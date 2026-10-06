/W, W, W... मुंबई इंडियन्सच्या खेळाडूने पदार्पण सामन्यात केला कहर! वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजांनी टेकले गुडघे

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये टी20 मालिकेला आजपासून सुरुवात झाली आहे, या मालिकेच्या पहिल्याच सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने कमालीची सुरुवात केली आहे. या मालिकेच्या पहिल्या सामन्यात एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये नुकतेच पदार्पण झालेला नमन धीर याला आज टी20 क्रिकेटमध्ये देखील पदार्पण करण्याची संधी मिळाली. या सामन्यामध्ये त्याने कहर केला, वेस्ट इंडिजविरुद्ध सामन्यामध्ये कुलदीप यादव, मयंक यादवसारख्या अनुभवी खेळाडूंची जेव्हा धुलाई होत होती त्यावेळी नमन धीरच्या गोलंदाजीवर वेस्ट इंडिजचे गोलंदाज फसले आणि भारताला त्याचा मोठा फायदा झाला. या सामन्यामध्ये नमन धीरची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज सामन्यामध्ये भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याच निर्णय घेतला होता. या सामन्यामध्ये वेस्ट इंडिजच्या संघाने पूर्ण 20 ओव्हर देखील संघ खेळू शकला नाही, या सामन्यामध्ये पहिले फलंदाजी करत वेस्ट इंडिजच्या संघाने 171 धावा केल्या. या सामन्यामध्ये भारतीय संघाच्या गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर अर्शदीप सिंगने आणि मयंक यादवने संघासाठी प्रत्येकी एक विकेट घेतला. तर कुलदीप यादव आणि अक्षर पटेलने यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स नावावर केले.
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या सामन्यामध्ये गोलंदाजीने लक्ष वेधून घेतले ते म्हणजेच पदार्पण करणारा नमन धीर. त्याने आजच्या सामन्यामध्ये ज्यावेळी वेस्ट इंडिजचे फलंदाज मोठे फटकेबाजी करत होते त्यावेळी भारताच्या संघाला त्याने महत्त्वाचे विकेट्स मिळवून दिले. नमन धीर याने संघासाठी पदार्पण सामन्यामध्ये धूमाकुळ घातला आणि त्याने पहिल्याच टी20 सामन्यामध्ये त्याने 3 विकेट्स नावावर केले.
भारतीय संघाची प्लेइंग 11 : अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, मयंक यादव.
वेस्ट इंडिज संघाची प्लेइंग 11 : शाई होप (यष्टीरक्षक/कर्णधार), कामिल पूरन, शिमरॉन हेटमायर, रोव्हमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमॅरियो शेफर्ड, मॅथ्यू फोर्ड, रोस्टन चेस, अकेल होसेन, शमर स्प्रिंगर, शमर जोसेफ.