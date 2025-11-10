Indian Cricketer's Instagram Followers: क्रिकेटचे मैदानच नाही तर इंस्टाग्रामदेखील गाजवतात 'हे' 5 दमदार भारतीय खेळाडू

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Indian Cricketer's Instagram Followers: क्रिकेट असो किंवा सोशल मीडिया, आजकाल भारतीय क्रिकेटपटू कोणत्याच ठिकाणी मागे नाहीत. मोठमोठ्या खेळाडूंना मागे सारत भारताचे स्टार खेळाडू क्रिकेटपीच सोबतच इंस्टाग्रामदेखील गाजवात आहेत. आताच जाणून घ्या इंस्टाग्रामवर सर्वाधिक फॉलोअर्स असलेल्या टॉप पाच भारतीय खेळाडूंची नावे.    

Nov 10, 2025
Indian Cricketer's Instagram Followers: भारतीय खेळाडूंना केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरातील सर्वात प्रभावशाली खेळाडूंमध्ये गणले जाते. भारतीय खेळाडू मैदानावर त्यांच्या उत्कृष्ट खेळासाठी ओळखले जात असून सोशिल मीडियावर देखील त्यांच्या चाहत्यांची संख्या काही कमी नाही. सगळेच खेळाडू त्यांच्या सोशिअल मीडिया खात्यांवर बरेच सक्रिय असतात. अलीकडे त्यांचे सोशल मीडिया फॉलोअर्स जगभरात चर्चेचा विषय ठरले आहेत. तुम्हालाही प्रश्न पडत असेल की कोणत्या भारतीय खेळाडूंना सोशल मीडियावर सर्वाधिक फॉलोअर्स आहेत. तर मग जाणून घ्या इंस्टाग्रामवर सर्वाधिक फॉलोअर्स असलेल्या टॉप पाच भारतीय खेळाडूंची नावे. 

इंस्टाग्रामवर सर्वाधिक फॉलोअर्स असलेले टॉप 5 भारतीय खेळाडू

विराट कोहली 
भारतीय संघाचा स्टार फलंदाज विराट कोहली इंस्टाग्रामवर सर्वाधिक फॉलोअर्स असलेल्या टॉप 5 भारतीय खेळाडूंच्या यादीत अव्वल स्थानावर आहे. इंस्टाग्रामवर 278 दशलक्ष फॉलोअर्ससह, कोहली जगभरात सर्वाधिक फॉलोअर्स असलेल्या खेळाडूंमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो आणि लिओनेल मेस्सी या दोन दिग्गज फुटबॉलपटूंपेक्षाही आघाडीवर आहे.

सचिन तेंडुलकर 
इंस्टाग्रामवर सर्वाधिक फॉलोअर्स असलेल्या भारतीय खेळाडूंच्या यादीत भारताचा महान फलंदाज सचिन तेंडुलकर दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. इंस्टाग्रामवर सचिन तेंडूलकरांचे 51.3 दशलक्ष फॉलोअर्स आहेत. तेंडुलकर हे जगातील सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज असून त्यांनी त्याच्या 24 वर्षांच्या कारकिर्दीत अनेक विक्रम केले आहेत, ज्यामुळे त्याला 'क्रिकेटचा देव' म्हणून ओळखले जाते. 

महेंद्रसिंग धोनी 
इंस्टाग्रामवर सर्वाधिक फॉलोअर्स असलेल्या भारतीय खेळाडूंच्या यादीत माजी भारतीय कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. इंस्टाग्रामवर धोनीचे 49.8 दशलक्ष फॉलोअर्स आहेत. आयसीसीच्या तिन ट्रॉफी जिंकणारा धोनी हा जगातील पहिला कर्णधार आहे.

रोहित शर्मा 
इंस्टाग्रामवर सर्वाधिक फॉलोअर्स असलेल्या भारतीय खेळाडूंच्या यादीत भारताचा स्टार सलामीवीर रोहित शर्मा चौथ्या क्रमांकावर आहे. रोहितचे इंस्टाग्रामवर 45.3 दशलक्ष फॉलोअर्स आहेत. रोहित हा भारताचा दुसरा सर्वात यशस्वी कर्णधार आहे, ज्याने दोन आयसीसी ट्रॉफी जिंकल्या आहेत.

हार्दिक पंड्या 
टीम इंडियाचा स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इंस्टाग्रामवर सर्वाधिक फॉलोअर्स असलेल्या भारतीय खेळाडूंच्या यादीत पाचव्या क्रमांकावर आहे. तो त्याच्या क्रिकेट सामन्यासहित त्याच्या वैयक्तीक आयुष्यमुळेही बराच चर्चेत असतो. हार्दिकचे इंस्टाग्रामवर 44.4 दशलक्ष फॉलोअर्स आहेत.

