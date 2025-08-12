English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुस्लिम क्रिकेटरने पिचवर नारळ फोडून केली विकेटची पूजा, Video Viral

भारतीय क्रिकेटमध्ये खेळाडू नेहमीच एकमेकांच्या धर्माची आणि त्यांच्या परंपरांचा सन्मान करतात. याच उदाहरण पुन्हा एकदा समोर आलं असून याचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. 

पूजा पवार | Updated: Aug 12, 2025, 02:02 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Cricket News : क्रिकेट हा भारतातील सर्वात लोकप्रिय खेळ आहे. भारतात क्रिकेटची पूजा केली जाते. जेव्हा भारतीय संघासाठी खेळाडूंची निवड केली जाते तेव्हा त्यांचा ना धर्म पाहिला जातो ना जात. फक्त त्या खेळाडूचं कर्तृत्व आणि खेळातील कौशल्यामुळे त्याची निवड केली जाते. खेळाडू सुद्धा एकमेकांच्या धर्माची आणि त्यांच्या परंपरांचा सन्मान करतात. याचं एक उदाहरण मुंबईच्या कांगा लीगमध्ये पाहण्यात आलं. जिथे एक मुस्लिम क्रिकेटर शम्स मुलानीने हिंदू प्रथा परंपरेने विकेट्सची पूजा केली. ज्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर सध्या व्हायरल होतोय. 

मुंबईमध्ये दरवर्षी कांगा लीगचे आयोजन केले जाते. ज्यात मुंबईच्या लोकल क्लबचे क्रिकेटर्स खेळतात. 10 ऑगस्ट पासून याचं आयोजन करण्यात आलं असून याची सुरुवात अतिशय खास झाली, ज्याने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. शम्स मुलानीने विकेट्स आणि पिचची पूजा करून स्पर्धेला सुरुवात केली. 

मुस्लिम क्रिकेटरने केली पुजा  : 

28 वर्षीय क्रिकेटर शम्स मुलानी हा मुस्लिम कुटुंबातील असून त्याने कांगा लीगच्या सुरुवातीला विकेट्स आणि पिचची पूजा केली. तो आधी पीचवर बसला आणि   प्रथेनुसार मिठाई आणि फुल वाहून त्याने विकेट समोर नारळ फोडला, मग त्याने हात जोडत नमस्कार सुद्धा केला. सध्या हा व्हिडीओ व्हायरल होतोय. 

भारतातील बऱ्याच स्टेडियममध्ये, स्पर्धेच्या सुरुवातीला खेळपट्टी तयार करताना खेळपट्टीची देखभाल करणारे कर्मचारी अशीच पूजा करतात. भारतात अनेक ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये पिच तयार करताना सुद्धा अशीच पूजा केली जाते. 

पाहा व्हिडीओ : 

मुंबई इंडियन्सकडून खेळलाय शम्स मुलानी : 

28 वर्षीय क्रिकेटर शम्स मुलानी हा इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये दिल्ली कॅपिटल्स आणि मुंबई इंडियन्सकडून खेळला आहे. दिल्लीसाठी तो पदार्पण करू शकला नाही. पण मुंबई इंडियन्ससाठी त्याने 2 सामने खेळले. पण आयपीएलमध्ये खेळलेल्या एका इनिंगमध्ये तो 1 धाव बनवून बाद झाला.  

FAQ : 

1. शम्स मुलानीने पिचची पूजा का केली?

भारतात क्रिकेट स्पर्धांच्या सुरुवातीला खेळपट्टी आणि विकेट्सची पूजा करणे ही परंपरा आहे. ही प्रथा स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्येही पाळली जाते. शम्स मुलानीने या प्रथेचा आदर करत कांगा लीगच्या सुरुवातीला ही पूजा केली.

2. शम्स मुलानीच्या या कृतीमुळे कोणता संदेश मिळतो?

शम्स मुलानीच्या या कृतीने क्रिकेटमधील एकता आणि परस्परांच्या धर्म-परंपरांचा आदर दाखवला आहे. भारतात क्रिकेटरची निवड फक्त त्यांच्या कौशल्यावर आणि कर्तृत्वावर आधारित होते, ना की धर्म किंवा जातीवर, आणि हा व्हिडीओ त्याचे प्रतीक आहे.

3. कांगा लीग कुठे खेळवली जाते?

कांगा लीग ही मुंबईत दरवर्षी आयोजित होणारी स्थानिक क्रिकेट स्पर्धा आहे, ज्यामध्ये मुंबईच्या स्थानिक क्लबचे क्रिकेटर सहभागी होतात. यंदा ही स्पर्धा 10 ऑगस्ट 2025 पासून सुरू झाली आहे.

Tags:
Cricket Newsmarathi newsShams Mulanicoconut

