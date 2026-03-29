IPL मधील सर्वात यशस्वी संघ, पण 13 वर्षांपासून लागलाय डाग, आज पुसण्यात यशस्वी होणार मुंबई इंडियन्स?

MI VS KKR IPL 2026 : आयपीएल 2026 चं (IPL 2026) बिगुल वाजलं असून या स्पर्धेचा दुसरा सामना हा मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स (MI VS KKR) यांच्यात होणार आहे. दोन्ही संघातील हा सामना मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर खेळवला जाईल. मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) हा आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक आहे. त्यांनी जवळपास 5 वेळा आयपीएलचे सामने जिंकलेत. मात्र मागील 13 वर्षांपासून मुंबई इंडियन्स संघाला एक डाग लागलाय जो ते पुसण्यात सारखे अयशस्वी होतात. तेव्हा रविवार 29 मार्च रोजी वानखेडे स्टेडियमवर होणाऱ्या सामन्यात पाहणं महत्वाचं ठरेल की हार्दिक पंड्याच्या नेतृत्वात खेळणारा संघ हा डाग यंदातरी पुसण्यात यशस्वी होतोय का नाही?
आयपीएल मधील संघ मुंबई इंडियन्स मागील 13 वर्षांपासून त्यांचा स्पर्धेतील पहिला सामान जिंकू शकलेली नाही. मुंबई इंडियन्सने इंडियन प्रीमियर लीगमधील सुरुवातीचा सामना 2012 मध्ये जिंकला होता. मात्र त्यानंतर त्यांना एकदाही इंडियन प्रीमियर लीगच्या पुढील सीजनमधील सामना जिंकणं शक्य झालेले नाही. आयपीएल 2026 मध्ये हार्दिक पंड्याच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्स हा रेकॉर्ड पुसण्याचा प्रयत्न करेल. आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सचा संघ कागदावर खूप दमदार दिसून येतोय.
मुंबई इंडियन्सचा कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्धचा रेकॉर्ड खूप मजबूत आहे. दोन्ही संघांमध्ये 35 सामने खेळवले गेले होते यातील 24 सामने मुंबई इंडियन्सने जिंकले तर ११ सामन्यात कोलकाता नाईट रायडर्सला विजय मिळवला. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर एकूण 12 वेळा आयपीएल सामन्यांमध्ये मुंबई इंडियन्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात भिडत झाली. यातील 10 सामने मुंबई इंडियन्सने जिंकले तर 2 सामन्यात कोलकाताने विजय मिळवला होता.
रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक (विकेटकिपर), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, नमन धीर, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), शेरफेन रदरफोर्ड, दीपक चाहर, अल्लाह गजनफर/मिचेल सॅन्टनर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट
अंगकृष रघुवंशी, फिन अॅलन (विकेटकिपर), कॅमरून ग्रीन, अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नारायण, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती, उमरान मलिक, ब्लेसिंग मुजरबानी