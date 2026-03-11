English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • स्पोर्ट्स
  • हार्दिकची पलटण पुन्हा मैदानात! मुंबई इंडियन्सचा पहिला सामना कोणाविरुद्ध आणि कुठे? आयपीएलचे संपूर्ण वेळापत्रक एका क्लिकवर

हार्दिकची 'पलटण' पुन्हा मैदानात! मुंबई इंडियन्सचा पहिला सामना कोणाविरुद्ध आणि कुठे? आयपीएलचे संपूर्ण वेळापत्रक एका क्लिकवर

Mumbai Indians IPL 2026 Schedule : आयपीएल 2026 चं वेळापत्रक बुधवार 11 मार्च रोजी बीसीसीआयकडून जाहीर करण्यात आलं. या वेळापत्रकात एकूण 20 सामन्यांच्या वेळापत्रकाची घोषणा झालेली असून यातील 4 सामने हे मुंबई इंडियन्सचे असणार आहेत.   

पूजा पवार | Updated: Mar 11, 2026, 08:52 PM IST
Photo Credit - Social Media

Mumbai Indians IPL 2026 Schedule : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 नंतर क्रिकेट चाहत्यांना आगामी आयपीएल 2026 च्या (IPL 2026) वेळापत्रकाची प्रतीक्षा होती. अखेर 11 मार्च रोजी इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनची घोषणा झाली असून याअंतर्गत आयपीएलच्या 20 सामन्यांच्या वेळापत्रकाची घोषणा झालेली आहे. भारतातील काही राज्यात निवडणुका असल्याने बीसीसीआयने संपूर्ण आयपीएल सामन्यांच्या वेळापत्रकाची घोषणा केलेली नाही. एकूण 20 सामन्यांपैकी यात चार सामने हे मुंबई इंडियन्सचे असणार आहेत. 

मुंबई इंडियन्सचे 4 सामने : 

बीसीसीआयने रिलीज केलेल्या आयपीएल 2026 च्या शेड्युलमध्ये मुंबई इंडियन्सच्या एकूण 4 सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर झालं आहे. या वेळापत्रकानुसार मुंबई इंडिअन्सचा या सीजनमधील पहिला सामना 29 मार्च रोजी कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर होईल. दुसरा सामना हा दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध 4 एप्रिल रोजी दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर होईल. तिसरा सामना हा राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध गुवाहाटी येथे 7 एप्रिल रोजी होईल. तर 12 एप्रिल रोजी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध मुंबई असा सामना रंगेल. 

हेही वाचा : वर्ल्ड कप जिंकल्यावर शिवम दुबेने रेल्वेने अहमदाबाद ते मुंबई का प्रवास केला? 8 तासांच्या प्रवासात नेमकं काय घडलं?

 

मुंबई इंडिअन्सच्या सामन्यांचे वेळापत्रक : 

मुंबई इंडिअन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स - 29 मार्च - मुंबई - वेळ 7: 30 वाजता 

मुंबई इंडिअन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स - 4 एप्रिल - दिल्ली - वेळ 3: 30 वाजता 

मुंबई इंडिअन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स - 7 एप्रिल - गुवाहाटी - वेळ 7: 30 वाजता 

मुंबई इंडिअन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - 12 एप्रिल - मुंबई - वेळ 7: 30 वाजता 

मुंबई इंडियन्सचा आयपीएल 2026 चा संघ : 

हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रायन रिक्लेटन, रॉबिन मिन्झ, मिचेल सँटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गफंझार, अश्वनी कुमार, दीपक चहर, विल जॅक्स, रघु शर्मा, राज अंगाक बावा, शेरफान रदरफोर्ड, मयंक मार्कंडे, शार्दुल ठाकूर.

 

