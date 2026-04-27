हनुमानाचा भक्त मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात, आयपीएल 2026 मध्ये मुंबईला पुन्हा विजयी पथावर आणणार? मिचेल सँटनरची रिप्लेसमेंट जाहीर

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • स्पोर्ट्स
Mumbai Indians Sign Keshav Maharaj as Replacement for Mitchell Santner : आयपीएल २०२६ मध्ये मुंबई इंडियन्सचा गोलंदाज  मिचेल सँटनर हा दुखापतीच्या कारणामुळे स्पर्धेतून बाहेर पडला होता. त्याची रिप्लेसमेंट म्हणून दक्षिण आफ्रिकेचा ऑलराऊंडर केशव महाराज याला मुंबई इंडियन्स संघात संधी दिली आहे.     

पूजा पवार | Updated: Apr 27, 2026, 08:43 PM IST
Photo Credit - Social Media

Mumbai Indians Keshav Maharaj : आयपीएल 2026 मध्ये मागील काही दिवसांमध्ये अनेक स्टार खेळाडू हे दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर पडले आहेत. आता मुंबई इंडियन्सला सुद्धा याच दुखापतीचं ग्रहण लागलं असून आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सकडून खेळणारा न्यूझीलंडचा गोलंदाज मिचेल सँटनर हा दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर पडणार आहे. तर त्याची रिप्लेसमेंट म्हणून दक्षिण आफ्रिकेचा बॉलिंग ऑलराऊंडर केशव महाराज याला मुंबई इंडियन्स संघात स्थान देण्यात आलं आहे. केशव महाराज हा मुळचा भारतीय वंशाचा आहे.  त्याच्या येण्याने मुंबई इंडियन्सला ताकद मिळून ती पुन्हा विजयी पथावर परतते का? हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.   

चेन्नई विरुद्ध सामन्यात झालेली दुखापत :

चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यात मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात मिचेल सँटनरला दुखापत झाली होती. सँटनरच्या डाव्या खांद्याला झालेल्या या दुखापतीमुळे त्याला सामन्यातून बाहेर पडावे लागले होते. मुंबईने चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध तो सामना गमावला होता. २९ एप्रिल रोजी सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यात आयपीएलचा सामना खेळवला जाणार आहे. मात्र या सामन्याला दोन दिवस असतानाच मुंबई इंडियन्सने मिचेल सँटनर हा दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर पडत असल्याचे सांगितले आहे. मुंबई इंडियन्सने मिचेल सँटनरला दुखापतीतून लवकर बरा व्हावा यासाठी शुभेच्छा दिल्या. यासोबतच त्याची रिप्लेसमेंट म्हणून दक्षिण आफ्रिकेचा ऑलराऊंडर केशव महाराज यांना संघात स्थान देत असल्याची घोषणा केली. 

कोण आहे केशव महाराज? 

महाराज हे दक्षिण आफ्रिकेच्या सर्व फॉरमॅटमधील सर्वात अनुभवी फिरकी गोलंदाजांपैकी एक आहेत. अचूक नियंत्रण आणि दीर्घकाळ दबाव निर्माण करण्याची क्षमता असलेला हा डाव्या हाताचा गोलंदाज 2016 मध्ये आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केल्यापासून दक्षिण आफ्रिका संघात सातत्याने खेळत आहे. एकही टी२० आंतरराष्ट्रीय सामना न खेळता त्याची दक्षिण आफ्रिकेच्या 2021 टी20 वर्ल्ड कप संघात निवड झाली होती, त्याने श्रीलंकेविरुद्ध कर्णधार म्हणून पदार्पण केले आणि या फॉरमॅटमधील आपल्या पहिल्याच बॉलवर विकेट घेतली. राष्ट्रीय संघाचा आणि फ्रँचायझी क्रिकेटचा कर्णधार राहिलेल्या केशव महाराजने आपल्या शेवटच्या 30 टी20 सामन्यांमध्ये 31 विकेट घेतले असून, त्याची सर्वोत्तम कामगिरी 15 धावांत 3 विकेट अशी आहे. भारतीय वंशाचा असणारा केशव महाराज हा हनुमानाचा निस्सीम भक्त असून तो ओम लिहिलेल्या बॅटने फलंदाजी करतो. 

 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
IPL 2026mumbai indiansKeshav MaharajMitchell SantnerCricket News

