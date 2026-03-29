IPL मधील सर्वात यशस्वी संघ, पण 13 वर्षांपासून लागलाय डाग, आज पुसण्यात यशस्वी होणार मुंबई इंडियन्स?

IPL 2026 : मुंबई इंडियन्स संघाला मागील 13 वर्षांपासून एक डाग लागलाय जो पुसण्यात ते सारखे अयशस्वी होतात. तेव्हा रविवार 29 मार्च रोजी वानखेडे स्टेडियमवर होणाऱ्या मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स सामना होणार असून यात पाहणं महत्वाचं ठरेल की हा डाग पुसण्यात मुंबई इंडियन्स यशस्वी होते का? 

पूजा पवार | Updated: Mar 29, 2026, 05:02 PM IST
MI VS KKR IPL 2026 : आयपीएल 2026 चं (IPL 2026) बिगुल वाजलं असून या स्पर्धेचा दुसरा सामना हा मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स (MI VS KKR) यांच्यात होणार आहे. दोन्ही संघातील हा सामना मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर खेळवला जाईल. मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) हा आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक आहे. त्यांनी जवळपास 5 वेळा आयपीएलचे सामने जिंकलेत. मात्र मागील 13 वर्षांपासून मुंबई इंडियन्स संघाला एक डाग लागलाय जो ते पुसण्यात सारखे अयशस्वी होतात. तेव्हा रविवार 29 मार्च रोजी वानखेडे स्टेडियमवर होणाऱ्या सामन्यात पाहणं महत्वाचं ठरेल की हार्दिक पंड्याच्या नेतृत्वात खेळणारा संघ हा डाग यंदातरी पुसण्यात यशस्वी होतोय का नाही? 

13 वर्षांपासून मुंबई इंडियन्सने पुसू शकली नाहीस डाग : 

आयपीएल मधील संघ मुंबई इंडियन्स मागील 13 वर्षांपासून त्यांचा स्पर्धेतील पहिला सामान जिंकू शकलेली नाही. मुंबई इंडियन्सने इंडियन प्रीमियर लीगमधील सुरुवातीचा सामना 2012 मध्ये जिंकला होता. मात्र त्यानंतर त्यांना एकदाही इंडियन प्रीमियर लीगच्या पुढील सीजनमधील सामना जिंकणं शक्य झालेले नाही. आयपीएल 2026 मध्ये हार्दिक पंड्याच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्स हा रेकॉर्ड पुसण्याचा प्रयत्न करेल. आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सचा संघ कागदावर खूप दमदार दिसून येतोय. 

कसा आहे MI VS KKR हेड टू हेड रेकॉर्ड? 

मुंबई इंडियन्सचा कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्धचा रेकॉर्ड खूप मजबूत आहे. दोन्ही संघांमध्ये 35 सामने खेळवले गेले होते यातील 24 सामने मुंबई इंडियन्सने जिंकले तर ११ सामन्यात कोलकाता नाईट रायडर्सला विजय मिळवला. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर एकूण 12 वेळा आयपीएल सामन्यांमध्ये मुंबई इंडियन्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात भिडत झाली. यातील 10 सामने मुंबई इंडियन्सने जिंकले तर 2 सामन्यात कोलकाताने विजय मिळवला होता. 

हेही वाचा : Aniket Verma : 3 वर्षांचा असताना आईचा मृत्यू, वडिलांनी केलं दुसरं लग्न... IPL चं मैदान गाजवणाऱ्या अनिकेत वर्माची कहाणी ऐकून डोळे पाणावतील

 

मुंबई इंडियन्सची प्लेईंग 11 : 

रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक (विकेटकिपर), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, नमन धीर, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), शेरफेन रदरफोर्ड, दीपक चाहर, अल्लाह गजनफर/मिचेल सॅन्टनर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट

कोलकाता नाइट रायडर्स प्लेईंग 11 : 

अंगकृष रघुवंशी, फिन अ‍ॅलन (विकेटकिपर), कॅमरून ग्रीन, अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नारायण, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती, उमरान मलिक, ब्लेसिंग मुजरबानी

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

इतर बातम्या

तान्ह्या बाळाच्या घश्यात अडकली सेफ्टी पिन; पुढे काय झालं? ज...

महाराष्ट्र बातम्या