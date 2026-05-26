/35 वर्षांच्या स्टार गोलंदाजाने IPL मधून घेतली निवृत्ती, मुंबई इंडियन्सकडून खेळताना दिला जबरदस्त परफॉर्मन्स

Murugan Ashwin Retirement: तामिळनाडूचा लेग स्पिनर आणि मुंबई इंडियन्स सह पाच आयपीएल संघांचा भाग राहिलेला 35 वर्षांचा मुरुगन अश्विन याने निवृत्ती जाहिर केली आहे. मुरुगन अश्विनने सोमवार 25 मे रोजी निवृत्ती जाहीर केली असून या गोलंदाजाने तामिळनाडूसाठी 7 फर्स्ट क्लास सामने, 34 लिस्ट ए सामन्यात भाग घेतला होता. मुरुगन टी20 चा एक स्पेशलिस्ट गोलंदाज होता. म्हणून त्याने आपल्या करिअरमध्ये एकूण 117 टी20 सामने खेळले, ज्यात त्याने 117 विकेट घेतल्या. मुरुगन अश्विनला 2016 मध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तेव्हा लोकप्रियता मिळाली जेव्हा त्याने आयपीएलमध्ये जबरदस्त पदार्पण केलं. रायजिंग पुणे सुपर जाएंट्सने या गोलंदाजाला 4.5 कोटींना खरेदी केलं.
मुरुगन अश्विननेच्या वडिलांचं नाव एरा मुरुगन आहे आणि ते तामिळ लेखक आणि स्क्रिप्ट राइटर आहेत. त्यांनी तामिळ चित्रपटांसाठी अनेक स्क्रिप्ट लिहिल्या ज्यात अजित कुमारचा प्रसिद्ध चित्रपट बिल्ला 2 याचा सुद्धा समावेश आहे. मुरुगन अश्विन हा अभ्यासात सुद्धा खूप हुशार होता. त्याने 12वी मध्ये 94.5 टक्के मिळवले होते आणि मेकॅनिकल इंजीनियरिंगमध्ये त्यांनी चांगला जीपीए सुद्धा मिळवलं होतं. परंतु मुरुगन अश्विनला क्रिकेटर व्हायचं होतं आणि त्यांनी तामिळनाडूसाठी पदार्पण केलं. वर्ष 2015 मध्ये तामिळनाडूसाठी 10 विकेट घेतल्यामुळे तो खूप चर्चेत आला होता. त्यानंतर चेन्नई सुपरकिंग्सचा नेट गोलंदाज म्हणून त्याला संधी मिळाली. वर्ष 2016 मध्ये मुरुगन अश्विनने रायजिंग पुणेवर बोली लावली आणि 10 लाखांच्या बेस प्राईजवर खेळाडूला 4.5 कोटी रुपयांची मोठी रक्कम मिळाली.
मुरुगन अश्विनने आपल्या पहिल्याच सीजनमध्ये 7 विकेट घेतल्या, मात्र त्याच्या पुढीलवर्षी तो आयपीएलमध्ये खेळू शकला नाही. 2018 मध्ये त्याला आरसीबीने घेतलं आणि दोन सामन्यात त्याने तीन विकेट काढल्या. 2019 मध्ये या गोलंदाजाला पंजाब किंग्सने खरेदी केले. पंजाबकडून तीन सिजन खेळताना त्यांनी एकूण 16 विकेट घेतल्या. 2022 मध्ये या खेळाडूने मुंबई इंडियन्ससाठी 9 विकेट घेतल्या. 2023 मध्ये मुरुगन अश्विनने राजस्थान रॉयल्ससाठी खेळला पण त्याला एकही विकेट मिळाली नाही, ज्यानंतर त्याचं आयपीएल करिअर संपलं.