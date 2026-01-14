IPL 2026 तीन संघांचं होमग्राउंड बनली महाराष्ट्रातील 'ही' शहरं, आयपीएलचा थरार प्रत्यक्ष अनुभवण्याची प्रेक्षकांना मोठी संधी

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 स्पर्धा येत्या काही महिन्यात सुरु होणार आहे. यंदा या स्पर्धेचा 19 वा सीजन असून यासाठी डिसेंबर महिन्यातच मिनी ऑक्शन पार पडलं. यंदाच्या स्पर्धेत एकूण 10 संघ सहभागी होणार आहेत, आयपीएलचे सामने पाहण्यासाठी प्रेक्षकांमध्ये मोठा उत्साह असतो. अशातच आता महाराष्ट्रातील प्रेक्षकांचा उत्साह वाढवणारी बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्रातील प्रेक्षकांना आयपीएलचे सामने प्रत्यक्ष स्टेडियममध्ये जाऊन पाहण्याच्या संधी वाढणार आहेत. याच कारण म्हणजे आधी केवळ मुंबई इंडियन्सचं (Mumbai Indians) होमग्राउंड हे मुंबई असल्याने वानखेडे स्टेडियमवर सामने खेळवले जायचे, मात्र आता आयपीएलच्या आणखीन दोन संघाचं होमग्राउंड होण्याची संधी महाराष्ट्रातील दोन शहरांना मिळाली आहे.
मंगळवारी आरसीबीच्या होमग्राउंड संदर्भातील मीडिया रिपोर्ट्स समोर आले होते. यानुसार आरसीबीने आयपीएल 2026 चे आपले होमग्राउंडवरचे सामने नवी मुंबईच्या डिवाय पाटील स्टेडियम आणि रायपुरचे शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम या ठिकाणी होण्याची शक्यता आहे. आरसीबीचे पाच होमग्राउंडवर होणारे सामने हे नवी मुंबईत तर दोन सामने रायपुर स्टेडियमवर होण्याची शक्यता आहे. 2008 मध्ये लीग सुरू झाल्यापासून चिन्नास्वामी स्टेडियमला आपले होमग्राउंड म्हणणाऱ्या या फ्रँचायझीसाठी हा एक मोठा बदल आहे.
4 जून रोजीआरसीबीने आयपीएल 2025 चं विजेतेपद जिंकल्यावर चिन्नस्वामी स्टेडियमच्या विजयोत्सवादरम्यान बाहेर चेंगराचेंगरीची घटना घडली. तेव्हापासून, हे मैदान उच्च-स्तरीय क्रिकेटमधून जवळजवळ वगळण्यात आले आहे. आयसीसीने 2025 च्या महिला वबडे वर्ल्ड कपमधून सुद्धा ते काढून टाकण्यात आले. 2026 च्या पुरुष टी20 विश्वचषकासाठी बीसीसीआयने त्याला अपात्र ठरवले. तसेच केएससीए महाराजा टी20 ट्रॉफी आणि विजय हजारे ट्रॉफी सारख्या देशांतर्गत स्पर्धा देखील इतरत्र हलवण्यात आल्या.
आयपीएल 2025 मध्ये राजस्थान रॉयल्स आणि राजस्थान क्रिकेट असोसिएशन यांच्यात वाद झाले आणि त्यानंतर आरसीएमधील एका अधिकाऱ्याने राजस्थान रॉयल्सवर मॅच फिक्सिंगचा आरोप सुद्धा केला. राजस्थान रॉयल्सने या सर्व प्रकारची तक्रार बीसीसीआयकडे केली आणि यानंतर आता राजस्थान रॉयल्स त्यांचे सामने हे पुणे आणि गुवाहाटी या शहरातील स्टेडीयममध्ये खेळणार होणार आहेत. महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या पुण्यातील स्टेडियमवर राजस्थान रॉयल्स आयपीएल 2026 चे काही सामने खेळेल.
महाराष्ट्रातील तीन शहरांमध्ये आयपीएल 2026 चे सामने खेळवण्यात येणार आहेत. यात मुंबईतील वानखेडे स्टेडियम, नवी मुंबईतील डिवाय पाटील स्टेडियम आणि पुण्यातील महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचं स्टेडियम यामैदानांचा समावेश आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील प्रेक्षकांना स्टेडियममध्ये जाऊन आयपीएल सामने पाहण्याची संधी मिळेल.