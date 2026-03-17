मुंबई इंडियन्सच्या मॅचची तिकीट विक्रीबाबत मोठी माहिती समोर, कधी आणि कशी करायची बुकिंग? जाणून घ्या A to Z माहिती

Mumbai Indians IPL 2026 Ticket Booking : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनसाठी चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकतता आहे. येत्या 28 मार्च पासून आयपीएल 2026 ला सुरुवात होणार असून यात पहिला सामना हा गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात खेळवला जाईल. मुंबई इंडियन्स हा आयपीएलमधील सर्वात लोकप्रिय संघांपैकी एक असून त्यांची फॅन फॉलोविंग मोठी आहे. आतापर्यंत मुंबई इंडियन्सने आयपीएलमध्ये एकूण 5 वेळा विजेतेपद पटकावले असून यंदा ते सहाव्या ट्रॉफी मिळवण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरतील. यंदा मुंबई इंडियन्सचे काही सामने हे त्यांच्या होम ग्राउंड असलेल्या मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर होतील. तेव्हा हे सामने स्टेडियमवर जाऊन पाहण्यासाठी अनेक चाहते उत्सुक असतात. तेव्हा मुंबई इंडियाच्या सामन्यांच्या तिकिटांबाबत फ्रेंचायझीकडून एक मोठी अपडेट समोर आली आहे.
बीसीसीआयने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार 29 मार्च रोजी मुंबई इंडियन्सचा पहिला सामना खेळवला जाणार आहे. मुंबई इंडिअन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स सामना हा वानखेडे स्टेडियमवर 29 मार्च रोजी होईल. त्यानंतर 12 एप्रिल रोजी मुंबई इंडिअन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात मुंबईच्या वानखेडे स्टेडीयमवर हा सामना होणार आहे. संध्याकाळी 7: 30 वाजता वाजता हे दोन्ही सामने होतील. आयपीएलच्या पहिल्या सत्रातील वेळापत्रकानुसार मुंबईचे उर्वरित दोन सामने हे दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध 4 एप्रिल रोजी दिल्लीत तर राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध 7 एप्रिल रोजी गुवाहाटी येथे सामना होईल.
मागील अनेक दिवसांपासून मुंबई इंडियन्सच्या चाहत्यांना यंदाच्या आयपीएल 2026 साठी मुंबईच्या सामन्यांची तिकीट कधी पासून सुरु होतील याची प्रतीक्षा होती. आता मुंबई इंडियन्स फ्रेंचायझीने मंगळवारी 17 मार्च रोजी या संदर्भात घोषणा केलीये. मुंबई इंडियन्सच्या सामन्यांच्या तिकिटांच्या विक्री ही चार फेजमध्ये होणार आहे. यात पहिली फेज ही 19 मार्च ते 21 मार्च पर्यंत सुरु असेल. दुसरी फेज 21 ते 22 मार्च पर्यंत सुरु राहिलं. तिकीट विक्रीची चौथी फेज ही 22 ते 23 मार्च दरम्यान सुरु असेल. तर चौथ्या फेजची बुकिंग ही 23 मार्च रोजी सुरु होईल.
कोण करू शकतं तिकीट बुकिंग?
मुंबई इंडियन्सचं होम ग्राउंड असलेल्या वानखेडे स्टेडियमवर पहिल्या सत्रात जाहीर झालेल्या वेळापत्रकानुसार २९ मार्च रोजी कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध आणि 12 एप्रिल रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सामना होईल. या सामन्यांची तिकीट बुकिंग कोण करू शकतं याची माहिती खालील प्रमाणे....
तिकीट विक्रीचा पहिला टप्पा : १९ मार्च ते २१ मार्च (सुरु होण्याची वेळ दुपारी १२ वाजता)
फक्त गुगल पे यूजर्सला या पहिल्या टप्प्यात तिकीट बुकिंग करता येणार आहे.
तिकीट विक्रीचा दुसरा टप्पा : २१ मार्च ते २२ मार्च (सुरु होण्याची वेळ दुपारी ३ वाजता)
मुंबई इंडिअन्सचं गोल्ड, सिल्व्हर, ज्युनिअर अशी मेंबरशीप असलेल्यांनाच दुसऱ्या टप्प्यात तिकीट बुकिंग करता येणार आहे.
तिकीट विक्रीचा तिसरा टप्पा : २२ मार्च ते २३ मार्च (सुरु होण्याची वेळ संध्याकाळी ५ वाजता)
मुंबई इंडिअन्सचे ब्लू मेंबर्स आणि प्री रजिस्ट्रेशन केलेल्यांनाच तिसऱ्या टप्प्यात तिकीट बुकिंग करता येणार आहे.
तिकीट विक्रीचा चौथा टप्पा : २३ मार्च (सुरु होण्याची वेळ संध्याकाळी ६ वाजता)
सर्वांना चौथ्या टप्प्यात तिकीट बुकिंग करता येणार आहे.
मुंबई इंडियन्सच्या तिकिटांची बुकिंग Book My Show App वरून चाहत्यांना करता येईल.
आयपीएल 2026 मधील मुंबई इंडियन्सचा संपूर्ण संघ :
हार्दिक पांड्या (कर्णधार), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रायन रिकेल्टन, रॉबिन मिन्झ, राज बावा, रघू शर्मा, मिशेल सँटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गफंझार, अश्विनी कुमार, दीपक चहर, विल जैक, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मारकंडे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, दानिश मालेवार, मोहम्मद इजहार, अथर्व अंकोलेकर, मयंक रावत.