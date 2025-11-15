English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IPL 2026 पूर्वी मुंबई इंडियन्सने एकूण 9 खेळाडूंना केलं संघाबाहेर! असा आहे MI चा नवा संघ

Mumbai Indians IPL 2026 : आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी संघ असलेल्या मुंबई इंडियन्सने IPL 2026 पूर्वी त्यांच्या रिटेन आणि रिलीज खेळाडूंची लिस्ट जाहीर केलेली आहे. 

पूजा पवार | Updated: Nov 15, 2025, 06:40 PM IST
IPL 2026 पूर्वी मुंबई इंडियन्सने एकूण 9 खेळाडूंना केलं संघाबाहेर! असा आहे MI चा नवा संघ
(Photo Credit : Social Media)

IPL 2026 :  इंडियन प्रीमियर लीग ही जगातील सर्वात मोठी टी 20 क्रिकेट लीग आहे. आयपीएलचं पुढील वर्षी 19 वं सीजन आहे आणि त्यासाठी आतापासूनच क्रिकेट रसिकांमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे. आयपीएल 2026 च्या ऑक्शनपूर्वी सर्व संघांना 15 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत त्यांच्या फ्रेंचायझीने रिटेन, रिलीज आणि ट्रेड केलेल्या सर्व खेळाडूंची लिस्ट जाहीर करायची होती. त्याप्रमाणे आता आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी संघ असलेल्या मुंबई इंडियन्सने आगामी सीजनपूर्वी त्यांच्या रिटेन आणि रिलीज खेळाडूंची लिस्ट जाहीर केलेली आहे. 

मुंबई इंडियन्सने रिलीज केलेल्या खेळाडूंची यादी : 

1. बेव्हॉन जेकब्स
2. कर्ण शर्मा
3. केएल श्रीजीथ
4. लिझाद विल्यम्स
5. मुजीब उर रहमान
6. पीएसएन राजू
7. रीस टोपली
8. विघ्नेश पुथूर

मुंबई इंडियन्सने रिटेन केलेल्या खेळाडूंची यादी : 

1. एएम गझनफर
2. अश्वनी कुमार
3. कॉर्बिन बॉश
4. दीपक चहर
5. हार्दिक पंड्या
6. जसप्रीत बुमराह
7. मयंक मार्कंडे (ट्रेड ) 
8. मिचेल सँटनर
9. नमन धीर
10. रघु शर्मा
11. राज अंगद बावा
12. रॉबिन मिन्झ
13. रोहित शर्मा
14. रायन रिकेल्टन
15. शार्दुल ठाकूर (ट्रेड इन)
16. शेरफेन रदरफोर्ड (ट्रेड इन) 
17. सूर्यकुमार यादव
18. टिळक वर्मा
19. ट्रेंट बोल्ट
20. विल जॅक्स

ट्रेड केलेला खेळाडू : 

1. अर्जुन तेंडुलकर 

मुंबई इंडियन्सने किती वेळा जिंकलं विजेतेपद : 

मुंबई इंडियन्सने आतापर्यंत 5 वेळा आयपीएलचे विजेतेपद जिंकले आहे. 

2013: मुंबई इंडियन्सने चेन्नई सुपर किंग्जचा पराभव केला
2015: मुंबई इंडियन्सने चेन्नई सुपर किंग्जचा पराभव केला
2017: मुंबई इंडियन्सने रायझिंग पुणे सुपरजायंट्सचा पराभव केला
2019: मुंबई इंडियन्सने चेन्नई सुपर किंग्जचा पराभव केला
2020: मुंबई इंडियन्सने दिल्ली कॅपिटल्सचा पराभव केला

रोहित शर्माच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्सने 5 वेळा आयपीएलचे विजेतेपद जिंकले आहे. त्यामुळे मुंबई इंडियन्स हा आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी संघ आहे. 

