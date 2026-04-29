MI vs SRH Playing 11: मुंबई इंडियन्स कमबॅक करणार का? कशी असेल दोन्ही संघाची आजच्या सामन्यात प्लेइंग 11

Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad Playing 11 Today Match: मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सनराइझर्स हैदराबाद यांच्यामध्ये आज सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना मुंबईच्या वानखेडे मैदानावर खेळवला जाणार आहे. या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्स कमबॅक करण्याचा प्रयत्नात असणार आहे. मागील काही सामन्यांमध्ये मुंबई इंडियन्सची खराब कामगिरी पाहायला मिळाली आहे. यामध्ये मुंबई इंडियन्सचे आतापर्यत 5 पराभव होते. तर फक्त 2 विजय संघाला मिळाले आहेत. आजच्या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सची प्लेइंग 11 महत्वाची असणार आहे. आजच्या सामन्यामध्ये रोहित शर्मा हा खेळणार की नाही हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. तर आज सनराइझर्स हैदराबादचा संघ सर्वात्तम प्लेइंग 11 सह मैदानामध्ये उतरेल मागच्या सामन्याच एसआरएचचा मुळ कर्णधार पॅट कमिन्स हा संघामध्ये परतला आहे.
मुंबई इंडियन्सच्या सामन्यामध्ये मागील तीन सामन्यांमध्ये अनेक नव्या खेळाडूंना संधी मिळाली आहे. रोहित शर्माच्या अनुपस्थितीत दानिश मालेवार याला संघामध्ये स्थान मिळाले आहे. पण त्याला संधी देऊन तो मागील दोन सामन्यामध्ये फेल झाला आहे. त्याचबरोबर मुंबई इंडियन्सच्या संघासाठी क्रिस भगत याला संधी दिली होती त्याने मागील सामन्यात चांगली कामगिरी केली होती पण तो संघासाठी प्रभावशाली कामगिरी करु शकला नाही. सुर्यकुमार यादव हा सध्या खराब फार्मशी झुंजत आहे, तर तिलक वर्माने शतक झळकावल्यानंतर तो मागील सामन्यात फेल झाला. आजच्या सामन्यात हार्दिक पांड्या संघामध्ये बदल करणार की नाही याकडे लक्ष असणार आहे.
सनराइझर्स हैदराबादच्या संघाने सलग चार सामन्यांमध्ये विजय मिळवला आहे, संघ सध्या दमदार फार्ममध्ये पाहायला मिळाला आहे. मागील चार सामने जिंकल्यानंतर आता पाचव्या विजयावर सनराइझर्स हैदराबादचे लक्ष असणार आहे. सनराइझर्स हैदराबादच्या संघामध्ये काही नव्या युवा खेळाडूंना संधी मिळाली आहे त्यांची चांगली कामगिरी पाहायला मिळाली आहे. प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसेन आणि पॅट कमिन्स या गोलंदाजांची मजबूत जोडी सनराइझर्स हैदराबादच्या संघामध्ये आहे त्यामुळे मुंबईच्या संघासाठी आज आव्हान असणार आहे.
हार्दिक पांड्या (कर्णधार), रोहित शर्मा/दानिश मालेवार, क्विंटन डिकॉक (विकेटकिपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफॉर्ड/अल्लाह गजनफर, विल जॅक्स/केशव महाराज, कृष भगत, अश्वनी कुमार, जसप्रीत बुमराह.
पॅट कमिन्स (कर्णधार), ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकिपर), हेनरिक क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, शिवांग कुमार, इशान मलिंगा, प्रफुल्ल हिंगे/ हर्ष दुबे, साकिब हुसैन.