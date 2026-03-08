English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  स्पोर्ट्स
  एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर सौरव गांगुलीला भोवलं! अभिनेत्रीने स्वतः सांगितला सविस्तर घटनाक्रम अन् तपशील

एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर सौरव गांगुलीला भोवलं! अभिनेत्रीने स्वतः सांगितला सविस्तर घटनाक्रम अन् तपशील

Cricket Stories: क्रिकेट विश्वातील एक गाजलेल्या नावांपैकी एक म्हणजे सौरव गांगुली. त्यांच्या खेळ शैलीचे सगळेच चाहेते होते मात्र मध्यांतरी त्यांचं नाव क्रिकेट नाही तर एका वेगळ्याच गोष्टीमुळे चर्चेत आलं होतं. नेमकं काय घडलं सविस्तर जाणून घ्या...

प्रिती वेद | Updated: Mar 8, 2026, 02:00 PM IST
एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर सौरव गांगुलीला भोवलं! अभिनेत्रीने स्वतः सांगितला सविस्तर घटनाक्रम अन् तपशील
(photo Credit- Social Media)

Interesting Stories: इंडस्ट्रीत आपल्या अभिनय आणि सौंदर्यामुळे ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री नगमा एकेकाळी खूप चर्चेत होती. 80 आणि 90 च्या दशकात तिने अनेक हिट चित्रपट दिले आणि प्रेक्षकांच्या मनात खास स्थान निर्माण केले. हिंदी चित्रपटांसोबतच तिने दक्षिण भारतीय आणि भोजपुरी सिनेसृष्टीतही मोठे नाव कमावले. मात्र तिच्या अभिनयाइतकीच चर्चा तिच्या वैयक्तिक आयुष्याचीही झाली. विशेषत: भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार ‘सौरव गांगुली’ याच्यासोबत जोडले गेलेले तिचे नाव त्या काळात खूप चर्चेत आले होते. या नात्याबद्दल अनेक चर्चा रंगल्या होत्या आणि त्यावेळी माध्यमांमध्येही ही गोष्ट मोठ्या प्रमाणावर झळकली होती.

नगमा ही आपल्या करिअरच्या सुरुवातीपासूनच प्रेक्षकांची आवडती अभिनेत्री बनली होती. तिच्या अभिनयात सहजता आणि स्क्रीनवरील आत्मविश्वासामुळे ती पटकन लोकप्रिय झाली. त्यामुळे तिच्या आयुष्यातील प्रत्येक घडामोडीबद्दल चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण होत असे.

चित्रपटातून मिळाली लोकप्रियता

नगमाचा जन्म मुस्लिम आई आणि हिंदू वडिलांच्या कुटुंबात झाला. तिच्या आईनेच तिला अभिनय क्षेत्रात येण्यासाठी प्रोत्साहन दिल्याचे अनेकदा सांगितले जाते. फार कमी वयातच तिने अभिनयाची सुरुवात केली आणि पहिल्याच चित्रपटातून तिने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले.

तिने ‘बागी: अ रिबेल फॉर लव्ह’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. या चित्रपटात तिच्यासोबत ‘सलमान खान’ मुख्य भूमिकेत होता. विशेष म्हणजे त्या वेळी नगमा फक्त 16 वर्षांची होती. पहिल्याच चित्रपटाने तिला मोठी ओळख मिळाली. त्यानंतर ती ‘सुहाग’ या चित्रपटात ‘अजय देवगण’, ‘करिष्मा कपूर’ आणि ‘अक्षय कुमार’ यांच्यासोबत दिसली. या चित्रपटामुळे तिची लोकप्रियता आणखी वाढली.

क्रिकेट स्टारसोबत जोडले गेले नाव

चित्रपटांमधील यशानंतर नगमाचे नाव अनेकदा चर्चेत येऊ लागले. त्या काळात भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार खेळाडू असलेला ‘सौरव गांगुली’ याच्यासोबत तिच्या नात्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. माध्यमांमध्ये या कथित नात्याबद्दल विविध बातम्या झळकू लागल्या.

त्या वेळी ‘सौरव गांगुली’ यांचे लग्न ‘डोना गांगुली’ यांच्याशी झालेले होते आणि त्यांना ‘सना’ नावाची मुलगीही आहे. त्यामुळे या कथित एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअरबद्दल अधिकच चर्चा रंगली. काही काळ दोघे एकमेकांना डेट करत असल्याच्या बातम्या समोर आल्या आणि चाहत्यांमध्येही या गोष्टीबद्दल मोठी उत्सुकता निर्माण झाली.

ब्रेकअपबद्दल नगमाने केलेले वक्तव्य

एका मुलाखतीत नगमाने या नात्याबद्दल खुलासा केला होता. ‘सॅव्ही’ला दिलेल्या मुलाखतीत तिने त्या काळातील परिस्थितीबद्दल सांगितले होते. जेव्हा नगमाला त्यांच्या ब्रेकअपचे कारण विचारण्यात आले तेव्हा नगमा म्हणाली की सौरवचे क्रिकेट करिअर धोक्यात आलेले, कारण लोक या नात्याबद्दल बोलून त्याला लक्ष्य करत होते.

nagma

हे ही वाचा: बॅक टू बॅक 4 हिट चित्रपट देणारी बोल्ड अभिनेत्री अचानक कुठे गायब झाली? सलमान- आमिरसोबतही केलंय काम

तिच्या मते त्या काळात सौरवच्या खराब कामगिरीसाठीही अनेकांनी तिलाच जबाबदार धरले. त्यामुळे परिस्थिती हळूहळू गुंतागुंतीची बनली आणि दोघांवरही मोठा दबाव निर्माण झाला. या सगळ्या घडामोडींमुळे त्यांच्या नात्याबद्दलचे निर्णय घेणे दोघांसाठीही कठीण बनले होते.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

