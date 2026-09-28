/मुंबई इंडियन्सचा मोठा निर्णय! जाहीर केली रिटेन खेळाडूंची अंतिम यादी

'टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग'च्या 2027 च्या आगामी सिझनसाठी 'मुंबई इंडियन्स'ने रिटेन खेळाडूंची यादी जाहीर केली आहे. यामध्ये काही खेळाडूंना फ्रन्चायझीने बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे, WPL मधील आपल्या प्रवासाचा पुढील टप्पा गाठण्याच्या दृष्टीने संघबांधणी सुरू असताना, फ्रँचायझीने आपल्या प्रमुख खेळाडूंचा गाभा कायम राखला आहे. आता फ्रन्चायझीने कोणत्या खेळाडूंना कायम ठेवले आहे आणि कोणत्या खेळाडूंना बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे यासंदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला सांगणार आहोत.
संघामध्ये कायम राखणाऱ्या खेळाडूंमध्ये सर्वात आधी नाव भारताची कर्णधार आणि मुंबई इंडियन्सला दोन वेळा आयपीएल विजेतेपद मिळवून देणार हरमनप्रीत कौरला फ्रन्चायझीने रिटेन केले आहे. त्याचबरोबर काही अनुभवी आणि उदयोन्मुख प्रतिभा यांचा मेळ दिसून येतो; फ्रँचायझीने सातत्य राखण्यासोबतच २०२७ च्या हंगामापूर्वी संघ अधिक बळकट करण्यासाठी वाव निर्माण करण्यावरही भर दिला आहे.
दोन वेळा चॅम्पियन मुंबई इंडियन्सने जी कमलिनी, मिली इलिंगवर्थ, क्रांती रेड्डी, पूनम खेमनार, सायका इशक आणि त्रिवेणी वशिष्ठ यांना सोडले आहे. तर मुंबई इंडियन्सच्या संघाने अमनजोत कौर, अमेलिया केर, हरमनप्रीत कौर, हेली मॅथ्यूज, नताली स्काइव्हर-ब्रंट, निकोला केरी, राहिला फिरदौस, सजीवन सजना, संस्कृती गुप्ता, शबनीम विष्णुमहिम या खेळाडूंना त्यांनी रिटेन केले आहे.
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आयपीएलमध्ये त्याचबरोबर महिला प्रिमियर लीगमध्ये 'मुंबई इंडियन्स'च्या दोन्ही संघानी फ्रन्चायझीसाठी प्रभावी कामगिरी केली आहे. जागतिक क्रिकेटमधील एक अत्यंत प्रभावी संघ आणि T20 क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी ब्रँड्सपैकी एक आहे. '#OneFamily' चा भाग असलेल्या 'मुंबई इंडियन्स'मध्ये आता चार खंड आणि पाच देशांमधील सात संघांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये पुरुष आणि महिला अशा दोन्ही संघांचा समावेश आहे.
'मुंबई इंडियन्स'च्या पुरुष संघाची आतापर्यत प्रभावी कामगिरी पाहायला मिळाली आहे. एकूण १३ विजेतेपदांसह, 'मुंबई इंडियन्स' ही जागतिक T20 लीग्समधील सर्वात यशस्वी फ्रँचायझी ठरली आहे. यामध्ये पाच आयपीएल (IPL) विजेतेपदे, दोन चॅम्पियन्स लीग T20 विजेतेपदे, दोन महिला प्रीमियर लीग (WPL) विजेतेपदे, दोन मेजर लीग क्रिकेट विजेतेपदे (MI न्यूयॉर्क), तसेच ILT20 (MI एमिरेट्स) आणि SA20 (MI केप टाउन) मधील प्रत्येकी एक विजेतेपद आणि 'द हंड्रेड' (इंग्लंड) स्पर्धेत MI लंडन (पुरुष आणि महिला संघ) यांनी जिंकलेल्या विजेतेपदांचा समावेश आहे.