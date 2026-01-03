2026 च्या नव्या सीजनसाठी मुंबई इंडियन्सची जर्सी समोर, मागच्या सीजनपेक्षा काय आहे वेगळं? पाहा Video

WPL 2026 : महिला प्रीमियर लीग 2026 साठी मुंबई इंडियन्सने (Mumbai Indians) नव्या जर्सीची घोषणा केली असून सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर करण्यात आला आहे. यात खेळाडू महिला प्रीमियर लीग 2026 साठीच्या (Womens Premier League) नव्या जर्सी किटमध्ये दिसत आहेत. बीसीसीआयने (BCCI) पुरुष क्रिकेट प्रमाणे महिला क्रिकेटला सुद्धा प्रोत्साहन मिळावे यासाठी महिला प्रीमियर लीगला सुरुवात केली होती. आतापर्यंत या लीगचे तीन सीजन झाले असून चौथ्या सीजनला 9 फेब्रुवारी पासून सुरुवात होणार आहे, ज्याचं संपूर्ण शेड्युल आता समोर आलंय.
मुंबई इंडियन्स महिला प्रीमियर लीगच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी संघ असून त्यांनी सीजनच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या सीजनचं विजेतेपद पटकावलं आहे. मुंबई इंडियन्स हा गत विजेता संघ असून हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात त्यांनी दिल्ली कॅपिटल्सचा पराभव केलाय. आगामी सीजनसाठी मुंबई इंडियन्सने ऑक्शनमधून एकूण 11 खेळाडूंना खरेदी केलं होतं.
मुंबई इंडियन्सने महिला प्रीमियर लीगच्या चौथ्या सीजनसाठी कर्णधार हरमनप्रीत कौर सह पाच खेळाडूंना रिटेन केलं होतं. यात सर्वात जास्त किंमत हे नताली सिवर हिची आहे. नताली सिवर मुंबई इंडियन्सची सर्वात महागडी खेळाडू असून तिची किंमत ही 3.50 कोटी आहे तर हरमनप्रीत कौरची किंमत ही 2.50 कोटी आहे.
हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या मुंबई इंडियन्सने 2023 मध्ये पहिल्या सीजनचं विजेतेपद पटकावून इतिहास रचला. त्यावेळी दिल्ली कॅपिटल्सला त्यांनी फायनलमध्ये पराभूत केलं. महिला प्रीमियर लीगच्या 2024 मध्ये मुंबई इंडियन्स एलिमिनेटर सामन्यात पराभूत झाली आणि स्पर्धेतून बाहेर पडली, यावेळी दुसऱ्या सीजनचा खिताब हा आरसीबी संघाने जिंकला, तर फायनलमध्ये दिल्ली उपविजेता संघ ठरली. तर महिला प्रीमियर लीग 2025 मध्ये पुन्हा एकदा मुंबई इंडियन्सने दिल्लीला पराभूत करून स्पर्धेचं विजेतेपद जिंकलं.
महिला प्रीमियर लीग 2026 चा पहिला सामना हा डिवाय पाटील स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलुरु यांच्यात 9 जानेवारी रोजी खेळवला जाणार आहे. तर 5 फेब्रुवारी रोजी वडोदरा येथे महिला प्रीमियर लीगचा सामना खेळवला जाईल.
हेही वाचा : IPL 2026 मध्ये 'या' देशातील खेळाडू खेळणार नाही? BCCI काय म्हणाले? जाणून घ्या नेमकं प्रकरण
नेट साइवर-ब्रंट, अमेलिया केर, हरमनप्रीत कौर, हेली मॅथ्यूज,अमनजोत कौर, सजीवन सजना, शबनीम इस्माइल, गुनालन कमलिनी, सॅका इशाक, निकोला केरी, त्रिवेणी वसिष्ठ, संस्कृति गुप्ता, क्रांति रेड्डी, मिल्ली इलिंगवर्थ, पूनम खेमनार, राहिला फिरदौस.