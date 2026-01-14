पंजाबी महिला क्रिकेटपटूंचा मुंबई स्टाइल सन्मान! अपडेटेड लोकल ट्रेन्सचा फोटो पाहिला का?

Mumbai Local Train Women Coach Decked With Harmanpreet Kaur & Amanjot Kaur Posters: महिला प्रीमियर लीग सुरु असतानाच (WPL 2026) मुंबई लोकलमधील एका महिला डब्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या डब्यात नेहमी दिसणारा ‘Ladies’ फलक आणि चित्र हटवून त्याठिकाणी भारतीय क्रिकेटपटू हरमनप्रीत कौर आणि अमनजोत कौर यांची नावे व चित्र लावण्यात आली आहेत. मुंबई इंडियन्सकडून खेळणाऱ्या या दोन्ही खेळाडूंसाठी हा साधा पण अर्थपूर्ण सन्मान ठरला आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर या उपक्रमाचे फोटो शेअर केल्यानंतर ही गोष्ट चर्चेत आली. आपल्या पोस्टमध्ये कंपनीने म्हटले की, आयसीसी महिला क्रिकेट विश्वचषक जिंकणाऱ्या मुंबई इंडियन्सच्या या दोन खेळाडू आता मुंबईच्या महिला डब्यांत ‘प्रवास’ करत आहेत. हा उपक्रम भारतीय क्रीडाक्षेत्रात महिलांनी मिळवलेल्या यशाला दिलेला मान म्हणून पाहिला जात आहे.
या सन्मानाची खास बाब म्हणजे त्याची साधेपणा. मुंबईसारख्या शहरात जिथे सन्मान सोहळे अनेकदा भव्य आणि गाजावाजा करणारे असतात, तिथे केवळ एका फलकातील बदलातून इतका प्रभावी संदेश देण्यात आला आहे.
भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर हिने देशात महिला क्रिकेटला नवी ओळख मिळवून दिली आहे. टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये शतक करणारी ती पहिली भारतीय महिला ठरली. तिच्या नेतृत्वाखाली भारताने अनेकदा विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीपर्यंत मजल मारली आहे. आक्रमक फलंदाजी आणि शांत नेतृत्वशैलीमुळे ती आज लाखो महिलाच नाही तर पुरुष तरुण खेळाडूंसाठी प्रेरणास्थान बनली आहे.
अमनजोत कौर ही भारतीय महिला क्रिकेटमधील नव्या दमाची ओळख आहे. अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ओळखली जाणारी अमनजोत दबावाच्या क्षणी संयम राखत खेळ करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक जिंकण्यात तिची भूमिका महत्त्वाची ठरली असून, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ती एक उदयोन्मुख ताकद म्हणून पुढे येत आहे.
या उपक्रमाला सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात दाद मिळाली. एका युजरने हा उपक्रम अत्यंत उल्लेखनीय असल्याचे सांगत, रोजच्या सार्वजनिक ठिकाणी महिला खेळाडूंचा सन्मान करणे ही प्रेरणादायी बाब असल्याचे म्हटले. तर दुसऱ्याने थोडक्यात ‘खूप छान उपक्रम’ अशी प्रतिक्रिया दिली.
दररोज लाखो मुंबईकरांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग असलेल्या लोकल ट्रेनमधून दिलेला हा संदेश महत्त्वाचा ठरतो की महिलांची कामगिरी केवळ पुरस्कार मंचांपुरती मर्यादित नसून, ती त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यातील सार्वजनिक जागांमध्येही सन्मानाने दिसायला हवी.