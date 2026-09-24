/4.85 कोटींची बोली आणि 35 सामने... मुथूट फायनान्सने बीसीसीआयसोबत केला करार!

भारतीय क्रिकेटमध्ये मोठा बदल पाहायला मिळाला आहे, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचा म्हणजेच बीसीसीआय टीम इंडियासाठी नवीन टायटल स्पॅान्सरचा शोध आता संपला आहे. आता बीसीसीआयला नवा स्पॅान्सर मिळाला आहे. क्रिकबझने दिलेल्या माहितीनुसार मुथूट फिनकॉर्पने पुढील दोन वर्षांसाठी टीम इंडियाच्या टायटल स्पॉन्सरशिपचे हक्क मिळवले आहेत. मुथूट फायनान्स लिमिटेड या अग्रगण्य वित्तीय सेवा कंपनीने पुढील दोन वर्षांसाठी भारतीय क्रिकेटच्या घरच्या सामन्यांचे टायटल स्पॉन्सरशिपचे हक्क मिळवले आहेत. कोचीस्थित मुथूट कुटुंबाच्या मालकीची असलेली ही कंपनी आता भारतीय भूमीवर होणाऱ्या सर्व आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत सामन्यांदरम्यान भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचा मुख्य चेहरा असेल.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'ब्लू मुथूट' करारानुसार बीसीसीआयला प्रति सामना 4.85 कोटी रुपये मिळतील. तथापि, ही मूळ किंमत कमी असू शकते असेही म्हटले जात आहे. जेव्हा बीसीसीआय या कराराबाबत अधिकृत घोषणा करेल, तेव्हा या प्रकरणी स्पष्टता येईल. बीसीसीआयने यासंदर्भात अधिकृत घोषणा केलेली नाही तरी, अंतर्गत सूत्रांमध्ये आणि क्रिकेट जगतात जोरदार चर्चा सुरू आहे. मंडळाकडून औपचारिक घोषणा झाल्यानंतरच या कराराचा तपशील निश्चित केला जाईल.
हे ही वाचा
मुथूट कुटुंबाच्या मालकीची असलेली कोची-स्थित कंपनी, 31 मार्च 2028 पर्यंतच्या सर्व आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत सामन्यांचे हक्क मिळवेल. या कालावधीत, भारतीय संघ अंदाजे 35 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळेल, ज्यामध्ये 10 कसोटी, 12 एकदिवसीय आणि 13 टी-20 सामन्यांचा समावेश असेल. आकडेवारीच्या संदर्भात, असे वृत्त आहे की हा करार प्रति सामना 4.85 कोटींच्या मूळ किमतीवर वाटाघाटी करून निश्चित करण्यात आला आहे. तथापि, काही वृत्तांनुसार अंतिम किंमत मूळ किमतीपेक्षा किंचित कमी असू शकते. एकदा मंडळाने आपल्या अधिकृत व्यासपीठावर या आकड्याला दुजोरा दिल्यावर परिस्थिती अधिक स्पष्ट होईल.
सामन्यांचे फॉरमॅटनुसार वर्गीकरण करायचे झाल्यास तर त्यात सर्वात लांब फॉरमॅट असलेल्या कसोटी क्रिकेटमधील 10 सामन्यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटच्या 50 षटकांच्या फॉरमॅटमध्ये 12 एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय (वनडे) सामने खेळले जातील. सर्वात लहान आणि सर्वात लोकप्रिय फॉरमॅटमध्ये, याच कालावधीत 13 टी-20 आंतरराष्ट्रीय (टी-20आय) सामने आयोजित केले जातील.