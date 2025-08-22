English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबई इंडियन्सचं नाव बदलणार, 700 कोटींच्या डीलनंतर होणार निर्णय, रिपोर्टमध्ये मोठा खुलासा

Mumbai Indians : MI या फ्रँचायझीने द हंड्रेड लीगच्या ओव्हल इनव्हिन्सिबल्स संघात 49 टक्के हिस्सा खरेदी केला आहे. मुंबई इंडियन्सने खरेदी केलेली ही सहावी टीम आहे.   

पूजा पवार | Updated: Aug 22, 2025, 03:13 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Mumbai Indians : मुंबई इंडियन्स ही फ्रेंचायझी जगभरातील क्रिकेट लीगमधील एक नावाजलेला संघ आहे. मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) फ्रेंचायझी परदेशातील लीगमध्ये सुद्धा बऱ्याच पैशांची गुंतवणूक करत असून MI या फ्रँचायझीने द हंड्रेड लीगच्या ओव्हल इनव्हिन्सिबल्स संघात 49 टक्के हिस्सा खरेदी केला आहे. त्यानंतर एका मीडिया रिपोर्टमध्ये खुलासा करण्यात आलाय की ओव्हल इन्विंसिबल्स ला आता 'MI London' नाव देण्यात येईल. हे नाव पुढील सीजनपासून लागू करण्यात येणार आहे. ओवल इन्विंसिबल्स हा सहावा संघ आहे ज्याची मालकी मुंबई इंडियन्सकडे आहे. 

द टेलीग्राफनुसार द हंड्रेड सीजन 2026 पूर्वी ओवल इन्विंसिबल्सचं नाव बदलून MI London असं करण्यात येईल. 2025 सीजन सुरु होण्यापूर्वी द हंड्रेड लीगमधील टीममध्ये कमीत कमी 49 टक्के भागीदारीवर बोली लागण सुरु झालं होतं. यापैकी MI फ्रेंचायझीने ओवल इन्विंसिबल्स या संघावर बोली लावली होती. ज्याची मूल्यमापन 123 मिलियन पाउंड्स सांगण्यात आली होती. मुंबई इंडियन्सने त्या संघात 49 टक्के भागीदारी खरेदी केली. यासाठी त्यांना जवळपास 60 मिलियन पाउंड्सपेक्षा जास्त रक्कम द्यावी लागणार आहे. भारतीय चलनानुसार याची रक्कम जवळपास 700 कोटींपेक्षा अधिक असते. 

ओवल इन्विंसिबल्सची 49 टक्के भागीदारी ही मुंबई इंडियन्सकडे आहे. तर 51 टक्के मालकी ही सरे काउंटी क्लबकडे असेल. द टेलिग्राफच्या वृत्तानुसार, सरेला ओव्हल इनव्हिन्सिबल्सने हेच संघाचे नाव ठेवावे अशी इच्छा होती, तरीही पुढील हंगामापासून संघाचे नाव एमआय लंडन असे बदलण्यात येईल. 

मुंबई इंडियन्सच्या एकूण सहा टीम : 

आता मुंबई इंडियन्स फ्रेंचायझीच्या जगभरात एकूण 6 टीम होतात. मुंबई इंडियन्स संघ बीसीसीआय द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) आणि महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) मध्ये खेळतो. अमेरिकेच्या मेजर लीग क्रिकेट (MLC)मध्ये मुंबई इंडियन्सकडे MI न्यूयॉर्क आहे. याशिवाय, दक्षिण आफ्रिकेच्या SA20 मध्ये MI केपटाउन, इंटरनॅशनल लीग टी20 (ILT20) मध्ये MI एमिरेट्स आणि इंग्लंडच्या द हंड्रेड लीगमध्ये ओव्हल इनव्हिन्सिबल्स हे एमआय फ्रँचायझींच्या मालकीचे आहेत.

FAQ : 

मुंबई इंडियन्सने ओव्हल इन्व्हिन्सिबल्ससाठी किती रक्कम गुंतवली आहे?

मुंबई इंडियन्सने 49 टक्के भागीदारीसाठी 60 मिलियन पाउंड्सपेक्षा जास्त रक्कम (सुमारे 700 कोटी रुपये) गुंतवली आहे.

सरे काउंटी क्लबला संघाचे नाव बदलण्याबाबत काय वाटते?

सरे काउंटी क्लबला ओव्हल इन्व्हिन्सिबल्स हेच नाव ठेवण्याची इच्छा होती, परंतु 2026 पासून संघाचे नाव MI London असे बदलले जाईल.

मुंबई इंडियन्सच्या मालकीच्या एकूण किती टीम आहेत?

मुंबई इंडियन्सच्या मालकीच्या जगभरात एकूण 6 टीम आहेत.

