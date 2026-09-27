/मुंबई इंडियन्सच्या स्टार खेळाडूंचं टीम इंडियात पदार्पण! भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज सामन्यात मिळाली कॅप

Naman Dhir Debut : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात 27 सप्टेंबर पासून तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजला सुरुवात होत आहे. यातील पहिला सामना आज रविवारी तिरुअनंतपुरम येथील स्टेडियमवर खेळवला जात असून या सामन्यात टीम इंडियाकडून फलंदाज नमन धीर याचं वनडे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण झालं. नमन धीर यापूर्वी इतर कोणत्याही फॉरमॅटमधून भारतीय संघाकडून खेळला नव्हता. नमन धीर हा मागील अनेक वर्षांपासून आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सकडून खेळतो. टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिलने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला.
कर्णधार शुभमन गिलने टॉस जिंकला आणि भारतासाठी प्रथम गोलंदाजी निवडली आणि वेस्ट इंडिजला प्रथम फलंदाजीचं आव्हान दिलं. यावेळी शुभमन गिलने प्लेईंग 11 बाबत बोलताना सांगितलं की ते चार गोलंदाज आणि दोन ऑलराऊंडर नितीश कुमार रेड्डी आणि नमन धीर सोबत मैदानात उतरतील. हा सामना नमन धीरचा वनडे क्रिकेटमधील पदार्पणाचा असेल.
नमन धीर हा ऑलराऊंडर खेळाडू असून त्याने यापूर्वी आयपीएलमध्ये चमकदार कामगिरी केली आहे. नमन धीर हा आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सकडून खेळतो. त्याने आतापर्यंत आयपीएलमध्ये एकूण 37 सामने खेळले असून यात 710 धावा केल्या आहेत. यात त्याने 3 अर्धशतक केले आहेत. नमन धीर हा मूळचा अंबाला हरियाणा येथील असून तो 26 वर्षांचा आहे.
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, केएल राहुल (विकेटकिपर), नमन धीर, रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, गुरनूर ब्रार, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा
जॉन कॅम्पबेल, जस्टिन ग्रीव्हज, कीसी कार्टी, शाई होप (विकेटकिपर /कर्णधार), अमीर जांगू, ज्वेल अँड्र्यू, रोस्टन चेस, मॅथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती, अल्झारी जोसेफ, जेडन सील्स