MI VS KKR : पुरे झालं 'पहिला डाव देवाचा'! 14 वर्षांचा वनवास संपवत मुंबईने जिंकली सलामीची मॅच

MI VS KKR : आयपीएल 2026 चा दुसरा सामना मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स (MI VS KKR) यांच्यात पार पडला. या सामन्यात मुंबईने कोलकाताचा 6 विकेटने पराभव केला. यासह मुंबई इंडियन्सने तब्बल 14 वर्षांनी आयपीएल सीजनमधील त्यांचा पहिला सामना जिंकला. 2012 पासून सलग 14 वर्ष मुंबई इंडियन्स त्यांचा आयपीएल सीजनमधील पहिला सामना गमावत होते, मात्र केकेआर विरुद्ध सामन्यातून त्यांनी हा इतिहास बदलून वनवास संपवला. कोलकाताने मुंबईला विजयासाठी 221 धावांचं याचं आव्हान दिलं होतं, मात्र हे आव्हान 6 विकेट आणि 5 बॉल राखून 224 धावा करून मुंबई इंडियन्सने पूर्ण केलं.
मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पंड्याने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि केकेआरला प्रथम फलंदाजीसाठी आव्हान दिलं. यावेळी सुरुवातीला केकेआरच्या फलंदाजांनी जबरदस्त सुरुवात केली. यात कर्णधार अजिंक्य रहाणेने सर्वाधिक 67, फिन अलेनने 37, कॅमरुन ग्रीनने 18, अंगीकरुष रघुवंशीने 51 तर रिंकू सिंहने 33 धावा केल्या. मुंबई इंडियन्सकडून शार्दूल ठाकूरने गोलंदाजीत सर्वाधिक 3 विकेट्स घेतल्या आणि हार्दिकला 1 विकेट घेण्यात यश आले.
मुंबई इंडियन्स प्लेईंग 11 : रोहित शर्मा, रायन रिकेल्टन (विकेटकिपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, शार्दुल ठाकूर, मयंक मार्कंडे, एएम गझनफर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह
कोलकाता नाईट रायडर्स प्लेईंग 11 : फिन ऍलन, अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), कॅमेरून ग्रीन, आंग्रिश रघुवंशी (विकेटकिपर), रिंकू सिंग, रमणदीप सिंग, अनुकुल रॉय, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोरा, आशीर्वाद मुजराबानी
पुढील अपडेट्स थोड्याच वेळात..........