MI vs SRH Playing 11 for today's match : मुंबई विरुद्ध हैदराबाद सामन्याला सुरुवात झाली आहे यामध्ये मुंबईच्या संघाने नाणेफेक जिंकले, संघ पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय कर्णधाराने घेतला आहे आणि संघाच्या प्लेइंग 11 मध्ये महत्वाचे बदल केले आहे. आजच्या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाची प्लेइंग 11 कशी आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 29, 2026, 07:38 PM IST
MI vs SRH : मुंबईने नाणेफेक जिंकले ; करणार फलंदाजी! MI च्या संघात मोठे बदल, वाचा दोन्ही संघाची Playing 11
Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad Playing 11 for today's match : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सनराइझर्स हैदराबाद यांच्यामध्ये आयपीएल 2026 चा 41 वा सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना मुंबई इंडियन्ससाठी महत्वाचा असणार आहे. वानखेडेच्या मैदानावर नाणेफेक पार पडले आहे, या आजच्या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्याने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघाने महत्वाचे बदल केले आहेत, तर सनराइझर्स हैदराबादच्या संघाने संघात फक्त एक बदल केला आहे. आजच्या सामन्यामध्ये कोणता संघ विजय मिळवणार याकडे क्रिकेट चाहत्यांची नजर असणार आहे. आजच्या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाची प्लेइंग 11 कशी आहे यासंदर्भात सविस्तर माहिती या लेखामध्ये वाचा. 

मुंबई इंडियन्सच्या प्लेइंग 11 मध्ये मोठे बदल

आजच्या सामन्यामध्ये रोहित शर्मा खेळणार  पाच पराभवानंतर रोहित शर्मा संघामध्ये पुनरागमन करणार असा अंदाज लावला जात होता पण हार्दिकने सांगितले की तो अजून काही सामने खेळणार नाही. आजच्या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघाने काही बदल प्लेइंग 11 मध्ये केले आहेत. विल जॅक्सला आजच्या सामन्यामध्ये प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळाले आहे. त्याचबरोबर आजच्या सामन्यामध्ये क्विटंन डी कॅाक याला देखील आज प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळाले नाही त्याच्या जागेवर रायन रिकल्टन याला स्थान देण्यात आले आहे. रॅाबिन मिन्जला आजच्या सामन्यात संधी मिळाली आहे, तर ट्रेंट बोल्टचे आज संघामध्ये पुनरागमन करणार आहे. 

मुंबई इंडियन्सची प्लेइंग 11

मुंबई इंडियंस- हार्दिक पांड्या (कर्णधार), रायन रिकल्टन विल जॅक्स, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, अल्लाह गजनफर, रॅाबिन मिन्ज, ट्रेंट बोल्ट, अश्वनी कुमार, जसप्रीत बुमराह.

सनराइझर्स हैदराबादच्या संघात एक बदल

सनराइझर्स हैदराबादच्या संघामध्ये मागील सामन्यामध्ये विजय मिळवल्यानंतर आजच्या सामन्यामध्ये संघाने एक बदल केला आहे. आजच्या सामन्यामध्ये शिवांग कुमार याला प्लेइंग 11 मधून बाहेर केले आहे, त्याच्या जागेवर हर्ष दुबेने याला संघामध्ये स्थान मिळाले आहे. आजच्या सामन्यामध्ये सनराइझर्स हैदराबादचा संघाची नजर ही त्याच्या पाचव्या विजयावर असणार आहे. 

सनराइझर्स हैदराबादची आजच्या सामन्यात प्लेइंग 11

ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकिपर), नीतीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, हेनरिक क्लासेन, हर्ष दुबे, इशान मलिंगा, पॅट कमिन्स (कर्णधार), प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन.

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

