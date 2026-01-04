English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • जर KKR ने मला..., बीसीसीआयने IPL मधून बाहेर काढल्यानंतर बांगलादेशच्या मुस्तफिजूरने सोडलं मौन

'जर KKR ने मला...,' बीसीसीआयने IPL मधून बाहेर काढल्यानंतर बांगलादेशच्या मुस्तफिजूरने सोडलं मौन

Bangladesh Mustafizur Rahman released from KKR: बीसीसीआयने दिलेल्या निर्देशानंतर कोलकाता नाईट रायडर्स संघाने बांगलादेशचा खेळाडू मुस्तफिजुर रहमानला संघातून रिलीज केलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 4, 2026, 07:43 AM IST
'जर KKR ने मला...,' बीसीसीआयने IPL मधून बाहेर काढल्यानंतर बांगलादेशच्या मुस्तफिजूरने सोडलं मौन

Bangladesh Mustafizur Rahman released from KKR: बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजुर रहमानने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) हंगामासाठी कोलकाता नाइट रायडर्स (केकेआर) संघाने त्याला करारमुक्त करण्याच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. आयपीएलच्या 19 व्या हंगामातील त्याच्या सहभागावरून वाद निर्माण झाला होता. अनेक राजकीय पक्षांनी त्याच्या खेळण्यावर आक्षेप नोंदवला. यानंतर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) त्याला संघातून वगळण्याचे निर्देश फ्रँचायझीला दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान BDCricTime शी संवाद साधताना त्याने सांगितलं की, "जर त्यांनी मला करारमुक्त केलं असेल, तर मी काय करू शकतो?" भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील वाढत्या राजकीय तणावामुळे घेतलेल्या या निर्णयामुळे मुस्तफिजुर निराश झाल्याचेही वृत्त आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

बांगलादेशात हिंसाचार उफाळला असून, अलीकडेच एका हिंदू व्यक्तीची निर्दयीपणे हत्या करण्यात आली होती. यानंतर बीसीसीआय आणि केकेआर संघावर दबाव वाढत होता. संघात मुस्तफिजुरचा समावेश केल्याबद्दल केकेआरचा सह-मालक आणि बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरुख खानवर विविध गटांकडून टीका करण्यात आली होती. 

गेल्या महिन्यात झालेल्या खेळाडूंच्या लिलावात चेन्नई सुपर किंग्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात मुस्तफिजुरसाठी चांगलंच युद्ध रंगलं होतं. अखेर कोलकाता संघाने 30 वर्षीय डावखुऱ्या गोलंदाजाला 2 कोटी रुपयांच्या मूळ किमतीवरून 9.20 कोटी रुपयांना आपल्या संघात सामील करून घेतलं होतं.

बीसीसीआयने सांगितलं की, 26 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या स्पर्धेसाठी आवश्यक असल्यास केकेआरला बदली खेळाडू निवडण्याची परवानगी दिली जाईल. बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी एनडीटीव्हीशी संवाद साधताना म्हटलं की,, "बांगलादेशातील अलीकडील घडामोडी लक्षात घेऊन, बीसीसीआयने निर्णय घेतला आहे आणि केकेआर व्यवस्थापनाला बांगलादेशी गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला त्यांच्या संघातून मुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर केकेआरने त्याच्या बदली खेळाडूसाठी आम्हाला विनंती केली, तर बीसीसीआय आयपीएलच्या नियम आणि शर्तींनुसार मुस्तफिजूर रहमानच्या बदली खेळाडूला परवानगी देण्याबाबत निर्णय घेईल."

"बांगलादेशातील अलीकडील घडामोडींमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे, परंतु भविष्यात काय होईल हे आताच सांगता येणार नाही. आम्ही केकेआरला तातडीने कारवाई करण्यास सांगितले आहे आणि ते लवकरच घोषणा करतील," असं सैकिया म्हणाले. शुक्रवारी, मुस्तफिजूर टी-20 क्रिकेटमध्ये 400 किंवा त्याहून अधिक बळी घेणारा बांगलादेशचा पहिला वेगवान गोलंदाज ठरला.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Mustafizur RahmanKKRkolkata night ridersIPL 2026कोलकाता नाईट रायडर्स

इतर बातम्या

IND vs NZ ODI Series: हार्दिक पांड्याला टीम इंडियामध्ये का...

स्पोर्ट्स