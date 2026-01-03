English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • 2026 च्या नव्या सीजनसाठी मुंबई इंडियन्सची जर्सी समोर, मागच्या सीजनपेक्षा काय आहे वेगळं? पाहा Video

2026 च्या नव्या सीजनसाठी मुंबई इंडियन्सची जर्सी समोर, मागच्या सीजनपेक्षा काय आहे वेगळं? पाहा Video

WPL 2026 : बीसीसीआयने पुरुष क्रिकेट प्रमाणे महिला क्रिकेटला सुद्धा प्रोत्साहन मिळावे यासाठी महिला प्रीमियर लीगला सुरुवात केली होती. यंदा या स्पर्धेच्या चौथ्या सीजनला 9 जानेवारी पासून सुरुवात होईल.

पूजा पवार | Updated: Jan 3, 2026, 03:31 PM IST
Photo Credit - Social Media

WPL 2026 : महिला प्रीमियर लीग 2026 साठी मुंबई इंडियन्सने (Mumbai Indians) नव्या जर्सीची घोषणा केली असून सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर करण्यात आला आहे. यात खेळाडू महिला प्रीमियर लीग 2026 साठीच्या (Womens Premier League) नव्या जर्सी किटमध्ये दिसत आहेत. बीसीसीआयने (BCCI) पुरुष क्रिकेट प्रमाणे महिला क्रिकेटला सुद्धा प्रोत्साहन मिळावे यासाठी महिला प्रीमियर लीगला सुरुवात केली होती. आतापर्यंत या लीगचे तीन सीजन झाले असून चौथ्या सीजनला 9 फेब्रुवारी पासून सुरुवात होणार आहे, ज्याचं संपूर्ण शेड्युल आता समोर आलंय. 

मुंबई इंडियन्स महिला प्रीमियर लीगच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी संघ असून त्यांनी सीजनच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या सीजनचं विजेतेपद पटकावलं आहे. मुंबई इंडियन्स हा गत विजेता संघ असून हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात त्यांनी दिल्ली कॅपिटल्सचा पराभव केलाय. आगामी सीजनसाठी मुंबई इंडियन्सने ऑक्शनमधून एकूण 11 खेळाडूंना खरेदी केलं होतं. 

मुंबईची सर्वात महागडी खेळाडू : 

मुंबई इंडियन्सने महिला प्रीमियर लीगच्या चौथ्या सीजनसाठी कर्णधार हरमनप्रीत कौर सह पाच खेळाडूंना रिटेन केलं होतं. यात सर्वात जास्त किंमत हे नताली सिवर हिची आहे. नताली सिवर मुंबई इंडियन्सची सर्वात महागडी खेळाडू असून तिची किंमत ही 3.50 कोटी आहे तर हरमनप्रीत कौरची किंमत ही 2.50 कोटी आहे. 

WPL मध्ये मुंबई इंडियन्सचं प्रदर्शन : 

हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या मुंबई इंडियन्सने 2023 मध्ये पहिल्या सीजनचं विजेतेपद पटकावून इतिहास रचला. त्यावेळी दिल्ली कॅपिटल्सला त्यांनी फायनलमध्ये पराभूत केलं. महिला प्रीमियर लीगच्या 2024 मध्ये मुंबई इंडियन्स एलिमिनेटर सामन्यात पराभूत झाली आणि स्पर्धेतून बाहेर पडली, यावेळी दुसऱ्या सीजनचा खिताब हा आरसीबी संघाने जिंकला, तर फायनलमध्ये दिल्ली उपविजेता संघ ठरली. तर महिला प्रीमियर लीग 2025 मध्ये पुन्हा एकदा मुंबई इंडियन्सने दिल्लीला पराभूत करून स्पर्धेचं विजेतेपद जिंकलं. 

महिला प्रीमियर लीग 2026 चा पहिला सामना हा डिवाय पाटील स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलुरु यांच्यात 9 जानेवारी रोजी खेळवला जाणार आहे. तर 5 फेब्रुवारी रोजी वडोदरा येथे महिला प्रीमियर लीगचा सामना खेळवला जाईल. 

हेही वाचा : IPL 2026 मध्ये 'या' देशातील खेळाडू खेळणार नाही? BCCI काय म्हणाले? जाणून घ्या नेमकं प्रकरण

 

महिला प्रीमियर लीगसाठी मुंबई इंडियन्सचा संघ : 

नेट साइवर-ब्रंट, अमेलिया केर, हरमनप्रीत कौर, हेली मॅथ्यूज,अमनजोत कौर, सजीवन सजना, शबनीम इस्माइल, गुनालन कमलिनी, सॅका इशाक, निकोला केरी, त्रिवेणी वसिष्ठ, संस्कृति गुप्ता, क्रांति रेड्डी, मिल्ली इलिंगवर्थ, पूनम खेमनार, राहिला फिरदौस.

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

