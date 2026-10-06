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W, W, W... मुंबई इंडियन्सच्या खेळाडूने पदार्पण सामन्यात केला कहर! वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजांनी टेकले गुडघे

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या टी20 मालिकेच्या पहिल्या सामन्यात पदार्पण करणाऱ्या नमन धीरने वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजांना गुडघे टेकायला भाग पाडले. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Oct 06, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 09:11 PM IST
W, W, W... मुंबई इंडियन्सच्या खेळाडूने पदार्पण सामन्यात केला कहर! वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजांनी टेकले गुडघे
Image Credit: नमन धीरची कमालीची कामगिरी (फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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