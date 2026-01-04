'जर KKR ने मला...,' बीसीसीआयने IPL मधून बाहेर काढल्यानंतर बांगलादेशच्या मुस्तफिजूरने सोडलं मौन

Bangladesh Mustafizur Rahman released from KKR: बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजुर रहमानने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) हंगामासाठी कोलकाता नाइट रायडर्स (केकेआर) संघाने त्याला करारमुक्त करण्याच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. आयपीएलच्या 19 व्या हंगामातील त्याच्या सहभागावरून वाद निर्माण झाला होता. अनेक राजकीय पक्षांनी त्याच्या खेळण्यावर आक्षेप नोंदवला. यानंतर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) त्याला संघातून वगळण्याचे निर्देश फ्रँचायझीला दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान BDCricTime शी संवाद साधताना त्याने सांगितलं की, "जर त्यांनी मला करारमुक्त केलं असेल, तर मी काय करू शकतो?" भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील वाढत्या राजकीय तणावामुळे घेतलेल्या या निर्णयामुळे मुस्तफिजुर निराश झाल्याचेही वृत्त आहे.
बांगलादेशात हिंसाचार उफाळला असून, अलीकडेच एका हिंदू व्यक्तीची निर्दयीपणे हत्या करण्यात आली होती. यानंतर बीसीसीआय आणि केकेआर संघावर दबाव वाढत होता. संघात मुस्तफिजुरचा समावेश केल्याबद्दल केकेआरचा सह-मालक आणि बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरुख खानवर विविध गटांकडून टीका करण्यात आली होती.
गेल्या महिन्यात झालेल्या खेळाडूंच्या लिलावात चेन्नई सुपर किंग्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात मुस्तफिजुरसाठी चांगलंच युद्ध रंगलं होतं. अखेर कोलकाता संघाने 30 वर्षीय डावखुऱ्या गोलंदाजाला 2 कोटी रुपयांच्या मूळ किमतीवरून 9.20 कोटी रुपयांना आपल्या संघात सामील करून घेतलं होतं.
बीसीसीआयने सांगितलं की, 26 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या स्पर्धेसाठी आवश्यक असल्यास केकेआरला बदली खेळाडू निवडण्याची परवानगी दिली जाईल. बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी एनडीटीव्हीशी संवाद साधताना म्हटलं की,, "बांगलादेशातील अलीकडील घडामोडी लक्षात घेऊन, बीसीसीआयने निर्णय घेतला आहे आणि केकेआर व्यवस्थापनाला बांगलादेशी गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला त्यांच्या संघातून मुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर केकेआरने त्याच्या बदली खेळाडूसाठी आम्हाला विनंती केली, तर बीसीसीआय आयपीएलच्या नियम आणि शर्तींनुसार मुस्तफिजूर रहमानच्या बदली खेळाडूला परवानगी देण्याबाबत निर्णय घेईल."
"बांगलादेशातील अलीकडील घडामोडींमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे, परंतु भविष्यात काय होईल हे आताच सांगता येणार नाही. आम्ही केकेआरला तातडीने कारवाई करण्यास सांगितले आहे आणि ते लवकरच घोषणा करतील," असं सैकिया म्हणाले. शुक्रवारी, मुस्तफिजूर टी-20 क्रिकेटमध्ये 400 किंवा त्याहून अधिक बळी घेणारा बांगलादेशचा पहिला वेगवान गोलंदाज ठरला.