हनुमानाचा भक्त मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात, आयपीएल 2026 मध्ये मुंबईला पुन्हा विजयी पथावर आणणार? मिचेल सँटनरची रिप्लेसमेंट जाहीर

Mumbai Indians Keshav Maharaj : आयपीएल 2026 मध्ये मागील काही दिवसांमध्ये अनेक स्टार खेळाडू हे दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर पडले आहेत. आता मुंबई इंडियन्सला सुद्धा याच दुखापतीचं ग्रहण लागलं असून आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सकडून खेळणारा न्यूझीलंडचा गोलंदाज मिचेल सँटनर हा दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर पडणार आहे. तर त्याची रिप्लेसमेंट म्हणून दक्षिण आफ्रिकेचा बॉलिंग ऑलराऊंडर केशव महाराज याला मुंबई इंडियन्स संघात स्थान देण्यात आलं आहे. केशव महाराज हा मुळचा भारतीय वंशाचा आहे. त्याच्या येण्याने मुंबई इंडियन्सला ताकद मिळून ती पुन्हा विजयी पथावर परतते का? हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.