाण्याचं स्वप्न भंगेल.