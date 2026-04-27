हनुमानाचा भक्त मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात, आयपीएल 2026 मध्ये मुंबईला पुन्हा विजयी पथावर आणणार? मिचेल सँटनरची रिप्लेसमेंट जाहीर

Mumbai Indians Keshav Maharaj : आयपीएल 2026 मध्ये मागील काही दिवसांमध्ये अनेक स्टार खेळाडू हे दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर पडले आहेत. आता मुंबई इंडियन्सला सुद्धा याच दुखापतीचं ग्रहण लागलं असून आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सकडून खेळणारा न्यूझीलंडचा गोलंदाज मिचेल सँटनर हा दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर पडणार आहे. तर त्याची रिप्लेसमेंट म्हणून दक्षिण आफ्रिकेचा बॉलिंग ऑलराऊंडर केशव महाराज याला मुंबई इंडियन्स संघात स्थान देण्यात आलं आहे. केशव महाराज हा मुळचा भारतीय वंशाचा आहे. त्याच्या येण्याने मुंबई इंडियन्सला ताकद मिळून ती पुन्हा विजयी पथावर परतते का? हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.
चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यात मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात मिचेल सँटनरला दुखापत झाली होती. सँटनरच्या डाव्या खांद्याला झालेल्या या दुखापतीमुळे त्याला सामन्यातून बाहेर पडावे लागले होते. मुंबईने चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध तो सामना गमावला होता. २९ एप्रिल रोजी सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यात आयपीएलचा सामना खेळवला जाणार आहे. मात्र या सामन्याला दोन दिवस असतानाच मुंबई इंडियन्सने मिचेल सँटनर हा दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर पडत असल्याचे सांगितले आहे. मुंबई इंडियन्सने मिचेल सँटनरला दुखापतीतून लवकर बरा व्हावा यासाठी शुभेच्छा दिल्या. यासोबतच त्याची रिप्लेसमेंट म्हणून दक्षिण आफ्रिकेचा ऑलराऊंडर केशव महाराज यांना संघात स्थान देत असल्याची घोषणा केली.
mipaltan sign Keshav Maharaj as replacement for the injured Mitchell Santner.
IndianPremierLeague (IPL) April 27, 2026
हेही वाचा : मृत्यूला मात देऊन IPL मध्ये पदार्पण; महाराष्ट्राचा मराठमोळा साहिल पारख कोण आहे? पण डेब्यू सामन्यातच ठरला कमनशिबी
महाराज हे दक्षिण आफ्रिकेच्या सर्व फॉरमॅटमधील सर्वात अनुभवी फिरकी गोलंदाजांपैकी एक आहेत. अचूक नियंत्रण आणि दीर्घकाळ दबाव निर्माण करण्याची क्षमता असलेला हा डाव्या हाताचा गोलंदाज 2016 मध्ये आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केल्यापासून दक्षिण आफ्रिका संघात सातत्याने खेळत आहे. एकही टी२० आंतरराष्ट्रीय सामना न खेळता त्याची दक्षिण आफ्रिकेच्या 2021 टी20 वर्ल्ड कप संघात निवड झाली होती, त्याने श्रीलंकेविरुद्ध कर्णधार म्हणून पदार्पण केले आणि या फॉरमॅटमधील आपल्या पहिल्याच बॉलवर विकेट घेतली. राष्ट्रीय संघाचा आणि फ्रँचायझी क्रिकेटचा कर्णधार राहिलेल्या केशव महाराजने आपल्या शेवटच्या 30 टी20 सामन्यांमध्ये 31 विकेट घेतले असून, त्याची सर्वोत्तम कामगिरी 15 धावांत 3 विकेट अशी आहे. भारतीय वंशाचा असणारा केशव महाराज हा हनुमानाचा निस्सीम भक्त असून तो ओम लिहिलेल्या बॅटने फलंदाजी करतो.